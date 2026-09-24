Policja spojrzy na front domu i wszystko będzie jasne. Za brak tej tabliczki grozi 250 zł
Niewielka tabliczka może zdecydować, czy ratownicy szybko odnajdą właściwy dom. Właściciel zabudowanej nieruchomości ma 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego na umieszczenie go w widocznym miejscu. Numer powinien znaleźć się na frontowej ścianie budynku albo na ogrodzeniu. Za niedopełnienie obowiązku grozi grzywna do 250 zł lub nagana. W internecie nadal krążą jednak informacje o dodatkowym obowiązku oświetlania tabliczki – aktualne przepisy ujmują tę kwestię inaczej.
Brak numeru domu może wyglądać jak drobne przeoczenie. Problem zaczyna się, gdy na posesję musi dotrzeć pogotowie, straż pożarna albo policja, a budynek znajduje się daleko od drogi i jest zasłonięty drzewami lub ogrodzeniem.
Kilka minut straconych na szukanie właściwego adresu może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje niż mandat.
Z tego powodu Prawo geodezyjne i kartograficzne nakłada na właścicieli zabudowanych nieruchomości oraz inne podmioty wskazane w ewidencji gruntów i budynków konkretny obowiązek.
Tabliczka z numerem porządkowym ma zostać umieszczona:
w widocznym miejscu na frontowej ścianie budynku albo na ogrodzeniu.
Termin wynosi 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru.
Numer zapisany długopisem na skrzynce może nie wystarczyć
Przepisy mówią o tabliczce z numerem porządkowym umieszczonej na frontowej ścianie budynku albo ogrodzeniu.
Dlatego niewielka naklejka na skrzynce pocztowej, numer znajdujący się na bocznej ścianie albo oznaczenie zasłonięte roślinami może wywołać wątpliwości, czy obowiązek został wykonany prawidłowo.
Najważniejsza jest widoczność od strony, z której do nieruchomości docierają służby i pozostałe osoby poszukujące adresu.
Jeżeli dom znajduje się tuż przy drodze, czytelne oznaczenie na jego frontowej ścianie może być wystarczające. Gdy jednak budynek stoi w głębi działki, numer umieszczony wyłącznie na domu może być z ulicy całkowicie niewidoczny. W takiej sytuacji praktycznym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest tabliczka na bramie albo ogrodzeniu.
Nie chodzi o sam fakt posiadania numeru. Oznaczenie musi realnie pozwalać zidentyfikować nieruchomość.
Właściciel ma 30 dni
Termin nie jest liczony od zakupu tabliczki, zameldowania się ani przeprowadzki.
Właściciel ma umieścić oznaczenie w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego.
Dotyczy to przede wszystkim:
- nowych budynków, dla których ustalono numer,
- nieruchomości, którym numer został nadany na wniosek,
- przypadków, w których numer porządkowy został zmieniony,
- innych sytuacji, gdy właściwy organ przekazał zawiadomienie o jego ustaleniu.
Zakup domu, który już posiada prawidłowe i widoczne oznaczenie, nie uruchamia automatycznie nowego trzydziestodniowego terminu. Nowy właściciel powinien jednak sprawdzić, czy tabliczka nadal odpowiada aktualnym danym i jest czytelna.
Kara wynosi do 250 zł
Aktualne Prawo geodezyjne i kartograficzne przewiduje konkretną sankcję.
Osoba, która mimo obowiązku nie umieści tabliczki w widocznym miejscu na frontowej ścianie budynku albo ogrodzeniu w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia, podlega:
grzywnie do 250 zł albo karze nagany.
Nie oznacza to, że każdy właściciel bez tabliczki automatycznie otrzyma 250 zł grzywny. Jest to maksymalna wysokość przewidziana za to wykroczenie. Sprawa może jednak zostać ujawniona podczas interwencji policji, straży miejskiej lub innych czynności prowadzonych przy nieruchomości.
Brak numeru bywa również zgłaszany przez osoby, które nie mogą znaleźć posesji: ratowników, kurierów, listonoszy, inkasentów albo sąsiadów.
Dom stoi w głębi działki? Liczy się widoczność
W starszych materiałach można znaleźć informację, że jeśli budynek znajduje się w głębi ogrodzonej nieruchomości, numer musi być dodatkowo umieszczony na ogrodzeniu.
