Podróż życia za grosze? Unia Europejska funduje bilety po całej Europie!
Unia Europejska ponownie otwiera drzwi do przygody dla młodych. W ramach programu DiscoverEU aż 40 tysięcy osiemnastolatków urodzonych w 2007 roku otrzyma darmowe bilety kolejowe na podróż po Europie. Młodzi będą mogli przez 30 dni zwiedzać 36 krajów, korzystając z dodatkowych zniżek na transport, muzea i noclegi. Nabór zgłoszeń potrwa do 13 listopada 2025 roku.
Za darmo po Europie. Młodzi Polacy mogą dostać specjalny bilet od Unii Europejskiej
To już kolejna edycja popularnego programu DiscoverEU, w ramach którego młodzi ludzie mogą zwiedzać Europę zupełnie za darmo. Komisja Europejska ogłosiła, że tym razem aż 40 tysięcy osiemnastolatków urodzonych w 2007 roku otrzyma bezpłatne bilety kolejowe. Program jest częścią obchodów 40-lecia strefy Schengen, symbolu swobodnego podróżowania po Europie bez granic.
Podróż życia – 30 dni po 36 krajach Europy
Wybrani uczestnicy będą mogli przez maksymalnie 30 dni podróżować po 36 krajach europejskich, od 1 marca 2026 roku do 31 maja 2027 roku. Bilety umożliwiają przejazdy nie tylko między stolicami, ale również do mniejszych miast, atrakcji turystycznych i historycznych miejsc.
Oprócz darmowych przejazdów, uczestnicy otrzymają specjalną kartę rabatową, dzięki której zyskają zniżki na transport lokalny, muzea, hotele, a także posiłki w wybranych punktach gastronomicznych. To wsparcie ma sprawić, że nawet młodzi o ograniczonych budżetach będą mogli w pełni wykorzystać swoją podróż.
Kto może wziąć udział?
Do programu mogą zgłaszać się wszystkie osoby, które:
- urodziły się między 1 stycznia a 31 grudnia 2007 roku,
- mają obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej lub mieszkają w państwach stowarzyszonych z programem Erasmus+ – to m.in. Islandia, Norwegia, Serbia, Turcja, Liechtenstein i Macedonia Północna.
Aby otrzymać bilet, trzeba wypełnić formularz online i rozwiązać quiz o Unii Europejskiej. Zgłoszenia są przyjmowane do 13 listopada 2025 roku, do godziny 12:00.
Organizatorzy zapewniają, że osoby z niepełnosprawnościami lub problemami zdrowotnymi mogą liczyć na dodatkową pomoc w organizacji podróży.
Podróż przez historię i kulturę
Celem programu DiscoverEU, który działa od 2018 roku, jest zachęcenie młodych ludzi do poznawania wspólnego dziedzictwa Europy i budowania poczucia jedności między narodami. Do tej pory Unia Europejska rozdała już ponad 391 tysięcy darmowych biletów, a zainteresowanie każdą edycją stale rośnie.
Komisja Europejska podkreśla, że to nie tylko szansa na podróż, ale też na edukację i nowe znajomości. Wielu uczestników poprzednich edycji opisuje DiscoverEU jako „podróż, która zmienia życie” – pierwszą okazję do samodzielnego poznawania świata.
Schengen – 40 lat bez granic
Tegoroczna edycja ma szczególny wymiar. Strefa Schengen, która umożliwia swobodne przekraczanie granic bez kontroli, obchodzi właśnie 40-lecie swojego powstania. Porozumienie podpisano w 1985 roku przez pięć państw: Niemcy, Francję, Belgię, Holandię i Luksemburg. Polska dołączyła do niej 21 grudnia 2007 roku, dzięki czemu miliony Polaków mogą dziś podróżować po Europie tak swobodnie jak po własnym kraju.
Jak się zgłosić?
Rekrutacja odbywa się całkowicie online – wystarczy wejść na stronę programu DiscoverEU i wypełnić krótki formularz. Oprócz danych osobowych i quizu wiedzy o UE, uczestnicy muszą krótko uzasadnić, dlaczego chcą wziąć udział. Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową.
