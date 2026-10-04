Wielka promocja w Biedronce zacznie się w poniedziałek. Przy większych zakupach można sporo zaoszczędzić

4 października 2026 21:35 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka rozpoczyna nowy tydzień mocną promocją na popularne środki do zmywarek. Od poniedziałku, 5 października, wszystkie produkty marki Finish zostaną objęte akcją 1+1 gratis. Klienci mogą dowolnie łączyć produkty, dlatego przy odpowiednim wyborze oszczędność może być naprawdę duża.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

Promocja potrwa tylko trzy dni – od poniedziałku 5 października do środy 7 października. Oferta skierowana jest do posiadaczy karty Moja Biedronka lub aplikacji sieci.

Zobacz również:

Wszystkie produkty Finish w promocji 1+1 gratis

Mechanizm jest bardzo prosty. Klient kupuje dwa produkty Finish objęte promocją, a tańszy z nich otrzymuje gratis.

Co szczególnie istotne, Biedronka pozwala dowolnie mieszać produkty. Nie trzeba więc kupować dwóch identycznych opakowań.

W materiałach promocyjnych sieć pokazuje m.in. kapsułki i tabletki do zmywarek Finish oraz preparaty wspomagające zmywanie.

Rabat odpowiadający wartości tańszego produktu zostanie proporcjonalnie rozłożony na wszystkie produkty promocyjne znajdujące się na paragonie.

Przy dwóch produktach w tej samej cenie oszczędność sięga 50 proc.

Najbardziej opłacalny wariant jest bardzo prosty: wybrać dwa produkty w identycznej lub bardzo zbliżonej cenie.

Zobacz również:

Jeżeli oba kosztują przykładowo po 40 zł, normalnie trzeba byłoby zapłacić 80 zł. W promocji jeden z nich jest gratis, więc koszt pary wyniesie 40 zł.

To oznacza 50 proc. oszczędności na całym zestawie.

Przy produktach w różnych cenach gratis będzie tańszy z nich, dlatego warto zwrócić uwagę na ceny przed włożeniem produktów do koszyka.

Jest jeden ważny limit

Promocja ma ograniczenie. Dziennie na jedną kartę Moja Biedronka można kupić w ramach akcji maksymalnie dwa opakowania, czyli otrzymać maksymalnie jeden produkt gratis.

Nie jest to więc oferta pozwalająca jednorazowo zrobić ogromne zapasy. Nadal jednak przy drogich produktach Finish jedna para może oznaczać kilkadziesiąt złotych pozostających w portfelu.

Tylko od poniedziałku do środy

Akcja wystartuje 5 października i zakończy się 7 października. To zaledwie trzy dni na skorzystanie z oferty.

Przy środkach do zmywarek mechanizm 1+1 gratis może być szczególnie atrakcyjny, ponieważ są to produkty z długim terminem przydatności, które wiele gospodarstw domowych i tak regularnie kupuje.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna