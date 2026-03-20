Polacy podpisali na siebie finansowy wyrok, ale jeszcze o tym nie wiedzą. Przekonają się za 2 lata, kiedy rachunki wystrzelą w górę. Zapłacą nawet 39 tys. zł
Nazywają go opłatą za emisję, ale dla milionów polskich rodzin to po prostu kolejna pozycja w rachunkach – większa, niż ktokolwiek chciałby przyznać. Od 1 stycznia 2028 roku wchodzi w życie unijny system ETS2, który obejmie ogrzewanie budynków i transport. Zapłacą właściciele domów z kotłami gazowymi i węglowymi, zapłacą mieszkańcy bloków podłączonych do miejskich ciepłowni, zapłacą kierowcy przy każdym tankowaniu. Dwa niezależne raporty – jeden z Polski, jeden z Niemiec – biją na alarm: skutki dla polskich rodzin będą najdotkliwsze w całej Unii Europejskiej.
Polska walczyła o trzy lata, wynegocjowała jeden
System ETS2 miał ruszyć rok wcześniej – w 2027 roku. Na przełomie października i listopada 2025 roku, po całonocnych negocjacjach w Brukseli, ministrowie środowiska państw unijnych zdecydowali o rocznym odroczeniu. Polska należała do głównych orędowniczek zmiany – rząd domagał się 3 lat karencji, wskazując, że gwałtowny wzrost kosztów uderzy przede wszystkim w najuboższych. Ostatecznie wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta ogłosił przesunięcie jako negocjacyjny sukces, premier Donald Tusk świętował na platformie X. Rynku nie dało się jednak oszukać – system wchodzi w życie rok później, ale w niezmienionej formie i pełnym zakresie.
Co istotne, system ETS2 nie jest propozycją do dyskusji – to przyjęte prawo Unii Europejskiej. Polska nie ma możliwości jego zawetowania. Kluczowe gospodarki, jak Niemcy czy Francja, które już dziś nakładają krajowe opłaty za CO2, wręcz domagały się wprowadzenia systemu ogólnoeuropejskiego, żeby wyrównać warunki gry. Przesunięcie startu na 2028 rok było finalnym ustępstwem.
Czym w ogóle jest ETS2?
Europejski System Handlu Emisjami (ETS) działa w Unii od 2005 roku i od lat obejmuje elektrownie, zakłady przemysłowe i linie lotnicze. ETS2 to jego rozszerzenie na dwa nowe sektory: ogrzewanie budynków i transport drogowy. Od 2028 roku każda tona CO2 wyemitowana ze spalania paliw w tych sektorach będzie generować dodatkową opłatę, którą zapłacą dostawcy paliw i ciepła – i którą nieuchronnie przerzucą na końcowych użytkowników.
Nie pojawi się żadna osobna pozycja „opłata ETS2″ na rachunku za gaz czy fakturze ze stacji benzynowej. Wzrost zostanie po prostu wliczony w cenę. Ale zapłacą wszyscy. A po 2031 roku – czyli po połączeniu systemu ETS2 z istniejącym ETS1 – ceny mogą skoczyć gwałtownie, bo oba rynki uprawnień do emisji zrównają się ze sobą. Średnia cena uprawnień w ramach ETS1 wyniosła w 2023 roku niemal 84 euro za tonę CO2. Komisja Europejska prognozuje, że ETS2 wystartuje od ok. 60 euro za tonę.
Dwa raporty, dwa alarmy – Polska zapłaci najwięcej w UE
Wanda Buk, adwokat i była wiceminister cyfryzacji, oraz Marcin Izdebski, ekspert Fundacji Republikańskiej specjalizujący się w energetyce, opublikowali „Analizę wpływu ETS2 na koszty życia Polaków” – raport oparty na danych GUS, który jako jeden z pierwszych w Polsce przeliczył skutki systemu na konkretne złotówki. Ich wyliczenia są bezlitosne: przeciętna polska rodzina ogrzewająca dom gazem zapłaci dodatkowo 6338 zł w latach 2028-2031, a w całym horyzoncie 2028-2035 – łącznie 24018 zł. Rodziny z kotłami węglowymi zapłacą odpowiednio więcej: 10311 zł w pierwszych czterech latach i aż 39074 zł do 2035 roku. Dla gospodarstw z wysokim zużyciem energii – np. w słabo ocieplonych domach – skumulowane koszty przy ogrzewaniu węglem mogą sięgnąć ponad 77 tys. zł.
Podobne wnioski płyną z analizy przygotowanej przez niemiecką Fundację Bertelsmanna. Raport fundacji wskazuje, że Polska odnotuje najwyższy wzrost kosztów ogrzewania w całej Unii Europejskiej – przy cenie 60 euro za tonę CO2 przeciętne wydatki polskich rodzin wzrosną o ok. 372 euro rocznie (ok. 1560 zł). Przy scenariuszu pesymistycznym, gdy cena uprawnień sięgnie 180 euro za tonę, roczne koszty wzrosną o ponad 1000 euro, czyli ok. 4465 zł. Dla porównania – w Niemczech wzrost wyniesie zaledwie 17 euro rocznie, bo tamtejsze opłaty za CO2 istnieją już od lat i zbliżają się do poziomu unijnego. W Szwecji, Danii czy Irlandii koszty ogrzewania mogą wręcz spaść, bo lokalne podatki węglowe są tam już dziś wyższe niż planowana stawka ETS2.
Bernd Weber, szef think tanku Epico Klima-Innovation z siedzibą w Brukseli i Berlinie, nie owijał w bawełnę w rozmowie z niemiecką telewizją NTV: „Po wprowadzeniu ETS2 ceny w trzech milionach gospodarstw domowych w Polsce mogą wzrosnąć nawet o 150 proc. Dlatego Polska należy do najzagorzalszych przeciwników ETS2.”
Kto zapłaci i ile?
System uderzy we wszystkich, którzy korzystają z paliw kopalnych – bezpośrednio lub pośrednio. Właściciele domów z kotłami gazowymi odczują to od razu: gaz będzie droższy o opłatę za emisję doliczaną do każdego metra sześciennego. Nie ma znaczenia, czy kocioł ma rok czy dziesięć lat – spalanie gazu oznacza emisję CO2, emisja oznacza opłatę. Według raportu Buk i Izdebskiego, dodatkowe koszty dla przeciętnego gospodarstwa ogrzewającego gazem wyniosą ok. 1500 zł rocznie w 2028 roku, a po 2031 roku mogą się podwoić.
Właściciele domów z kotłami węglowymi zapłacą jeszcze więcej, bo węgiel emituje znacznie więcej CO2 niż gaz. Szacunkowy dodatkowy koszt roczny to ok. 2600 zł na początku, z perspektywą dalszego wzrostu. Szczególnie dotkliwie odczują to rodziny w słabo ocieplonych domach z PRL-u – tam koszty mogą pochłonąć, jak wynika z raportu Buk i Izdebskiego, nawet 86% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego w pierwszym roku obowiązywania systemu.
Ale ETS2 to nie tylko problem właścicieli domów jednorodzinnych. Mieszkańcy bloków podłączonych do miejskich sieci ciepłowniczych również zapłacą – i często niemniej. Elektrociepłownie i ciepłownie miejskie spalają ogromne ilości węgla i gazu, żeby produkować ciepło dla milionów mieszkań. Od 2028 roku koszty uprawnień do emisji trafią do lokatorów w postaci wyższych opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Szacunki dla przeciętnego mieszkania 50-60 m² zasilanego z węglowej ciepłowni mówią o dodatkowych 1000-1500 zł rocznie w pierwszych latach, a po 2031 roku nawet 2000-2500 zł. Co więcej – lokator bloku nie ma żadnego wpływu na to, z czego korzysta ciepłownia. Nie wymieni kotła, bo kotła nie ma. Może jedynie czekać, aż spółdzielnia lub wspólnota zdecyduje się na termomodernizację – a to procesy wieloletnie i kosztowne.
Trzecia dotknięta grupa to kierowcy. System ETS2 obejmie również paliwa do transportu. Już od 2028 roku benzyna podrożeje o ok. 30 gr na litrze, olej napędowy o ok. 35 gr, a LPG o ok. 21 gr. Przeciętna rodzina z dwoma samochodami – benzynowym i dieslem, przy typowych przebiegach – zapłaci dodatkowo ponad 1000 zł rocznie tylko za paliwo. Po połączeniu systemów w 2031 roku podwyżki mogą przekroczyć 50 groszy na litrze.
Kto jest bezpieczny – pompa ciepła, pellet i elektryk
System ETS2 z definicji nie obejmuje źródeł ciepła opartych na odnawialnych źródłach energii. Oznacza to, że właściciele pomp ciepła nie zapłacą żadnej opłaty klimatycznej za ogrzewanie – prąd zasilający pompę może wprawdzie drożeć z innych przyczyn, ale sam mechanizm ETS2 ich nie dotyka. Podobnie jest z kotłami na pellet i inną biomasę – dyrektywa zakazuje kotłów na paliwa kopalne, nie na odnawialne, więc ogrzewanie drewnem lub pelletem pozostaje poza systemem. Z transportu natomiast wyłączone są samochody elektryczne – zero emisji, zero opłaty.
