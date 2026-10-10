Policja może zapukać także w weekend. Trwają ogólnopolskie działania po serii niepokojących zdarzeń

10 października 2026 13:07 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Policja kontynuuje w całym kraju działania związane z bezpieczeństwem dzieci, młodzieży i pracowników szkół. Funkcjonariusze nie ograniczają czynności wyłącznie do godzin lekcyjnych czy dni roboczych. Jeśli pojawi się zgłoszenie dotyczące groźby, niepokojącego nagrania albo podejrzenia popełnienia czynu zabronionego, policjanci mogą podjąć interwencję również w weekend.

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Ręka pukająca do drzwi Fot. Warszawa w Pigułce
Ręka pukająca do drzwi Fot. Warszawa w Pigułce

Z najnowszego komunikatu Policji wynika, że do godziny 6:00 odnotowano już 231 zdarzeń, w których funkcjonariusze prowadzili czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

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76 osób zatrzymanych

W toku dotychczasowych działań policja zatrzymała 76 osób.

Funkcjonariusze skontrolowali również blisko 50 tys. placówek oświatowych w całym kraju.

Działania nie kończą się jednak na samych kontrolach szkół. Policja monitoruje także internet i reaguje na zgłoszenia dotyczące gróźb, nagrań czy wpisów mogących wskazywać na zagrożenie.

Interwencja może nastąpić także poza szkołą

To ważna informacja szczególnie dla młodych osób, które mogą uważać, że wpis opublikowany w piątek wieczorem albo w weekend „rozejdzie się po kościach”.

Tak nie musi być.

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Jeżeli służby otrzymają informację o możliwym przestępstwie lub realnym zagrożeniu, czynności mogą być prowadzone niezależnie od dnia tygodnia. Policjanci mogą ustalać autora wpisu, zabezpieczać telefony i inne urządzenia, prowadzić przesłuchania oraz podejmować kolejne działania przewidziane prawem.

Policja apeluje, by nie traktować gróźb jak żartu

Służby od kilku dni podkreślają, że nawet wpisy publikowane „dla żartu” mogą uruchomić poważne działania policji.

Groźby dotyczące szkół, uczniów czy pracowników placówek są obecnie traktowane priorytetowo.

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