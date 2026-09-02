Z ostatniej chwili. Groźny pożar na Mazowszu. Ciężarówka stanęła w ogniu, płomienie przeniosły się na halę
Niebezpieczne zdarzenie na terenie zakładu Polmlek w Raciążu na Mazowszu. Pożar rozpoczął się od samochodu ciężarowego, który został całkowicie objęty ogniem. Sytuacja zrobiła się jeszcze poważniejsza, gdy płomienie przeniosły się na znajdującą się w pobliżu halę. Do akcji skierowano kilka zastępów straży pożarnej.
Na miejsce ruszyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ochotniczych. W działaniach uczestniczyły m.in. OSP Kaczorowy i OSP Raciąż. Łącznie w akcji brały udział około cztery zastępy.
Ciężarówka spłonęła doszczętnie. Ogień dotarł do hali
Gdy pierwsze zastępy pojawiły się na miejscu, sytuacja była już poważna. Samochód ciężarowy znajdował się w płomieniach i ostatecznie spłonął doszczętnie.
Ogień nie ograniczył się jednak do pojazdu. Płomienie przedostały się również na konstrukcję pobliskiej hali, stwarzając ryzyko dalszego rozwoju pożaru.
Strażacy skoncentrowali działania na ugaszeniu ciężarówki oraz zatrzymaniu ognia, zanim obejmie większą część obiektu. Dzięki szybkiej interwencji pożar udało się opanować i nie dopuścić do jego dalszego rozprzestrzeniania.
Na miejscu pojawili się również ratownicy medyczni
Do zakładu skierowana została także karetka prywatnej firmy KAM-MED Ratownictwo Medyczne. Zespół ratowników pozostawał na miejscu w gotowości do udzielenia pomocy.
Na szczęście, mimo groźnie wyglądającego pożaru, nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Strażacy dokładnie sprawdzili halę
Samo ugaszenie widocznych płomieni nie zakończyło działań. Strażacy sprawdzili miejsce pożaru oraz konstrukcję hali, aby upewnić się, że nie pozostały zarzewia ognia mogące doprowadzić do ponownego zapłonu.
Działania były szczególnie istotne ze względu na fakt, że płomienie z płonącej ciężarówki zdążyły przedostać się na obiekt.
Przyczyna pojawienia się ognia nie jest obecnie znana. Okoliczności pożaru będą ustalane.
Najważniejszą informacją jest jednak to, że mimo całkowitego zniszczenia ciężarówki i przeniesienia się ognia na halę sytuację udało się opanować, zanim pożar objął większą część zakładu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.