Obecne brzmienie art. 47b ustawy jest prostsze. Wskazuje na umieszczenie tabliczki w widocznym miejscu na frontowej ścianie budynku albo na ogrodzeniu.
Nie oznacza to jednak, że właściciel domu stojącego kilkadziesiąt metrów od ulicy może zawiesić mały numer przy drzwiach wejściowych i uznać sprawę za zakończoną. Jeżeli oznaczenia nie widać z drogi lub od strony wejścia na posesję, trudno uznać, że spełnia warunek widoczności.
W praktyce dla domów położonych w głębi działki najlepszym miejscem pozostaje brama lub frontowa część ogrodzenia.
Czy na tabliczce musi być nazwa ulicy?
Ogólnokrajowy przepis nakazuje przede wszystkim umieszczenie numeru porządkowego.
Rada gminy może jednak przyjąć uchwałę, która wprowadzi obowiązek umieszczania na tabliczce również:
- nazwy miejscowości,
- nazwy dzielnicy,
- nazwy osiedla,
- nazwy zespołu urbanistycznego,
- nazwy ulicy albo placu.
Dlatego wygląd prawidłowego oznaczenia może różnić się w zależności od miejscowości. Przed zamówieniem tabliczki warto sprawdzić uchwały i wytyczne własnej gminy lub miasta.
Czy numer trzeba oświetlać? Uwaga na stare poradniki
W internecie nadal można znaleźć komunikaty mówiące, że brak oświetlenia tabliczki również jest wykroczeniem. Takie informacje odwołują się często do wcześniejszego brzmienia art. 64 Kodeksu wykroczeń.
Aktualna podstawa odpowiedzialności za brak tabliczki znajduje się jednak w art. 48 ust. 1a Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Przepis przewiduje karę za nieumieszczenie oznaczenia w widocznym miejscu w ustawowym terminie, ale nie formułuje odrębnego ogólnokrajowego obowiązku oświetlania numeru.
Nie oznacza to, że numer może być niewidoczny nocą bez żadnych konsekwencji praktycznych. Dobrze oświetlone lub odblaskowe oznaczenie ułatwia dotarcie pogotowiu i straży pożarnej. Nie należy jednak bez sprawdzenia aktualnych przepisów powtarzać, że samo nieoświetlenie każdej tabliczki automatycznie oznacza mandat.
Zniszczoną tabliczkę warto wymienić natychmiast
Numer zasłonięty bluszczem, wyblakły, oderwany albo nieczytelny nie spełnia swojej podstawowej funkcji.
Właściciel powinien regularnie sprawdzać, czy oznaczenie:
- jest czytelne z odpowiedniej odległości,
- nie zostało zasłonięte przez rośliny,
- nie odpadło po wichurze lub remoncie ogrodzenia,
- odpowiada aktualnemu numerowi nieruchomości,
- znajduje się od strony dojazdu i wejścia na posesję.
Najlepiej zastosować trwałą tabliczkę z cyframi wyraźnie kontrastującymi z tłem. Warto również upewnić się, że numeru nie zasłania otwarta brama, zaparkowany samochód albo pojemniki na odpady.
To nie tylko kwestia mandatu
Widoczny numer posesji jest szczególnie ważny w sytuacjach, gdy osoba wzywająca pomoc nie może wyjść przed dom i pokierować ratownikami.
Może tak się zdarzyć podczas:
- utraty przytomności,
- pożaru nocą,
- zatrucia tlenkiem węgla,
- włamania lub napadu,
- wypadku osoby mieszkającej samotnie,
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka albo seniora.
Nawigacja może doprowadzić karetkę do przybliżonej lokalizacji, ale na miejscu ratownicy nadal muszą rozpoznać konkretny budynek.
Dlatego przed sezonem jesienno-zimowym warto wyjść przed posesję i spojrzeć na nią oczami osoby, która nigdy wcześniej tam nie była. Jeżeli numeru nie można szybko odczytać, tabliczkę należy przenieść, odsłonić albo wymienić.
Najkrócej: właściciel ma 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru na umieszczenie widocznej tabliczki. Za brak oznaczenia grozi do 250 zł grzywny lub nagana, ale znacznie poważniejszym zagrożeniem może być opóźnienie przyjazdu pomocy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.