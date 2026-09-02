Podejrzane pakunki z przewodami na Pradze. Policja zablokowała ulicę
Jak informuje polskieradio24.pl, na warszawskiej Pradze znaleziono kilka podejrzanych pakunków z wystającymi przewodami. Policja zablokowała odcinek ulicy Żupniczej w rejonie Dworca Wschodniego, a teren został zabezpieczony taśmami. Na miejsce wezwano policyjnych pirotechników, którzy mają ocenić, z czym dokładnie mają do czynienia.
Podejrzane pakunki znaleziono przy Żupniczej
Według informacji przekazanych przez Polskie Radio 24, na nietypowe znalezisko natrafił patrol straży miejskiej. Funkcjonariusze zauważyli kilka pakunków, z których wystawały przewody. Ze względu na charakter przedmiotów na miejsce skierowano policję, a fragment ulicy został odgrodzony.
Nie wiadomo na tym etapie, co znajduje się wewnątrz pakunków i czy rzeczywiście stanowią zagrożenie. Właśnie dlatego służby potraktowały zgłoszenie jako potencjalnie niebezpieczne i oczekują na ocenę wyspecjalizowanych funkcjonariuszy.
Ulica została zablokowana
Policja zablokowała część Żupniczej, aby uniemożliwić przypadkowym osobom zbliżanie się do miejsca, w którym znajdują się pakunki. Obszar zabezpieczono taśmami, a funkcjonariusze pilnują dostępu do strefy.
Żupnicza znajduje się na Pradze, niedaleko Dworca Wschodniego i terenów intensywnie wykorzystywanych przez mieszkańców oraz osoby dojeżdżające do pracy. Każde zamknięcie ulicy w tej części miasta może więc powodować lokalne utrudnienia w ruchu.
Pirotechnicy mają sprawdzić zawartość
Najważniejsza część akcji rozpocznie się po przyjeździe policyjnych pirotechników. To oni mają ocenić konstrukcję pakunków i ustalić, czy istnieje ryzyko obecności materiałów niebezpiecznych.
W takich sytuacjach służby nie zakładają z góry, że podejrzany przedmiot jest atrapą. Do czasu zakończenia sprawdzenia traktowany jest jako potencjalne zagrożenie, dlatego teren pozostaje zabezpieczony.
Sam fakt wystających przewodów nie oznacza, że mamy do czynienia z ładunkiem wybuchowym. Dopiero oględziny pirotechniczne pozwolą określić rzeczywisty charakter znaleziska.
Na razie bez decyzji o ewakuacji
Na ten moment nie zapadła decyzja o ewakuacji mieszkańców pobliskich budynków. Sytuacja może jednak ulec zmianie po ocenie przeprowadzonej przez pirotechników.
Jeżeli specjaliści uznają, że istnieje realne zagrożenie, policja może rozszerzyć strefę bezpieczeństwa, zamknąć kolejne fragmenty ulicy lub zdecydować o czasowej ewakuacji.
Policja traktuje takie zgłoszenia priorytetowo
Policja wielokrotnie podkreśla, że zgłoszenia dotyczące potencjalnych ładunków wybuchowych lub innych przedmiotów mogących zagrażać życiu i zdrowiu wymagają natychmiastowej reakcji. Nawet jeśli później okazuje się, że przedmiot był atrapą albo nie stanowił zagrożenia, procedury bezpieczeństwa muszą zostać przeprowadzone do końca.
W podobnych sytuacjach najważniejsze jest zabezpieczenie miejsca, odsunięcie ludzi na bezpieczną odległość i pozostawienie przedmiotu w takim stanie, w jakim został znaleziony.
Nie wolno dotykać podejrzanych pakunków
Jeżeli mieszkaniec zauważy porzucony przedmiot z przewodami, nietypowymi elementami elektronicznymi albo wyglądający na celowo pozostawiony w miejscu publicznym, nie powinien go dotykać, przenosić ani próbować samodzielnie otwierać.
Nie należy również używać przedmiotu do robienia zdjęć z bardzo bliskiej odległości czy zbierać się wokół niego z innymi osobami. Najbezpieczniej odejść, ostrzec osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie i zawiadomić służby.
W przypadku podejrzenia bezpośredniego zagrożenia należy dzwonić pod numer 112.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.