Podwyższona gotowość na Mazowszu. Rząd utrzymał stopnie alarmowe, mieszkańcy proszeni o szczególną czujność
Na Mazowszu i w całej Polsce nadal obowiązują podwyższone stopnie alarmowe. Premier Donald Tusk podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym środki bezpieczeństwa pozostaną w mocy co najmniej do 31 sierpnia 2026 roku. Oznacza to zwiększoną gotowość służb oraz apel do mieszkańców o uważne obserwowanie otoczenia i zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji.
BRAVO obowiązuje w całym kraju
Na terenie całej Polski, w tym w województwie mazowieckim, utrzymano drugi stopień alarmowy BRAVO oraz BRAVO-CRP. To poziom wprowadzany w sytuacji, gdy istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, choć nie wskazano konkretnego celu potencjalnego ataku.
Jak wyjaśniają służby, decyzja ma charakter prewencyjny i jest związana z obecną sytuacją bezpieczeństwa w regionie Europy, w tym z trwającą wojną w Ukrainie oraz działaniami prowadzonymi przez Rosję i Białoruś.
Trzeci stopień alarmowy także na Mazowszu
Oprócz stopnia BRAVO, na wybranych obszarach obowiązuje również trzeci stopień alarmowy CHARLIE. Dotyczy on infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. Oznacza to, że również na części Mazowsza służby realizują dodatkowe procedury bezpieczeństwa związane z ochroną strategicznej infrastruktury.
Stopień CHARLIE jest wprowadzany w przypadku uzyskania wiarygodnych informacji wskazujących na możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
Więcej patroli i wzmożone kontrole
Wprowadzone stopnie alarmowe oznaczają przede wszystkim zwiększoną aktywność służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Funkcjonariusze prowadzą częstsze kontrole miejsc, w których przebywa wiele osób, a także obiektów uznawanych za szczególnie ważne.
Dodatkowo wzmacniana jest ochrona środków transportu publicznego i infrastruktury krytycznej. W gotowości pozostają również wyznaczone zespoły odpowiedzialne za reagowanie na ewentualne zagrożenia, a część funkcjonariuszy wykonujących zadania ochronne może pełnić służbę z bronią długą i środkami ochrony osobistej.
W przypadku obowiązywania stopnia CHARLIE wprowadzane są także całodobowe dyżury, zwiększony nadzór nad wybranymi obiektami oraz sprawdzana jest gotowość miejsc przewidzianych na potrzeby ewentualnej ewakuacji ludności.
RCB apeluje do mieszkańców
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że każdy mieszkaniec może mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Szczególną uwagę warto zwracać na:
- pozostawione bez opieki torby, plecaki i pakunki,
- osoby zachowujące się w nietypowy lub wzbudzający podejrzenia sposób,
- podejrzanie zaparkowane pojazdy w pobliżu miejsc o dużym natężeniu ruchu lub ważnych obiektów.
W przypadku zauważenia niepokojącej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
Stopnie alarmowe co najmniej do końca wakacji
Obecne rozporządzenie obowiązuje do 31 sierpnia 2026 roku do godziny 23:59. Nie można jednak wykluczyć, że w zależności od rozwoju sytuacji poziom gotowości zostanie utrzymany również po zakończeniu wakacji. Do tego czasu służby pozostaną w podwyższonej gotowości, a mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności i reagowanie na wszelkie potencjalne zagrożenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.