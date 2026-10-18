Polacy masowo donoszą do skarbówki! 45,5 tys. zgłoszeń w pół roku. Nawet 85 proc. nie znajduje potwierdzenia
Skarbówka otrzymuje coraz więcej informacji o rzekomych nieprawidłowościach podatkowych. W ciągu zaledwie sześciu miesięcy 2026 roku do Krajowej Administracji Skarbowej wpłynęło aż 45,5 tys. zgłoszeń. Polacy informują urzędników o podejrzanych działaniach innych osób i przedsiębiorców. Najbardziej zaskakujące są jednak wyniki weryfikacji. W niektórych regionach nawet 85 proc. takich sygnałów nie znajduje potwierdzenia. Czy wystarczy donos sąsiada, aby urząd skarbowy wszczął kontrolę?
Skarbówka zasypywana donosami. Liczby rosną z roku na rok
Najnowsze dane pochodzące z 16 izb administracji skarbowej pokazują wyraźny wzrost liczby zgłoszeń dotyczących potencjalnych naruszeń przepisów podatkowych i celnych.
W pierwszej połowie 2026 roku do jednostek Krajowej Administracji Skarbowej trafiło 45,5 tys. informacji sygnalnych, potocznie nazywanych donosami.
To o 20,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. W porównaniu z pierwszym półroczem 2024 roku liczba zgłoszeń wzrosła o 28,1 proc.
Oznacza to, że każdego dnia do administracji skarbowej trafiały średnio około 252 takie informacje.
Za zgłoszeniami mogą stać zarówno uzasadnione podejrzenia łamania prawa, jak i konflikty osobiste czy biznesowe.
Sam wzrost liczby zawiadomień nie oznacza jednak, że w Polsce proporcjonalnie przybywa oszustw podatkowych.
Nawet 85 proc. donosów się nie potwierdza. Zaskakujące dane
Jeszcze większe emocje mogą budzić informacje o skuteczności zgłoszeń.
Z danych poszczególnych izb administracji skarbowej wynika, że znaczna część sygnałów nie znajduje potwierdzenia podczas weryfikacji.
W niektórych regionach odsetek takich przypadków jest wyjątkowo wysoki.
- Białystok: według szacunków 75–85 proc. zgłoszeń nie znajduje potwierdzenia.
- Lublin: ponad 77 proc. zgłoszeń nie zostało potwierdzonych w pierwszym półroczu 2026 roku.
- Rzeszów: około 70 proc. informacji nie znajduje potwierdzenia.
- Kraków: odsetek niepotwierdzonych zgłoszeń wyniósł 56 proc.
Dane te dotyczą konkretnych izb i nie oznaczają, że 85 proc. wszystkich zgłoszeń w Polsce jest bezpodstawnych.
Nie można również zakładać, że każde niepotwierdzone zawiadomienie było świadomym, fałszywym donosem. Część spraw może wynikać z błędnej interpretacji przepisów, niepełnych informacji lub braku wystarczających dowodów.
Sąsiad doniósł do skarbówki. Czy urząd od razu rozpocznie kontrolę?
To pytanie może niepokoić szczególnie osoby prowadzące działalność gospodarczą, wynajmujące nieruchomości lub sprzedające towary i usługi.
Samo otrzymanie donosu nie oznacza jednak automatycznego wszczęcia kontroli podatkowej.
Krajowa Administracja Skarbowa najpierw analizuje otrzymaną informację. Urzędnicy oceniają jej wiarygodność, sprawdzają dostępne dane i ustalają, czy istnieją podstawy do podjęcia dalszych czynności.
W zależności od okoliczności zgłoszenie może skutkować:
- zakończeniem sprawy bez dalszych działań,
- przeprowadzeniem dodatkowej analizy,
- wszczęciem czynności sprawdzających,
- przeprowadzeniem nabycia sprawdzającego,
- wszczęciem kontroli podatkowej lub celno-skarbowej,
- przekazaniem informacji innej właściwej instytucji.
Nie każde zawiadomienie prowadzi więc do wizyty kontrolerów, a tym bardziej do nałożenia kary.
Donosy mogą wynikać z prywatnych konfliktów
Eksperci zwracają uwagę, że zgłoszenia do urzędów skarbowych nie zawsze są motywowane troską o przestrzeganie przepisów.
Zdarza się, że za zawiadomieniami stoją konflikty między sąsiadami, byłymi partnerami biznesowymi czy osobami pozostającymi w sporze.
Jednocześnie część zgłoszeń pozwala wykryć rzeczywiste nieprawidłowości.
Według informacji przekazanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, w zestawieniach z poprzednich lat około 20–25 proc. sygnałów uznawano za wiarygodne i podejmowano na ich podstawie odpowiednie działania.
Nie oznacza to jednak, że w każdej takiej sprawie ostatecznie stwierdzono naruszenie prawa.
Czy donos do skarbówki może być anonimowy?
Krajowa Administracja Skarbowa umożliwia przekazywanie informacji o podejrzewanych naruszeniach za pośrednictwem różnych kanałów.
Jednym z nich jest Krajowy Telefon Interwencyjny KAS, działający pod bezpłatnym numerem 800 060 000.
Dostępny jest również elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
Informacje o potencjalnych nieprawidłowościach można przekazywać także bez ujawniania swojej tożsamości. Nie zwalnia to jednak administracji z obowiązku oceny wiarygodności zgłoszenia.
W praktyce anonimowy sygnał może zostać wykorzystany do dalszej analizy, ale nie stanowi sam w sobie dowodu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.
Co zrobić, gdy ktoś doniesie na nas do urzędu skarbowego?
Osoba, której dotyczy zawiadomienie, nie musi automatycznie podejmować żadnych działań tylko dlatego, że ktoś przekazał informacje do KAS.
Jeśli urząd rozpocznie czynności sprawdzające lub kontrolę, należy zapoznać się z zakresem żądanych dokumentów i przysługującymi prawami.
Warto zachować dokumentację dotyczącą przychodów, kosztów, transakcji i rozliczeń podatkowych.
Jeżeli zgłoszenie okaże się bezpodstawne, nie oznacza to automatycznie odpowiedzialności osoby, która je złożyła. Inaczej mogą być oceniane sytuacje, w których ktoś świadomie przekazuje nieprawdziwe informacje w okolicznościach wypełniających znamiona czynu zabronionego.
Skarbówka otrzymuje tysiące sygnałów. Nie każdy oznacza problem
Statystyki pokazują, że Polacy coraz chętniej informują administrację skarbową o podejrzewanych nieprawidłowościach.
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2026 roku liczba takich zgłoszeń przekroczyła 45 tys., a w niektórych regionach większość informacji nie znalazła potwierdzenia.
Najważniejsze jest jednak to, że donos nie jest równoznaczny z wykryciem oszustwa podatkowego. Każda informacja wymaga weryfikacji, a ewentualne działania urzędu zależą od ustaleń dokonanych przez administrację skarbową.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.