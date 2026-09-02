Podejrzane pakunki z przewodami na warszawskiej Pradze. Żupnicza zablokowana, na miejscu pirotechnicy
Ulica Żupnicza na Pradze-Południe została w środę po południu zablokowana po znalezieniu kilku podejrzanych pakunków z przewodami. Jak informuje Gazeta.pl, przedmioty zauważył patrol straży miejskiej tuż przed godz. 16:00. Na miejsce skierowano policję, straż pożarną, pogotowie oraz specjalistów pirotechników. Fragment ulicy w rejonie Dworca Wschodniego został wyłączony z ruchu, a część autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego skierowano na objazdy.
Żupnicza zamknięta w obu kierunkach. Służby odgrodziły teren
Jak relacjonuje TVN24, ulica Żupnicza została zamknięta w obu kierunkach zarówno dla samochodów, jak i pieszych. Działania koncentrują się na terenie zielonym i boisku w pobliżu ulicy. Miejsce zostało odgrodzone taśmami, a do akcji dołączyli policyjni pirotechnicy. W rejonie działa również straż miejska, straż pożarna i zespół ratownictwa medycznego.
Zamknięcie objęło fragment Żupniczej niedaleko Dworca Wschodniego. Według relacji TVN24 akcja wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców – służby pracują w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, a działania obserwują przechodnie oraz osoby znajdujące się na balkonach pobliskich budynków. Policja apeluje jednak, by nie zbliżać się do zabezpieczonego obszaru i stosować się do poleceń funkcjonariuszy.
Autobusy 102, 123, 173 i 202 skierowane na objazdy
Akcja służb wpłynęła również na komunikację miejską. W związku z zamknięciem Żupniczej wystąpiły utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 102, 123, 173 i 202. Pojazdy zostały skierowane na trasy objazdowe, dlatego pasażerowie podróżujący przez Pragę-Południe i okolice Dworca Wschodniego powinni liczyć się z opóźnieniami i zmianami tras.
Według informacji przekazywanych przez Warszawski Transport Publiczny autobusy jadące w kierunku Metra Stadion Narodowy oraz Dworca Wschodniego omijają zamknięty fragment między innymi ulicami Mińską, Grochowską i Lubelską. Objazdy dotyczą też kursów w stronę Starej Miłosny, PKP Olszynka Grochowska i PKP Gocławek. Organizacja ruchu może się zmieniać wraz z postępem działań służb.
Największych utrudnień należy spodziewać się w bezpośrednim rejonie Żupniczej, Mińskiej i Dworca Wschodniego. Kierowcy powinni omijać zamknięty odcinek i wybierać alternatywne trasy, a pasażerowie komunikacji miejskiej przed podróżą sprawdzić bieżące komunikaty WTP.
Pakunki znaleziono na ławce. Policja na razie nie podaje, co było w środku
Według informacji Gazeta.pl podejrzane przedmioty znajdowały się na ławce. To właśnie obecność przewodów spowodowała, że strażnicy miejscy potraktowali znalezisko jako potencjalnie niebezpieczne i wezwali pozostałe służby. Policja nie podała dotąd, czy pakunki były połączone ze sobą ani czy zawierały elementy mogące wskazywać na materiał wybuchowy.
Nie ma również informacji o osobach poszkodowanych. Cała akcja ma charakter zabezpieczający i rozpoznawczy. Dopiero po zakończeniu pracy pirotechników będzie można jednoznacznie stwierdzić, czym były pozostawione przedmioty i czy faktycznie stwarzały zagrożenie dla mieszkańców oraz osób przechodzących przez ten rejon.
Gazeta.pl jako pierwsza opisała sprawę, powołując się na informacje przekazane przez Komendę Stołeczną Policji. TVN24 podał następnie szczegóły dotyczące zamknięcia ulicy w obu kierunkach, obecności pirotechników oraz miejsca prowadzenia działań. Sytuacja jest rozwojowa i może się zmienić po zakończeniu sprawdzania pakunków przez specjalistów.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.