Polacy są wykończeni pracą. Najnowsze badanie ujawnia niepokojące dane. Najgorzej jest w jednej grupie
Zmęczenie pracą staje się poważnym problemem na polskim rynku zatrudnienia. Najnowsze badanie pokazuje, że co drugi pracownik odczuwa przemęczenie obowiązkami zawodowymi. Najbardziej zaskakuje jednak wiek osób, które najczęściej zgłaszają wyczerpanie. Wbrew stereotypom problem szczególnie mocno dotyka młodych Polaków, którzy dopiero budują swoją karierę.
Co drugi Polak ma dość przemęczenia. Wyniki badania niepokoją
Praca zawodowa dla wielu osób przestaje kończyć się w momencie opuszczenia biura, sklepu czy zakładu produkcyjnego. Obowiązki, napięcie i stres coraz częściej przenoszą się na życie prywatne, utrudniając odpoczynek i regenerację.
Najnowsze wyniki badania dotyczącego samopoczucia pracowników pokazują skalę problemu. Aż 50 proc. respondentów przyznaje, że odczuwa przemęczenie związane z pracą.
W tej grupie 32 proc. badanych odpowiedziało, że raczej czuje się przemęczonych, natomiast 18 proc. zadeklarowało zdecydowane przemęczenie.
Oznacza to, że dla połowy ankietowanych wykonywanie obowiązków zawodowych wiąże się z poczuciem wyczerpania.
Nie chodzi przy tym wyłącznie o zmęczenie fizyczne. Przeciążenie może mieć również charakter psychiczny i wynikać między innymi z presji wyników, odpowiedzialności, nadmiaru zadań czy trudności z oddzieleniem pracy od czasu wolnego.
Najbardziej zmęczeni są młodzi. Aż 60 proc. zgłasza problem
Największą uwagę zwracają wyniki dotyczące osób w wieku od 18 do 34 lat.
W tej grupie aż 60 proc. ankietowanych deklaruje przemęczenie pracą. Co czwarta młoda osoba zdecydowanie odczuwa wyczerpanie.
To szczególnie istotne, ponieważ młodszych pracowników często postrzega się jako osoby dysponujące większym zasobem energii, łatwiej przystosowujące się do intensywnego tempa życia zawodowego.
Tymczasem wyniki badania wskazują, że właśnie ta grupa najczęściej sygnalizuje przeciążenie.
Początek kariery zawodowej może wiązać się z koniecznością zdobywania doświadczenia, budowania stabilności finansowej i udowadniania swoich kompetencji. Do tego dochodzą koszty utrzymania, wydatki mieszkaniowe i niepewność dotycząca przyszłości.
Wszystkie te czynniki mogą zwiększać odczuwany stres, choć samo badanie nie dowodzi, które z nich odpowiadają za wysoki poziom przemęczenia.
Praca coraz częściej odbija się na życiu prywatnym
Długotrwałe przeciążenie obowiązkami może wpływać nie tylko na samopoczucie podczas pracy, ale również na funkcjonowanie po jej zakończeniu.
Osoby doświadczające chronicznego zmęczenia mogą mieć trudności z koncentracją, snem i regeneracją. Zdarza się również, że po całym dniu obowiązków brakuje im energii na spotkania z bliskimi, rozwijanie zainteresowań czy codzienne aktywności.
Problem staje się szczególnie poważny, gdy odpoczynek w weekend przestaje wystarczać do odzyskania sił.
Eksperci zajmujący się zdrowiem zawodowym zwracają uwagę na konieczność rozróżnienia zwykłego zmęczenia od przewlekłego stresu i wypalenia zawodowego. Nie są to pojęcia tożsame, a deklaracja przemęczenia w ankiecie nie oznacza automatycznie występowania wypalenia.
Młodzi chcą inaczej układać swoje życie zawodowe
Zmienia się również podejście pracowników do długości kariery zawodowej.
Z opublikowanego w październiku badania SD Worx „2026 HR & Payroll Pulse” wynika, że aż 60,6 proc. polskich pracowników poniżej 35. roku życia chciałoby wcześniej zakończyć aktywność zawodową.
Dla porównania wśród osób mających co najmniej 55 lat takie oczekiwanie deklaruje 35,4 proc. badanych.
Co ciekawe, 51,9 proc. starszych pracowników wyraża gotowość do kontynuowania zatrudnienia nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego. W grupie poniżej 35 lat odsetek ten wynosi zaledwie 37,9 proc.
To pokazuje wyraźną różnicę w deklaracjach dotyczących przyszłości zawodowej poszczególnych pokoleń.
Nie oznacza to jednak, że młodsi pracownicy są mniej pracowici. Wyniki pokazują przede wszystkim odmienne oczekiwania wobec długości aktywności zawodowej.
Pracodawcy mogą stanąć przed poważnym wyzwaniem
Wysoki poziom deklarowanego przemęczenia powinien być istotnym sygnałem dla firm.
Pracownik, który przez długi czas funkcjonuje pod presją i nie ma możliwości odpowiedniej regeneracji, może doświadczać spadku koncentracji, motywacji i efektywności.
Znaczenie mają między innymi odpowiednie planowanie obowiązków, przewidywalny czas pracy, możliwość wykorzystania urlopu oraz jasne zasady kontaktowania się z pracownikami poza godzinami pracy.
Dane pokazują również, że sama wysokość wynagrodzenia nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z zatrudnieniem. Coraz ważniejsza staje się możliwość pogodzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym.
Najbardziej niepokojący wniosek z badania jest prosty: przemęczenie nie dotyczy wyłącznie osób z wieloletnim stażem. Już na początku kariery zawodowej znaczna część młodych Polaków deklaruje, że praca odbiera im siły.
Zrodlo:Personnel Service, badanie przeprowadzone metodą CAWI w dniach 25–28 września 2026 r. na próbie 1095 dorosłych osób; PAP/Forsal, 20 października 2026 r.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.