To ważna informacja w kontekście decyzji remontowych. Kto dziś może sobie pozwolić na wymianę starego kotła na pompę ciepła lub dobrej jakości kocioł na biomasę – ten buduje sobie tarczę przed rosnącymi opłatami. Kto zwleka, będzie płacił każdego roku coraz więcej.
Twój dom dostanie etykietę – nowe klasy energetyczne od 2026 roku
Równolegle z ETS2 rusza drugi, powiązany mechanizm unijny. Dyrektywa EPBD (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków) wprowadza obowiązek nadania każdemu budynkowi klasy energetycznej – analogicznie jak etykiety na sprzęcie AGD i RTV. Nowe świadectwa energetyczne z oznaczeniami od A+ do G mają zacząć obowiązywać w Polsce od 2026 roku.
Litera A – lub jeszcze lepsza A+ – oznacza budynek bezemisyjny, który produkuje zerową lub minimalną ilość CO2. Litera G trafia do tzw. wampirów energetycznych – budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej w kraju. Polska jest ostatnim krajem w UE, który do tej pory nie wprowadził klas energetycznych w oznaczeniu budynków mieszkalnych. To się właśnie zmienia.
I nie chodzi wyłącznie o symbol. Dyrektywa EPBD nakłada konkretne terminy: do 2030 roku wszystkie istniejące budynki mieszkalne muszą osiągnąć co najmniej klasę E, a do 2033 roku – klasę D. Od 2030 roku wszystkie nowo powstające budynki mają być zeroemisyjne (budynki publiczne – już od 2028). Budynki, które nie spełnią wymagań, mogą mieć problem ze sprzedażą lub refinansowaniem kredytu hipotecznego – banki już dziś w niektórych krajach UE uzależniają oprocentowanie od klasy energetycznej nieruchomości. W Polsce to dopiero przed nami, ale kierunek jest jasny.
Problem w tym, że prawie 70% polskich budynków mieszkalnych wymaga modernizacji, a ok. 16% – czyli ponad milion budynków – to wampiry energetyczne klasy F lub G. Dla właścicieli tych nieruchomości zbliżające się przepisy oznaczają konieczność podjęcia decyzji remontowych, na które wielu po prostu nie ma pieniędzy.
Wymiana kotła kosztuje jak nowe auto premium
Gdy nadejdzie moment wymiany przestarzałego kotła, właścicielom domów może zrobić się nieswojo na widok kosztorysów. Kompleksowe przejście na pompę ciepła – z niezbędnymi modernizacjami budynku – to wydatek, który bez dotacji może przekroczyć 100 000 zł.
Sama pompa ciepła powietrze-woda z montażem kosztuje od 30 000 do 65 000 zł, wariant gruntowy to 60 000-100 000 zł. Ale to dopiero początek listy: wymiana grzejników na niskotemperaturowe to kolejne 15 000-25 000 zł, ocieplenie domu (bez którego pompa nie będzie efektywna) – 20 000-40 000 zł, przebudowa instalacji CO – 10 000-20 000 zł, instalacja fotowoltaiczna – 25 000-35 000 zł. Łącznie 80 000-150 000 zł dla typowego domu jednorodzinnego.
Alternatywą jest system hybrydowy – istniejący kocioł gazowy łączony z pompą ciepła. Przez większość sezonu pracuje pompa, kocioł włącza się tylko przy największych mrozach. Koszty eksploatacji spadają o 30-50%, a łączny wydatek instalacyjny jest niższy: ok. 60 000 zł, przy możliwości otrzymania do 30 000 zł dotacji z aktualnych programów.
Polska może liczyć na 11,4 mld euro ze Społecznego Funduszu Klimatycznego – pieniądze mają zacząć napływać od 2026 roku, dwa lata przed uruchomieniem samego ETS2. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że przy 6 milionach gospodarstw domowych ogrzewających się paliwami kopalnymi, nawet maksymalne wykorzystanie środków unijnych nie wystarczy dla wszystkich. Kto wcześniej złoży wniosek, ten więcej dostanie.
Obalamy mity – co w sieci jest prawdą, a co manipulacją?
Wokół pieców gazowych narosła w internecie lawina nieprawdziwych informacji. Czas to wyjaśnić.
