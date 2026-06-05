Polacy patrzą i nie wierzą, że musza zapłacić za to podatek. Przepisy są jednoznaczne: spełnisz 3 warunki i musisz zapłacić. Nikt Ci o tym nie powie
W sieci krąży strach przed nowym podatkiem, który ma dosięgnąć każdego. Rzeczywistość jest spokojniejsza – rzeczywiście wszedł podatek nazywany podatkiem „od podjazdu i tarasu”, ale trzeba spełnić 3 warunki, by „wpaść” w obowiązek zapłaty. Nie dostaniesz jednak żadnego powiadomienia. Chyba, że nie zapłacisz.
Skąd się wziął „podatek od deszczu” i o co w nim chodzi
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wraz z nowelizacją to art. 269 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.). Jej cel jest środowiskowy: zniechęcenie właścicieli nieruchomości do nadmiernego betonowania działek, które ogranicza wsiąkanie wody deszczowej w grunt i prowadzi do lokalnych podtopień. Zebrane środki trafiają do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do budżetów gmin.
Narzędzie powstało przede wszystkim z myślą o przedsiębiorcach – dużych halach magazynowych, centrach handlowych, rozległych parkingach. Zwykły właściciel domu jednorodzinnego z betonowym podjazdem prawie nigdy nie spełnia warunków opłaty. Prawie – i tu zaczyna się problem, bo rzeczywiście są osoby, które zapłacić muszą.
Trzy warunki, które muszą zajść jednocześnie
Opłata obejmuje nieruchomość wyłącznie wtedy, gdy spełnione są łącznie wszystkie trzy kryteria:
- Po pierwsze: powierzchnia działki wynosi co najmniej 3 500 m². To 35 arów – czyli działka wielkości prawie półtora boiska do koszykówki. Typowa działka pod dom jednorodzinny w Polsce ma 500-1 000 m², więc zdecydowana większość prywatnych posesji odpada już na tym etapie.
- Po drugie: nieruchomość nie jest objęta systemem kanalizacji deszczowej. Podłączenie do kanalizacji deszczowej wyłącza obowiązek opłaty retencyjnej – właściciel i tak odprowadza wodę do systemu i ponosi za to odrębne koszty.
- Po trzecie: zabudowa i utwardzenie zajmują ponad 70 proc. powierzchni działki, pozbawiając ją biologicznie czynnego charakteru. Jeśli masz 3 500 m² gruntu i zabetonowałeś ponad 2 450 m² z nich – przekraczasz próg. Ogród, trawnik, żwir przepuszczalny – wszystko to liczy się jako teren biologicznie czynny i obniża wskaźnik zabetonowania.
Co ważne: przesłanką do opłaty jest nie tylko budynek, ale każde przedsięwzięcie zmniejszające retencję – w tym właśnie taras z zabetonowanym podłożem czy nieprzepuszczalny podjazd. Jeśli jednak twoja działka ma 800 m², taras i podjazd nie uruchomią opłaty – kryterium powierzchni po prostu nie jest spełnione.
Ile wynosi opłata – stawki w 2026 roku
Stawki określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 2385). W 2026 roku obowiązują następujące stawki roczne za każdy m² utraconej powierzchni biologicznie czynnej:
- 1,00 zł za m²/rok – dla nieruchomości bez żadnych urządzeń retencyjnych (zbiorniki na deszczówkę, ogrody deszczowe, zielone dachy itp.).
- 0,60 zł za m²/rok – przy urządzeniach retencjonujących do 10 proc. rocznego odpływu.
- 0,30 zł za m²/rok – przy retencji od 10 do 30 proc. rocznego odpływu.
- 0,10 zł za m²/rok – przy retencji powyżej 30 proc. rocznego odpływu.
Wzór jest prosty: opłata = stawka × powierzchnia nieprzepuszczalna [m²] × czas [lata].
Przykład z praktyki: właściciel hali magazynowej z parkingiem na działce 4 000 m², gdzie 80 proc. (3 200 m²) jest trwale uszczelnione asfaltem, bez kanalizacji deszczowej i bez urządzeń retencyjnych, zapłaci rocznie: 3 200 m² × 1,00 zł = 3 200 zł. Jeśli zamontuje zbiornik na deszczówkę zatrzymujący ponad 30 proc. odpływu – ta sama nieruchomość zapłaci 3 200 m² × 0,10 zł = 320 zł rocznie. Różnica: 2 880 zł rocznie tylko za inwestycję w retencję.
