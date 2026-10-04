Wielka promocja w Biedronce zacznie się w poniedziałek. Przy większych zakupach można sporo zaoszczędzić
Biedronka rozpoczyna nowy tydzień mocną promocją na popularne środki do zmywarek. Od poniedziałku, 5 października, wszystkie produkty marki Finish zostaną objęte akcją 1+1 gratis. Klienci mogą dowolnie łączyć produkty, dlatego przy odpowiednim wyborze oszczędność może być naprawdę duża.
Promocja potrwa tylko trzy dni – od poniedziałku 5 października do środy 7 października. Oferta skierowana jest do posiadaczy karty Moja Biedronka lub aplikacji sieci.
Wszystkie produkty Finish w promocji 1+1 gratis
Mechanizm jest bardzo prosty. Klient kupuje dwa produkty Finish objęte promocją, a tańszy z nich otrzymuje gratis.
Co szczególnie istotne, Biedronka pozwala dowolnie mieszać produkty. Nie trzeba więc kupować dwóch identycznych opakowań.
W materiałach promocyjnych sieć pokazuje m.in. kapsułki i tabletki do zmywarek Finish oraz preparaty wspomagające zmywanie.
Rabat odpowiadający wartości tańszego produktu zostanie proporcjonalnie rozłożony na wszystkie produkty promocyjne znajdujące się na paragonie.
Przy dwóch produktach w tej samej cenie oszczędność sięga 50 proc.
Najbardziej opłacalny wariant jest bardzo prosty: wybrać dwa produkty w identycznej lub bardzo zbliżonej cenie.
Jeżeli oba kosztują przykładowo po 40 zł, normalnie trzeba byłoby zapłacić 80 zł. W promocji jeden z nich jest gratis, więc koszt pary wyniesie 40 zł.
To oznacza 50 proc. oszczędności na całym zestawie.
Przy produktach w różnych cenach gratis będzie tańszy z nich, dlatego warto zwrócić uwagę na ceny przed włożeniem produktów do koszyka.
Jest jeden ważny limit
Promocja ma ograniczenie. Dziennie na jedną kartę Moja Biedronka można kupić w ramach akcji maksymalnie dwa opakowania, czyli otrzymać maksymalnie jeden produkt gratis.
Nie jest to więc oferta pozwalająca jednorazowo zrobić ogromne zapasy. Nadal jednak przy drogich produktach Finish jedna para może oznaczać kilkadziesiąt złotych pozostających w portfelu.
Tylko od poniedziałku do środy
Akcja wystartuje 5 października i zakończy się 7 października. To zaledwie trzy dni na skorzystanie z oferty.
Przy środkach do zmywarek mechanizm 1+1 gratis może być szczególnie atrakcyjny, ponieważ są to produkty z długim terminem przydatności, które wiele gospodarstw domowych i tak regularnie kupuje.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.