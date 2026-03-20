„Podatek” od balkonu? Wiele osób zapłaci i nawet o tym nie wie
Kupujesz mieszkanie i słyszysz od dewelopera, że lokal ma 52 m², plus 8 m² balkonu. Podpisujesz akt notarialny, wprowadzasz się, a po kilku miesiącach dostajesz decyzję podatkową z gminy. I nagle okazuje się, że metraż na potrzeby podatku wygląda zupełnie inaczej niż ten w umowie. Np. balkon wcale do podatku nie wchodzi, ale wpływa na wysokość opłaty… za zajęcia pasa drogowego. W Polsce kwestia tego, czy i jak balkon przekłada się na Twoje opłaty, jest wyjątkowo pogmatwana – bo odpowiedź zależy od tego, o jaką opłatę pytasz i w jakim mieście mieszkasz. Rozkładamy to na czynniki pierwsze.
Trzy różne opłaty, trzy różne odpowiedzi
Zanim odpowiemy na pytanie „czy za balkon płacę więcej”, trzeba wyjaśnić, o którą opłatę chodzi. W praktyce mieszkańcy Polski spotykają się z trzema sytuacjami, które media często wrzucają do jednego worka pod nazwą „podatek od balkonu”: Pierwsza – podatek od nieruchomości, który co roku wpływa od gminy do właścicieli mieszkań i domów. Druga – czynsz administracyjny (lub opłaty eksploatacyjne w spółdzielni czy wspólnocie), który co miesiąc idzie na konto zarządcy budynku. Trzecia – opłata za zajęcie pasa drogowego, którą kilka miast w Polsce zaczęło pobierać od właścicieli mieszkań, których balkony wysunięte są nad chodnikiem lub jezdnią. Każda z tych opłat działa według zupełnie innych reguł.
Podatek od nieruchomości: balkon co do zasady nie wchodzi – ale były spory
Podatek od nieruchomości reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 707). Podstawą opodatkowania budynków mieszkalnych jest ich powierzchnia użytkowa. I tu zaczyna się problem – bo „powierzchnia użytkowa” jest w polskim prawie zdefiniowana inaczej w co najmniej kilku miejscach, a dla podatku od nieruchomości obowiązuje definicja właśnie z tej ustawy.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych definiuje powierzchnię użytkową jako powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyłączeniem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Balkony, loggie i tarasy otwarte – jako przestrzenie zewnętrzne, niebędące kondygnacją budynku w ścisłym znaczeniu ustawy – co do zasady nie stanowią powierzchni użytkowej lokalu dla potrzeb tego podatku. Potwierdzają to aktualnie serwisy prawne i eksperci branży nieruchomości. Jak wskazuje m.in. ekspercikredyty.pl, powołując się na stan prawny z 2026 r.: „Balkon, taras i loggia otwarta nie stanowią powierzchni użytkowej lokalu w tym podatku”.
Skąd zatem spory i artykuły o „podatku od balkonu”? Przez wiele lat część gmin interpretowała przepisy szerzej i wliczała balkony do podstawy opodatkowania. Dochodziło do sytuacji, w której deweloper sprzedawał mieszkanie o powierzchni 52 m² (bez balkonu), ale gmina naliczała podatek od 60 m², dorzucając do tego 8 m² tarasu. Taki stan trwał, dopóki właściciel nie odwołał się do sądu administracyjnego. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego wielokrotnie potwierdzało, że tarasy niebędące zamkniętymi pomieszczeniami nie mogą być wliczane do powierzchni użytkowej na potrzeby podatku. Wyrok WSA w Poznaniu, potwierdzony przez NSA, jasno wskazał, że tarasu – nawet zabudowanego z dwóch stron i przykrytego dachem – nie można uznać za kondygnację, którą należy wliczyć do powierzchni użytkowej.
Ważnym krokiem porządkującym były zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2025 r. na mocy nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – wprowadzono nowe, precyzyjniejsze definicje budynku i budowli jako przedmiotów opodatkowania. Dodatkowym elementem układanki są stawki: w 2026 r. maksymalna stawka podatku od budynków mieszkalnych wynosi 1,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, a od budynków zajętych na działalność gospodarczą – 35,53 zł od 1 m², jak wynika z Obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki (M.P. z 2025 r. poz. 726). Stawki wzrosły o ok. 4,5% względem 2025 r., zgodnie ze wskaźnikiem inflacji ogłoszonym przez Prezesa GUS.
