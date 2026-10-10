Policja może zapukać także w weekend. Trwają ogólnopolskie działania po serii niepokojących zdarzeń
Policja kontynuuje w całym kraju działania związane z bezpieczeństwem dzieci, młodzieży i pracowników szkół. Funkcjonariusze nie ograniczają czynności wyłącznie do godzin lekcyjnych czy dni roboczych. Jeśli pojawi się zgłoszenie dotyczące groźby, niepokojącego nagrania albo podejrzenia popełnienia czynu zabronionego, policjanci mogą podjąć interwencję również w weekend.
Z najnowszego komunikatu Policji wynika, że do godziny 6:00 odnotowano już 231 zdarzeń, w których funkcjonariusze prowadzili czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.
76 osób zatrzymanych
W toku dotychczasowych działań policja zatrzymała 76 osób.
Funkcjonariusze skontrolowali również blisko 50 tys. placówek oświatowych w całym kraju.
Działania nie kończą się jednak na samych kontrolach szkół. Policja monitoruje także internet i reaguje na zgłoszenia dotyczące gróźb, nagrań czy wpisów mogących wskazywać na zagrożenie.
Interwencja może nastąpić także poza szkołą
To ważna informacja szczególnie dla młodych osób, które mogą uważać, że wpis opublikowany w piątek wieczorem albo w weekend „rozejdzie się po kościach”.
Tak nie musi być.
Jeżeli służby otrzymają informację o możliwym przestępstwie lub realnym zagrożeniu, czynności mogą być prowadzone niezależnie od dnia tygodnia. Policjanci mogą ustalać autora wpisu, zabezpieczać telefony i inne urządzenia, prowadzić przesłuchania oraz podejmować kolejne działania przewidziane prawem.
‼️Blisko 50 tysięcy skontrolowanych placówek i 76 osób zatrzymanych w całym kraju.
Na terenie całej Polski trwają działania Policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych.
Do godziny 06:00 odnotowano 231 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.
W toku działań zatrzymano dotychczas 76 osób.
Policjanci pracują nie tylko nad wyjaśnieniem powyższych zdarzeń, ale w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie.
— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) October 10, 2026
Policja apeluje, by nie traktować gróźb jak żartu
Służby od kilku dni podkreślają, że nawet wpisy publikowane „dla żartu” mogą uruchomić poważne działania policji.
Groźby dotyczące szkół, uczniów czy pracowników placówek są obecnie traktowane priorytetowo.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.