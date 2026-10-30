Pogoda na Wszystkich Świętych rozwścieczy niektórych Polaków. IMGW pokazał najnowszą prognozę. To nie koniec złych wiadomości
Kto liczył na piękną, słoneczną pogodę podczas Wszystkich Świętych, może się mocno rozczarować. IMGW opublikował najnowszą prognozę na niedzielę 1 listopada. Nad Polskę napłynie chłodne powietrze, w wielu regionach pojawi się deszcz, a termometry pokażą zaledwie kilka stopni powyżej zera. W niektórych miejscach dojdą do tego mgły, a w górach możliwy będzie śnieg.
Miliony Polaków przygotowują się do odwiedzenia grobów bliskich. Wiele rodzin planuje dłuższe podróże, a następnie spacery po cmentarzach. Tymczasem prognozy na 1 listopada nie pozostawiają złudzeń: jesienna aura może dać się we znaki.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił szczegółową prognozę na okres od 30 października do 2 listopada 2026 roku. Wynika z niej, że niedziela będzie chłodna, przeważnie pochmurna i miejscami deszczowa.
Nagła zmiana na Wszystkich Świętych. Niektórzy będą rozczarowani
Jeszcze pod koniec października w części Polski temperatury były stosunkowo łagodne. Jednak na Wszystkich Świętych sytuacja się zmieni.
Według IMGW w niedzielę 1 listopada Polska znajdzie się pod wpływem chłodnego powietrza polarnego.
W wielu regionach temperatura maksymalna wyniesie jedynie od 7 do 10 stopni Celsjusza.
To oznacza, że osoby spędzające na cmentarzach kilka godzin powinny przygotować się na chłód, zwłaszcza podczas dłuższego stania na otwartej przestrzeni.
Warszawa i Mazowsze. Deszcz i tylko 10 stopni
Mieszkańcy stolicy również nie powinni nastawiać się na słoneczną niedzielę.
IMGW prognozuje dla Warszawy około 10°C. Na Mazowszu zachmurzenie będzie duże, a miejscami wystąpią przelotne opady deszczu.
Wiatr ma być słaby, z kierunków wschodnich i północno-wschodnich.
Podobna pogoda spodziewana jest w Łodzi i Lublinie, gdzie termometry pokażą około 9°C.
Dla osób odwiedzających warszawskie cmentarze na Powązkach, Bródnie, Wólce Węglowej czy w innych częściach miasta oznacza to konieczność przygotowania cieplejszej odzieży i zabezpieczenia się przed opadami.
Gdzie będzie najgorzej? W części kraju tylko kilka stopni
Najbardziej nieprzyjemne warunki mogą wystąpić w regionach podgórskich.
W Jeleniej Górze prognozowane jest około 5°C, a w Zakopanem również zaledwie 5°C.
Na południu kraju zachmurzenie będzie duże lub całkowite, a miejscami pojawi się deszcz.
Jeszcze trudniejsze warunki wystąpią wysoko w górach.
W szczytowych partiach Sudetów prognozowane są opady śniegu, a temperatura może spaść do około -3°C.
W wyższych partiach gór warunki będą więc zdecydowanie bardziej zimowe niż jesienne.
Pogoda na 1 listopada. Tak będzie w największych miastach
Według prognozy IMGW na niedzielę 1 listopada temperatury maksymalne wyniosą:
- Warszawa: 10°C
- Kraków: 10°C
- Gdańsk: 9°C
- Wrocław: 9°C
- Poznań: 9°C
- Łódź: 9°C
- Katowice: 9°C
- Szczecin: 10°C
- Białystok: 9°C
- Lublin: 9°C
- Rzeszów: 10°C
- Zakopane: 5°C
W wielu miastach wystąpią przelotne opady deszczu, choć nie oznacza to, że będzie padać nieprzerwanie przez cały dzień.
Uwaga na mgły. Kierowcy powinni zachować ostrożność
Deszcz i chłód to nie wszystkie problemy.
IMGW przewiduje również lokalne mgły, szczególnie rano. Na północy kraju widzialność może miejscami spaść do około 300 metrów.
To ważna informacja dla osób, które wyruszą w podróż wcześnie rano, aby odwiedzić groby bliskich.
Podczas mgły należy dostosować prędkość do warunków, zachować odpowiedni odstęp od poprzedzających pojazdów i prawidłowo używać świateł.
A w poniedziałek jeszcze chłodniej. IMGW zapowiada dalsze ochłodzenie
Niedziela nie zakończy okresu chłodniejszej pogody.
W poniedziałek 2 listopada, czyli w Zaduszki, temperatura w wielu regionach będzie jeszcze niższa.
W Warszawie IMGW przewiduje około 9°C, we Wrocławiu 8°C, a w Zakopanem jedynie 4°C.
W części kraju nadal możliwe będą słabe opady deszczu, a w górach śnieg.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli wybierasz się na cmentarz 1 listopada, warto przygotować ciepłą kurtkę, wygodne nieprzemakalne buty oraz parasol lub odzież przeciwdeszczową.
Osoby podróżujące samochodem powinny sprawdzić prognozę dla całej trasy, ponieważ pogoda może różnić się między regionami.
Najważniejsze: Wszystkich Świętych 2026 nie zapowiada się jako ciepły i słoneczny dzień. Będzie chłodno, pochmurno, miejscami deszczowo, a w górach możliwy jest śnieg.
Prognozy mogą jeszcze ulec lokalnym zmianom, dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić najnowsze komunikaty IMGW.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.