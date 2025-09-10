Polska pod hybrydowym atakiem Rosji i Białorusi? Mocny komunikat rządu
Polska stała się celem zmasowanego ataku hybrydowego ze strony Rosji i Białorusi – ogłosił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Podczas specjalnej konferencji ostrzegł przed nasilającą się dezinformacją i zapewnił, że Wojsko Polskie ma środki do skutecznej obrony.
Polska ofiarą hybrydowych ataków Rosji i Białorusi. Mocny komunikat Ministerstwa Cyfryzacji
Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło, że Polska stała się celem zmasowanego ataku hybrydowego ze strony Rosji i Białorusi. Podczas specjalnej konferencji prasowej minister Krzysztof Gawkowski przedstawił wyniki działań służb i ostrzegł przed nasilającą się kampanią dezinformacyjną.
Hybrydowy atak: drony i dezinformacja
Jak poinformował szef resortu, wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną nie było przypadkowym incydentem, lecz częścią zaplanowanej operacji hybrydowej. Obok działań militarnych zaobserwowano również gwałtowny wzrost aktywności kont w mediach społecznościowych, które do tej pory pozostawały „uśpione”. Teraz rozpowszechniają one rosyjską propagandę i fałszywe narracje wymierzone w Polskę i jej sojuszników.
– Od godzin porannych ilość dezinformacji stale rośnie. Za tą akcją stoją Federacja Rosyjska i służby Białorusi – podkreślił Gawkowski.
Ukraina nie wciąga Polski do wojny
Ministerstwo stanowczo odrzuciło narracje sugerujące, że Ukraina próbuje wciągnąć Polskę do wojny. Szef resortu zaznaczył, że tego rodzaju twierdzenia są typowym fake newsem, powielanym w ramach operacji rosyjskich i białoruskich służb specjalnych.
Polska armia gotowa do obrony
Minister Gawkowski zapewnił, że Wojsko Polskie dysponuje wszystkimi środkami, które pozwalają skutecznie odpierać podobne zagrożenia. – Polska potrafi bronić się nie tylko w przestrzeni militarnej, ale również w sferze informacyjnej – stwierdził podczas konferencji.
Resort cyfryzacji zapowiedział, że opublikuje pełną listę prorosyjskich narracji krążących w przestrzeni publicznej, aby ułatwić obywatelom rozpoznawanie i odrzucanie manipulacyjnych treści. Cała analiza została także przekazana właścicielom platform społecznościowych, którzy mają obowiązek reagować na zgłaszane treści i blokować fałszywe konta.
Minister zaapelował również do mediów o większą staranność w weryfikowaniu informacji, aby nie wzmacniać rosyjskiej propagandy i nie ulegać manipulacjom.
Rosja i Białoruś eskalują presję
Konferencja Ministerstwa Cyfryzacji to jasny sygnał, że Polska traktuje hybrydowe działania sąsiadów jako poważne zagrożenie. Rosja i Białoruś wykorzystują jednocześnie narzędzia militarne i informacyjne, aby destabilizować sytuację w kraju i osłabiać jedność społeczeństwa. Władze w Warszawie podkreślają, że odpowiedzią na te działania musi być solidarność, odporność informacyjna i skuteczna obrona w cyberprzestrzeni.