Praktyczna konkluzja: za standardowy balkon w bloku nie płacisz wyższego podatku od nieruchomości. Wyjątek może stanowić sytuacja, gdy balkon jest zabudowany i w dokumentacji traktowany jako zamknięte pomieszczenie użytkowe – wtedy jego status zależy od konkretnych zapisów w aktach i decyzji gminy.
Loggia a podatek: tu bywa inaczej niż przy balkonie
Odrębną kwestię stanowi loggia – czyli wnęka w ścianie budynku, osłonięta z trzech stron i z góry. Loggia jest bardziej zbliżona architektonicznie do pomieszczenia niż otwarty balkon. To, czy gmina wliczy ją do powierzchni użytkowej lokalu, zależy od konkretnej konstrukcji i zapisów w dokumentacji. W praktyce loggie o typowych wymiarach rzadko są opodatkowane inaczej niż balkony, ale przy dużych, w pełni zabudowanych loggii warto sprawdzić decyzję podatkową i porównać z metrażem z aktu notarialnego.
Warto w tym miejscu wyjaśnić, czym różnią się trzy najczęściej mylone pojęcia:
- Balkon – płyta z balustradą wysunięta poza obrys budynku, dostępna z lokalu. Otwarta z przodu i z boków, niezadaszona lub z nadwieszem kondygnacji wyżej.
- Loggia – wnęka w ścianie budynku, zazwyczaj osłonięta z boków ścianami i z góry sufitem. Przypomina pomieszczenie otwarte na zewnątrz.
- Taras – zazwyczaj większa powierzchnia na parterze, dachu lub stropie garażu, dostępna bezpośrednio z gruntu lub przez lokal. Może mieć dowolną wielkość.
Norma budowlana a sprzedaż: skąd rozbieżność w metrażu
Osobny problem, który dotyczy tysięcy kupujących mieszkania, to kwestia metrażu podawanego przez dewelopera a metrażu w decyzji podatkowej. Norma PN-ISO 9836 – stosowana do projektowania i sprzedaży mieszkań – traktuje balkony jako powierzchnie zewnętrzne wykazywane oddzielnie. Deweloper podaje więc metraż lokalu bez balkonu, ale często w folderach promocyjnych sumuje obie liczby, by podkreślić atrakcyjność oferty.
Od 13 lutego 2026 r. obowiązuje ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. nowelizująca ustawę deweloperską, która nakłada na deweloperów obowiązek obliczania powierzchni użytkowej lokalu ściśle według normy PN-ISO 9836, bez możliwości stosowania innych metod pomiaru. Celem jest ukrócenie praktyki sumowania w ofertach metrażu mieszkania z powierzchnią balkonu lub tarasu bez wyraźnego oznaczenia. W praktyce – kupując mieszkanie po lutym 2026 r., powinieneś w umowie widzieć osobno metraż lokalu i osobno metraż balkonu czy tarasu. Łączenie ich w jedną liczbę bez opisu to naruszenie przepisów.
Czynsz: balkon nie wpływa, ale pośrednio może podnosić opłaty
Czynsz administracyjny lub zaliczki na koszty zarządu we wspólnocie mieszkaniowej obliczane są na podstawie udziału właściciela w nieruchomości wspólnej. Ten udział wynika ze stosunku powierzchni użytkowej danego lokalu do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku – co reguluje art. 3 i art. 12 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 1994 r. nr 85, poz. 388 ze zm.). Skoro balkon nie wchodzi do powierzchni użytkowej lokalu, bezpośrednio nie podwyższa udziału w nieruchomości wspólnej, a co za tym idzie – nie winduje czynszu.
Pośredni wpływ może jednak istnieć i przejawia się na kilka sposobów. W spółdzielniach mieszkaniowych zasady ustalania opłat eksploatacyjnych mogą różnić się od reguł wspólnotowych – rada nadzorcza może przyjąć własne kryteria naliczania składek. W starszych zasobach spółdzielczych zdarzają się przypadki, gdzie do metrażu rozliczeniowego doliczano balkony lub loggie, szczególnie jeśli były uwzględnione w dokumentacji technicznej budynku z okresu PRL. Jeśli takie naliczenie funkcjonuje od lat, warto porównać decyzje z aktem notarialnym i złożyć wniosek o korektę.
Przy wynajmie rynkowym sprawa jest prosta: balkon lub taras podnoszą czynsz najmu. Nie dlatego, że tak wymagają przepisy, lecz dlatego, że to atrybut, za który najemca jest skłonny zapłacić więcej. W warszawskich ogłoszeniach kawalerka z balkonem kosztuje zwykle 5-15% więcej niż porównywalne mieszkanie bez niego. To jednak kwestia rynkowa, nie prawna.