MIT: „Od 2040 roku trzeba będzie zdemontować wszystkie piece gazowe.” To nieprawda. Właściciele istniejących kotłów gazowych nie będą zmuszeni do ich demontażu w żadnym konkretnym roku. Dyrektywa EPBD zakłada, że do 2050 roku wszystkie budynki osiągną standard bezemisyjny – ale oznacza to stopniową modernizację przy remontach, nie przymusową likwidację urządzeń. Do momentu głębokiej modernizacji budynku można korzystać z dotychczasowego systemu ogrzewania.
MIT: „Nie będzie można naprawiać pieców gazowych.” Nieprawda. Nie ma i nie planuje się żadnego zakazu serwisowania ani naprawy istniejących kotłów. Przez najbliższe kilkanaście lat właściciele mogą z nich normalnie korzystać.
MIT: „Od 2025 roku nie można kupić kotła gazowego.” Można. To, co się skończyło, to dotacje na samodzielne kotły gazowe w programie Czyste Powietrze – od stycznia 2025 roku. Sam zakup i montaż urządzenia jest w pełni legalny. Zakaz montażu nowych kotłów gazowych w nowych budynkach wejdzie w życie dopiero od 2030 roku – i dotyczy wyłącznie nowego budownictwa. Istniejące budynki są wyłączone z tego obowiązku.
MIT: „Piece gazowe znikną z rynku.” Nie szybko i nie tak prosto. Dyrektywa EPBD zakazuje kotłów na paliwa kopalne – ale wyraźnie odróżnia je od kotłów zasilanych paliwami odnawialnymi. Kotły gazowe zasilane biometanem, biogazem czy wodorem nie podlegają żadnym ograniczeniom. Eksperci branżowi prognozują, że samodzielne kotły gazowe pozostaną na rynku co najmniej do 2040 roku właśnie dzięki tej furtce. W przyszłości dostawca gazu może być zobowiązany dostarczyć paliwo odnawialne – a wtedy kocioł gazowy staje się automatycznie kocioł na biometan.
Jednym słowem: nie ma powodów do paniki, jest za to powód do planowania. ETS2 wejdzie w życie niezależnie od protestów. Ale dysponujemy prawie 3 latami, zanim pierwsze podwyżki uderzą w portfele.
Co warto zrobić przed 2028 rokiem?
Zamów świadectwo energetyczne. Kosztuje od 350 do 1300 zł, a da ci konkretną odpowiedź, w jakiej klasie energetycznej jest twój dom. Jeśli wynik to klasa D lub wyższa – masz spokój co najmniej do 2033 roku. Jeśli F lub G – lepiej wiedzieć wcześniej.
Sprawdź wiek swojego kotła. Kocioł młodszy niż 10 lat prawdopodobnie przeżyje do 2035-2040 roku. To czas na przygotowanie finansowe – warto już teraz odkładać regularnie 400-600 zł miesięcznie na przyszłą wymianę. Za kilkanaście lat może to być różnica między wymianą za własne środki a kredytem na 100 000 zł.
Rozważ system hybrydowy, jeśli kocioł jest starszy niż 10 lat. Łączenie istniejącego kotła gazowego z pompą ciepła to najpopularniejsza droga do obniżenia rachunków przy umiarkowanym nakładzie inwestycyjnym. Można otrzymać na to nawet 30 000 zł dotacji z programu Czyste Powietrze – ale pulę środków wyczerpuje się z kwartału na kwartał.
Jeśli mieszkasz w bloku – działaj przez wspólnotę lub spółdzielnię. Termomodernizacja całego budynku to jedyna droga do realnego obniżenia kosztów ogrzewania dla mieszkańców bloków. Im więcej lokatorów będzie wywierać presję na zarząd, tym szybciej decyzja może zapaść. Warto też zainstalować termostatyczne głowice na kaloryferach – pozwalają precyzyjnie regulować temperaturę i oszczędzać 10-15% ciepła.
Śledź programy dotacyjne. Pieniądze ze Społecznego Funduszu Klimatycznego mają zacząć napływać do Polski w 2026 roku. Szczegóły programów wsparcia będzie ogłaszał rząd – warto zapisać się do newsletterów programu Czyste Powietrze i regularnie sprawdzać dostępność środków. Zasada jest prosta: kto złoży wniosek wcześniej, ten więcej dostanie.
Nie panikuj, ale nie odkładaj decyzji. ETS2 nie oznacza natychmiastowej katastrofy. Ale każdy rok zwlekania z modernizacją to rok wyższych rachunków – i rok mniej na zebranie środków na przyszłą wymianę kotła.
