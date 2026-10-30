Pogoda na Wszystkich Świętych rozwścieczy niektórych Polaków. IMGW pokazał najnowszą prognozę. To nie koniec złych wiadomości

30 października 2026 16:06 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Kto liczył na piękną, słoneczną pogodę podczas Wszystkich Świętych, może się mocno rozczarować. IMGW opublikował najnowszą prognozę na niedzielę 1 listopada. Nad Polskę napłynie chłodne powietrze, w wielu regionach pojawi się deszcz, a termometry pokażą zaledwie kilka stopni powyżej zera. W niektórych miejscach dojdą do tego mgły, a w górach możliwy będzie śnieg.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Miliony Polaków przygotowują się do odwiedzenia grobów bliskich. Wiele rodzin planuje dłuższe podróże, a następnie spacery po cmentarzach. Tymczasem prognozy na 1 listopada nie pozostawiają złudzeń: jesienna aura może dać się we znaki.

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił szczegółową prognozę na okres od 30 października do 2 listopada 2026 roku. Wynika z niej, że niedziela będzie chłodna, przeważnie pochmurna i miejscami deszczowa.

Nagła zmiana na Wszystkich Świętych. Niektórzy będą rozczarowani

Jeszcze pod koniec października w części Polski temperatury były stosunkowo łagodne. Jednak na Wszystkich Świętych sytuacja się zmieni.

Według IMGW w niedzielę 1 listopada Polska znajdzie się pod wpływem chłodnego powietrza polarnego.

W wielu regionach temperatura maksymalna wyniesie jedynie od 7 do 10 stopni Celsjusza.

To oznacza, że osoby spędzające na cmentarzach kilka godzin powinny przygotować się na chłód, zwłaszcza podczas dłuższego stania na otwartej przestrzeni.

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Warszawa i Mazowsze. Deszcz i tylko 10 stopni

Mieszkańcy stolicy również nie powinni nastawiać się na słoneczną niedzielę.

IMGW prognozuje dla Warszawy około 10°C. Na Mazowszu zachmurzenie będzie duże, a miejscami wystąpią przelotne opady deszczu.

Wiatr ma być słaby, z kierunków wschodnich i północno-wschodnich.

Podobna pogoda spodziewana jest w Łodzi i Lublinie, gdzie termometry pokażą około 9°C.

Dla osób odwiedzających warszawskie cmentarze na Powązkach, Bródnie, Wólce Węglowej czy w innych częściach miasta oznacza to konieczność przygotowania cieplejszej odzieży i zabezpieczenia się przed opadami.

Gdzie będzie najgorzej? W części kraju tylko kilka stopni

Najbardziej nieprzyjemne warunki mogą wystąpić w regionach podgórskich.

W Jeleniej Górze prognozowane jest około 5°C, a w Zakopanem również zaledwie 5°C.

Na południu kraju zachmurzenie będzie duże lub całkowite, a miejscami pojawi się deszcz.

Jeszcze trudniejsze warunki wystąpią wysoko w górach.

W szczytowych partiach Sudetów prognozowane są opady śniegu, a temperatura może spaść do około -3°C.

W wyższych partiach gór warunki będą więc zdecydowanie bardziej zimowe niż jesienne.

Pogoda na 1 listopada. Tak będzie w największych miastach

Według prognozy IMGW na niedzielę 1 listopada temperatury maksymalne wyniosą:

  • Warszawa: 10°C
  • Kraków: 10°C
  • Gdańsk: 9°C
  • Wrocław: 9°C
  • Poznań: 9°C
  • Łódź: 9°C
  • Katowice: 9°C
  • Szczecin: 10°C
  • Białystok: 9°C
  • Lublin: 9°C
  • Rzeszów: 10°C
  • Zakopane: 5°C

W wielu miastach wystąpią przelotne opady deszczu, choć nie oznacza to, że będzie padać nieprzerwanie przez cały dzień.

Uwaga na mgły. Kierowcy powinni zachować ostrożność

Deszcz i chłód to nie wszystkie problemy.

IMGW przewiduje również lokalne mgły, szczególnie rano. Na północy kraju widzialność może miejscami spaść do około 300 metrów.

To ważna informacja dla osób, które wyruszą w podróż wcześnie rano, aby odwiedzić groby bliskich.

Podczas mgły należy dostosować prędkość do warunków, zachować odpowiedni odstęp od poprzedzających pojazdów i prawidłowo używać świateł.

A w poniedziałek jeszcze chłodniej. IMGW zapowiada dalsze ochłodzenie

Niedziela nie zakończy okresu chłodniejszej pogody.

W poniedziałek 2 listopada, czyli w Zaduszki, temperatura w wielu regionach będzie jeszcze niższa.

W Warszawie IMGW przewiduje około 9°C, we Wrocławiu 8°C, a w Zakopanem jedynie 4°C.

W części kraju nadal możliwe będą słabe opady deszczu, a w górach śnieg.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli wybierasz się na cmentarz 1 listopada, warto przygotować ciepłą kurtkę, wygodne nieprzemakalne buty oraz parasol lub odzież przeciwdeszczową.

Osoby podróżujące samochodem powinny sprawdzić prognozę dla całej trasy, ponieważ pogoda może różnić się między regionami.

Najważniejsze: Wszystkich Świętych 2026 nie zapowiada się jako ciepły i słoneczny dzień. Będzie chłodno, pochmurno, miejscami deszczowo, a w górach możliwy jest śnieg.

Prognozy mogą jeszcze ulec lokalnym zmianom, dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić najnowsze komunikaty IMGW.

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