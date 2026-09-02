To już koniec z takimi receptami. Wchodzi wielka zmiana dla pacjentów. Sprawdź nowe zasady w Warszawie
Ministerstwo Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia (CeZ) wprowadzają przełomowe zmiany w funkcjonowaniu systemu e-recept, które mają ostatecznie wyeliminować problem błędnie wypisanych leków refundowanych. Od 13 września 2026 roku zaczną obowiązywać nowe zasady walidacji, dzięki którym system informatyczny automatycznie zablokuje wystawienie recepty zawierającej nieścisłości. Dla tysięcy pacjentów korzystających ze stołecznych przychodni oznacza to koniec frustrujących powrotów z apteki do gabinetu lekarskiego. Zmiany technologiczne są już wdrażane w placówkach medycznych m.in. w warszawskich dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście.
Automatyczna blokada recept. System P1 wychwyci błędy przed apteką
Kluczowa zmiana polega na radykalnym uszczelnieniu systemu informatycznego P1. Dotychczas, w przypadku rozbieżności pomiędzy zapisanym dawkowaniem a liczbą przepisanych opakowań lub czasem trwania terapii, błąd często wychodził na jaw dopiero przy okienku aptecznym. Od teraz system automatycznie przeanalizuje poprawność wprowadzanych danych jeszcze w gabinecie. Jeśli lekarz popełni błąd, system zablokuje możliwość wygenerowania czterocyfrowego kodu, wymuszając natychmiastową korektę błędu przed wydaniem dokumentu.
Podstawą prawną funkcjonowania e-zdrowia i obrotu lekami są przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 686 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2023 r. poz. 2465 z późn. zm.). Nowe rozwiązanie ma chronić pacjentów przed pomyłkami przy wydawaniu leków refundowanych, odciążając jednocześnie farmaceutów, którzy do tej pory musieli odsyłać chorych po poprawiony dokument.
Warto przypomnieć, że wrześniowe obostrzenia stanowią uzupełnienie lipcowej reformy, która umożliwiła pacjentom tzw. dzielenie e-recepty. Dzięki temu rozwiązaniu chory może kupować kolejne opakowania tego samego preparatu w różnych aptekach w całej Polsce, nie tracąc przy tym zniżki na lek.
Ułatwienia w warszawskich przychodniach. Wola, Mokotów i Śródmieście
Wprowadzenie nowych reguł walidacji jest szczególnie istotne z punktu widzenia mieszkańców dużych aglomeracji. W Warszawie, gdzie tempo obsługi w sektorze ochrony zdrowia jest najwyższe, automatyczna weryfikacja znacząco usprawni proces leczenia. W centrach medycznych na Woli oraz w zagłębiu biurowym na Mokotowie zespoły IT aktualizują obecnie oprogramowanie gabinetowe, dostosowując systemy do wymagań Centrum e-Zdrowia.
Stołeczni farmaceuci z aptek zlokalizowanych w dzielnicy Śródmieście z zadowoleniem przyjmują zapowiadane zmiany. Podkreślają, że nowa blokada wyeliminuje niepotrzebne spory przy okienkach i drastycznie skróci kolejki, wynikające z konieczności żmudnego wyjaśniania pacjentom, dlaczego nie mogą otrzymać leku na podstawie wadliwie wystawionego zlecenia.
Dla samego pacjenta procedura odbioru recepty pozostaje bez zmian. Kod e-recepty wciąż będzie przesyłany za pośrednictwem wiadomości SMS, poczty elektronicznej lub będzie dostępny bezpośrednio w aplikacji mojeIKP (Internetowe Konto Pacjenta).
Jak krok po kroku zrealizować e-receptę i uniknąć problemów
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które ułatwią Ci korzystanie z cyfrowych usług medycznych po wejściu w życie zmian:
- Skonfiguruj Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – zaloguj się przez Profil Zaufany i upewnij się, że posiadasz wpisany aktualny numer telefonu, aby otrzymywać kody e-recept SMS-em.
- Zainstaluj aplikację mojeIKP na smartfonie – pobierz rządową aplikację, w której znajdziesz kody QR wszystkich swoich recept oraz łatwe przypomnienia o dawkowaniu.
- Weryfikuj kod jeszcze w przychodni – po wyjściu z gabinetu na Woli czy Mokotowie upewnij się, że otrzymałeś SMS z kodem, co stanowi potwierdzenie, że system P1 zaakceptował dokument.
- Korzystaj z opcji dzielenia e-recepty – pamiętaj, że od lipca 2026 roku możesz kupić pierwsze opakowanie leku w Śródmieściu, a kolejne w aptece pod miastem bez utraty recepty.
- Sprawdzaj dostępność leku przed wyjściem z domu – korzystaj z portali pacjenckich pozwalających zlokalizować najbliższą warszawską aptekę, która ma Twój preparat na stanie.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.