Pogrzeb 115 żołnierzy Wojska Polskiego w Mościskach. Obrońcy Lwowa z września 1939 roku spoczęli w kwaterze wojennej
W piątek 27 listopada 2026 roku w Mościskach na zachodzie Ukrainy odbyła się uroczysta ceremonia pogrzebowa szczątków 115 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli we wrześniu 1939 roku w obronie Lwowa. Szczątki zostały ekshumowane z terenu dawnego cmentarza w Hołosku Wielkim i spoczęły w polskiej kwaterze wojennej w obecności przedstawicieli władz Polski oraz Ukrainy. Instytut Pamięci Narodowej prowadzi obecnie poszukiwania rodzin poległych, aby przywrócić żołnierzom tożsamość dzięki badaniom DNA.
Uroczystości w Mościskach. Wspólna modlitwa przedstawicieli Polski i Ukrainy
Piątkowe uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Mościskach, po której kondukt żałobny przeszedł na miejscowy cmentarz rzymskokatolicki. W ceremonii wzięli udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Instytutów Pamięci Narodowej Polski i Ukrainy, ukraińskiego Ministerstwa Kultury, polscy dyplomaci, duchowieństwo oraz lokalna społeczność.
Zastępca prezesa IPN Karol Polejowski podkreślił, że godny pochówek obrońców Rzeczypospolitej z 1939 roku, którzy zginęli w walce z agresją niemiecką i sowiecką, jest zarówno nakazem moralnym, jak i podstawowym obowiązkiem państwa polskiego. Zwrócił również uwagę na wielonarodowy charakter przedwojennej armii – przypomniał, że w 1939 roku w szeregach Wojska Polskiego walczyło ponad 100 tys. obywateli pochodzenia ukraińskiego, którzy ramię w ramię z Polakami bronili wspólnych domów i ojczyzny.
Podczas ceremonii sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski odczytał list prezydenta Karola Nawrockiego. Głowa państwa podziękowała wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w upamiętnienie obrońców Lwowa, przypominając o męstwie żołnierzy stawiających opór Wehrmachtowi, a od 17 września 1939 roku także wkraczającej ze wschodu Armii Czerwonej. Ze strony ukraińskiej w pogrzebie uczestniczyli prezes Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (UINP) Ołeksandr Ałfiorow oraz wiceminister kultury Iwan Werbycki. Werbycki zaznaczył, że uroczystość ma szczególny wymiar w czasie, gdy na Lwów ponownie spadają rosyjskie drony i rakiety, a w ukraińskich siłach obrony walczą także żołnierze narodowości polskiej. Podziękował jednocześnie polskiemu państwu i społeczeństwu za solidarność oraz wsparcie.
Ekshumacje w Hołosku Wielkim. 115 żołnierzy i 2,9 tys. artefaktów
Pochówek w Mościskach stanowi zwieńczenie zakrojonych na szeroką skalę prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych, które rozpoczęły się 25 sierpnia 2026 roku. Instytut Pamięci Narodowej zrealizował je wspólnie z ukraińską firmą „Ukraińska Pamięć”, przy merytorycznym wsparciu dr. Łukasza Szleszkowskiego z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W projekt zaangażowane były również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Konsulat Generalny RP we Lwowie.
Podczas badań terenowych na dawnym cmentarzu w Hołosku Wielkim (miejscowości, w której we wrześniu 1939 roku toczyły się ciężkie walki z Wehrmachtem, a którą w 1958 roku włączono w granice administracyjne Lwowa) specjaliści odsłonili obszar o powierzchni około 260 mkw. W sąsiedztwie istniejącego upamiętnienia odkryto 3 rzędy pochówków. Łącznie podjęto szczątki 115 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy spoczywali w pojedynczych grobach na przestrzeni całej zbiorowej mogiły.
Prace archeologiczne przyniosły także niezwykle bogaty materiał dowodowy. Przy szczątkach odnaleziono i zabezpieczono dokładnie 2,9 tys. przedmiotów. Wśród nich znalazły się elementy wojskowego wyposażenia i umundurowania – guziki, hełmy oraz bagnety – a także osobiste pamiątki i dewocjonalia, które żołnierze mieli przy sobie w chwili śmierci. Obecnie priorytetem IPN jest identyfikacja genetyczna poległych.
Polska kwatera wojenna w Mościskach. Kolejny rozdział upamiętnienia
Cmentarz rzymskokatolicki w Mościskach od ponad dekady pełni rolę głównego miejsca spoczynku dla odnajdywanych po latach obrońców Lwowa z kampanii wrześniowej. Piątkowa ceremonia była już 4. tak dużym pochówkiem żołnierzy Wojska Polskiego w tym miejscu.
Wcześniej w tutejszej kwaterze wojennej odbyły się 3 uroczyste pogrzeby: w 2015 roku pochowano szczątki 111 żołnierzy, rok później – w 2016 roku – spoczęło kolejnych 27 wojskowych, natomiast w listopadzie 2025 roku w 34 grobach złożono szczątki obrońców ekshumowanych wcześniej na terenie Lwowa-Zboisk. Dzięki systematycznej współpracy polsko-ukraińskiej bezimienne dotąd mogiły rozproszone w okolicach Lwowa zyskują godną, trwałą oprawę.
Co to oznacza dla Ciebie? 4 kroki, jak pomóc w identyfikacji DNA obrońców Lwowa
Instytut Pamięci Narodowej intensywnie poszukuje krewnych 115 żołnierzy ekshumowanych w Hołosku Wielkim, aby na podstawie porównawczych badań DNA przywrócić im imiona i nazwiska. Jeśli w Twojej rodzinie zachował się przekaz o przodku, który walczył w obronie Lwowa we wrześniu 1939 roku i zaginął bez wieści, możesz aktywnie włączyć się w proces identyfikacji. Wykonaj poniższe 4 kroki:
- Przeszukaj domowe archiwa i dokumenty wojskowe z 1939 roku: Zbierz wszelkie zachowane listy, fotografie, książeczki wojskowe lub przekazy ustne dotyczące przydziału służbowego krewnego (numeru pułku, batalionu lub daty ostatniego kontaktu). Nawet szczątkowa informacja o udziale w walkach pod Lwowem lub w rejonie Hołoska Wielkiego stanowi cenną wskazówkę dla historyków.
- Zgłoś się do Bazy Materiału Genetycznego IPN: Jeśli jesteś krewnym w linii prostej lub bocznej (np. wnukiem, prawnukiem, bratankiem) zaginionego żołnierza, skontaktuj się z Biurem Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Oddanie próbki DNA polega na bezbolesnym pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka, jest całkowicie bezpłatne i pozwala na automatyczne porównanie profilu genetycznego ze szczątkami ekshumowanymi w 2026 roku.
- Zweryfikuj nazwisko przodka w otwartych bazach strat wojennych: Skorzystaj z bezpłatnego internetowego programu „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” (straty.pl) oraz zasobów Centralnego Archiwum Wojskowego. Pozwoli to ustalić, czy krewny figuruje na listach poległych lub zaginionych z września 1939 roku.
- Przekaż informacje o osobach posiadających pamiątki po obrońcach: Jeżeli nie masz w rodzinie zaginionych żołnierzy, ale wiesz o osobach starszych w swoim otoczeniu, które wciąż szukają śladów bliskich poległych na Kresach, pomóż im skontaktować się z oddziałem IPN. Czas odgrywa kluczową rolę, ponieważ materiał genetyczny od najbliższych żyjących krewnych daje największą pewność identyfikacji.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.