Podatek od balkonu nad chodnikiem – to osobna opłata i działa inaczej
Sporą część zamieszania w mediach wywołały doniesienia o „podatku od balkonu”, który kilka polskich miast wprowadza lub planuje wprowadzić. To jednak nie jest podatek od nieruchomości – to opłata za zajęcie pasa drogowego, pobierana na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dotyczy wyłącznie tych budynków, których balkony, loggie lub schody fizycznie wchodzą w przestrzeń nad chodnikiem lub jezdnią.
Decyzję o wprowadzeniu takiej opłaty podjęło m.in. Poznań, gdzie Zarząd Dróg Miejskich pobiera opłatę od właścicieli lokali w budynkach, których elementy wysunięte są w pas drogowy. Stawki ustalone uchwałą wyglądają następująco: balkony zawieszone poniżej 2,5 m – 10 groszy dziennie za m², a powyżej 2,5 m – 1 grosz dziennie za m². W skali roku daje to od 18 do ok. 36,50 zł za metr kwadratowy balkonu przy niższym zawieszeniu. Podobne rozwiązania funkcjonują lub funkcjonowały w Krakowie, Lublinie, Gliwicach i Szczecinie.
Uzasadnieniem prawnym jest wyrok sądowy, który potwierdził, że pas drogowy obejmuje nie tylko nawierzchnię, ale i przestrzeń powietrzną nad nią. Opłata dotyczy zazwyczaj wyłącznie nowych budynków lub remontów istniejących. Właściciel lokalu na pierwszym piętrze kamienicy stojącej przy ruchliwej ulicy zapłaci więcej niż ktoś w mieszkaniu na ósmym piętrze nowoczesnego bloku – bo balkon wysunięty niżej bardziej „zajmuje” przestrzeń nad chodnikiem.
Kiedy warto sprawdzić swoją decyzję podatkową
W praktyce zdarza się, że gmina wydaje decyzję podatkową zawierającą metraż wyższy niż wynikający z aktu notarialnego – właśnie wskutek doliczenia balkonu lub tarasu. Na odwołanie od decyzji podatkowej masz 14 dni od jej doręczenia. Po tym czasie decyzja staje się ostateczna – ale podatek opłacony nienależnie możesz odzyskać za 5 lat wstecz poprzez złożenie korekty deklaracji lub wniosku o stwierdzenie nadpłaty.
Praktyczny poradnik: co sprawdzić przed zakupem i po
- Kupując nowe mieszkanie od dewelopera: od 13 lutego 2026 r. umowa musi wskazywać powierzchnię użytkową lokalu wyliczoną zgodnie z normą PN-ISO 9836, osobno od powierzchni balkonu czy tarasu. Jeśli deweloper sumuje te liczby bez opisu – możesz żądać korekty umowy lub zgłosić sprawę do UOKiK.
- Sprawdzając decyzję podatkową: porównaj metraż wskazany w decyzji z powierzchnią użytkową lokalu z aktu notarialnego lub z dokumentów spółdzielni. Jeśli gmina doliczyła balkon – złóż odwołanie w ciągu 14 dni lub wniosek o nadpłatę za ostatnie 5 lat.
- Sprawdzając czynsz w spółdzielni: poproś o szczegółową kalkulację, która pokazuje, od jakiej powierzchni naliczane są opłaty eksploatacyjne. Jeśli spółdzielnia wlicza do rozliczenia metraż balkonu lub tarasu – porównaj z dokumentacją techniczną budynku i zapisami w akcie notarialnym. Masz prawo do korekty, jeśli naliczenie jest nieprawidłowe.
- Mieszkając przy ruchliwej ulicy: sprawdź w urzędzie miasta lub zarządzie dróg, czy gmina pobiera opłatę za zajęcie pasa drogowego przez elementy budynku. Jeśli tak – upewnij się, że opłata jest naliczana proporcjonalnie do faktycznej powierzchni i wysokości zawieszenia balkonu. Stawki powinny wynikać z uchwały rady miasta i być publicznie dostępne.
- Wynajmując mieszkanie: pamiętaj, że w umowie najmu czynsz możesz dowolnie negocjować – zarówno z balkonem, jak i bez. Żaden przepis nie nakazuje naliczania czynszu najmu od łącznej powierzchni lokalu z tarasem. To czysty rynek.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.