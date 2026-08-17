Po tragedii polskiego autokaru na Węgrzech. 22 poszkodowanych poleci specjalnym samolotem do Warszawy
Pojawiły się nowe informacje po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. 22 poszkodowanych ma zostać jeszcze w poniedziałek wieczorem przetransportowanych specjalnym samolotem do Warszawy. Informację przekazała wiceministra zdrowia.
To kolejny etap szeroko zakrojonej operacji prowadzonej po katastrofie autokaru z polskimi pielgrzymami. W wypadku zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.
22 osoby mają trafić do Warszawy
W poniedziałek po południu przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia przekazała najnowsze informacje dotyczące transportu poszkodowanych.
22 pacjentów ma zostać zabranych jeszcze dziś wieczorem specjalnym samolotem do Warszawy.
Transport rannych wymaga współpracy polskich i węgierskich służb oraz zabezpieczenia medycznego. Po przylocie do Polski poszkodowani będą mogli otrzymać dalszą pomoc.
Nie wszyscy ranni mogą być transportowani w tym samym momencie. Decyzja o przewiezieniu pacjenta zależy przede wszystkim od jego stanu oraz oceny lekarzy.
Tragiczny powrót polskiej pielgrzymki
Do katastrofy doszło w niedzielę 16 sierpnia na Węgrzech. Autokarem podróżowali Polacy wracający z pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny.
Pojazd wypadł z drogi i przewrócił się.
W katastrofie zginęło 12 osób. Kilkadziesiąt zostało rannych.
Po wypadku poszkodowani trafili do węgierskich placówek medycznych, a polskie władze rozpoczęły działania związane z pomocą rannym i ich rodzinom.
Specjalna operacja transportowa
Transport 22 pacjentów do Warszawy jest jednym z najważniejszych działań prowadzonych po katastrofie.
Specjalny samolot pozwala przewieźć większą grupę poszkodowanych przy zapewnieniu odpowiedniego zabezpieczenia podczas podróży.
Po dotarciu do Warszawy pacjenci mają zostać przekazani pod opiekę polskich służb medycznych.
Sytuacja pozostałych rannych będzie zależała od ich aktualnego stanu. Osoby, których transport nie jest obecnie możliwy, pozostaną pod opieką lekarzy na Węgrzech.
Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy
Równolegle prowadzone jest postępowanie dotyczące przyczyn wypadku.
Węgierska policja przesłuchała obu kierowców autokaru. Jeden z nich został zatrzymany, natomiast drugi został zwolniony.
Według wcześniejszych informacji przekazanych przez polskie MSZ na tym etapie nikomu nie przedstawiono zarzutów.
Wstępnie pojawiła się informacja, że kierujący pojazdem mógł zasnąć podczas jazdy. „Nie jest to jednak ostatecznie ustalona przyczyna katastrofy”. Okoliczności zdarzenia badają odpowiednie służby.
Warszawa przygotowuje się na przyjęcie poszkodowanych
Zapowiedziany na poniedziałkowy wieczór przylot oznacza przeniesienie kolejnej części działań pomocowych do Polski.
Do Warszawy ma przylecieć 22 pacjentów.
Najważniejszym zadaniem będzie bezpieczne przejęcie poszkodowanych i zapewnienie im dalszej opieki.
Informacje dotyczące sytuacji rannych oraz kolejnych transportów mogą zmieniać się wraz z decyzjami lekarzy.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli śledzisz informacje dotyczące katastrofy, najważniejsza nowa wiadomość jest taka: **22 poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru ma jeszcze w poniedziałek wieczorem zostać przetransportowanych specjalnym samolotem do Warszawy.**
W przypadku tak dużej tragedii sytuacja poszczególnych pacjentów może zmieniać się bardzo szybko. O tym, kto może zostać przewieziony do kraju, decyduje przede wszystkim stan zdrowia i ocena zespołów medycznych.
Jednocześnie nadal trwa postępowanie dotyczące przyczyn katastrofy. Dlatego informacje o odpowiedzialności kierowcy należy traktować jako wstępne do czasu przedstawienia oficjalnych ustaleń śledczych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.