Pułapka wsteczna – opłata za lata poprzednie
To element, który zaskakuje właścicieli nieruchomości najbardziej. Jeśli twoja nieruchomość spełniała kryteria opłaty przez ostatnie kilka lat, ale nikt jej nie naliczał – gmina ma prawo żądać zapłaty wstecz. Przepisy nie przewidują tu przedawnienia rocznego. Właściciele dużych działek, którzy nigdy nie złożyli oświadczenia o zabetonowanej powierzchni, mogą zostać zaskoczeni nakazem zapłaty za kilka lat jednocześnie.
Procedura działa następująco: właściciel nieruchomości spełniającej kryteria zobowiązany jest złożyć w gminie oświadczenie o zabetonowanej powierzchni. Na tej podstawie wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję o wysokości opłaty. Jeśli właściciel oświadczenia nie złożył, urząd może przeprowadzić własną weryfikację – np. na podstawie ortofotomapy lub danych z ewidencji gruntów.
Warszawa: miasto z „podatkiem od deszczu” w tle każdej nowej inwestycji
Warszawa jest szczególnym przypadkiem. Stolica intensywnie rozbudowuje sieć kanalizacji deszczowej – co paradoksalnie zwalnia z opłaty retencyjnej te nieruchomości, które są do niej podłączone. Nowe osiedla i inwestycje komercyjne w rejonach z siecią kanalizacji deszczowej automatycznie nie podlegają opłacie za zmniejszenie retencji.
Problem dotyczy starszych części miasta i podmiejskich dzielnic, gdzie kanalizacja deszczowa wciąż nie dociera. W Białołęce, Wawrze, Wesołej czy Ursusie – gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna i działki są większe – właściciele rozległych posesji z dużym udziałem betonu mogą spełniać kryteria opłaty. Miasto dodatkowo od lat prowadzi program „Warszawa łapie deszcz” promujący zbiorniki na deszczówkę, ogrody deszczowe i zielone dachy – instalacja takich rozwiązań obniża stawkę opłaty nawet dziesięciokrotnie.
Warto też pamiętać, że Warszawa intensywnie monitoruje zabetonowanie działek w kontekście miejskiej wyspy ciepła. Dane z ortofotomap i systemów GIS pozwalają miastu na bieżąco śledzić stan zagospodarowania nieruchomości – co przekłada się na skuteczność egzekwowania opłat retencyjnych od podmiotów, które powinny je ponosić.
Nasza rada: sprawdź swoją działkę, bo błąd bywa kosztowany
- Masz działkę poniżej 3 500 m² – taras i podjazd nie uruchomią żadnej opłaty. Możesz to zignorować. Kryterium powierzchni eliminuje zdecydowaną większość prywatnych posesji.
- Masz działkę powyżej 3 500 m²? Oblicz wskaźnik zabetonowania. Jeśli betonem, asfaltem lub kostką brukową pokryte jest ponad 70 proc. powierzchni – sprawdź, czy twoja nieruchomość jest podłączona do kanalizacji deszczowej. Jeśli tak – opłata cię nie dotyczy.
- Duża działka bez kanalizacji deszczowej i ponad 70 proc. zabetonowania? Powinieneś złożyć oświadczenie w gminie i zapłacić opłatę. Jeśli tego nie zrobiłeś przez ostatnie lata – rozważ skonsultowanie się z doradcą, bo gmina może żądać wyrównania wstecz.
- Zbiornik na deszczówkę obniża stawkę nawet dziesięciokrotnie. Inwestycja w retencję (zbiornik 2-3 tys. litrów kosztuje ok. 2-4 tys. zł) może obniżyć roczną opłatę z 1,00 zł do 0,10 zł za m². Przy dużej powierzchni to realna oszczędność.
- Kościoły i związki wyznaniowe są zwolnione z opłaty. To wyjątek ustawowy – nieruchomości przeznaczone na działalność sakralną nie podlegają opłacie retencyjnej niezależnie od stopnia zabetonowania.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.