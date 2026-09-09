Polska podpisała umowę na 4 mld dolarów na zbrojenia. Tu nie chodzi o bezzwrotną dotację

9 września 2026 10:30 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat | Brak komentarzy

Polska i Stany Zjednoczone podpisały kolejną umowę w ramach programu Foreign Military Financing. Porozumienie dotyczy gwarancji kredytowej o wartości 4 mld dolarów, która ma umożliwić dalsze finansowanie zakupów amerykańskiego uzbrojenia.

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Czołg Abrams M1A2. Zdjęcie poglądowe. Fot. Shutterstock

Polska dostanie dostęp do kolejnych 4 mld dolarów

Umowę podpisano 9 września 2026 r. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. W uroczystości uczestniczyli m.in. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański oraz przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego.

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Nowe porozumienie zostało zawarte w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing (FMF). Mechanizm pozwala sojusznikom USA pozyskiwać finansowanie na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego.

W przypadku najnowszej umowy chodzi o gwarancję kredytową, a więc nie o bezzwrotną dotację dla Polski.

Współpraca finansowa z USA zbliża się do 20 mld dolarów

Przedstawiciel amerykańskiej administracji Thomas G. DiNanno poinformował podczas uroczystości, że po podpisaniu nowego porozumienia wartość współpracy finansowej USA z Polską w ramach tego mechanizmu sięga już niemal 20 mld dolarów.

Polska korzysta z FMF od kilku lat. Finansowanie było wykorzystywane przy dużych programach modernizacji armii i zakupach uzbrojenia produkowanego w Stanach Zjednoczonych.

Wojsko Polskie pozyskuje z USA m.in. samoloty F-35, śmigłowce AH-64E Apache, czołgi Abrams oraz systemy rakietowe i obrony powietrznej.

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Podpisanie umowy nie oznacza jeszcze zakupu konkretnego rodzaju uzbrojenia. Porozumienie daje Polsce możliwość korzystania z kolejnego finansowania przy przyszłych kontraktach wojskowych.

Ministerstwo Obrony Narodowej wskazuje, że instrument ma wspierać dalszą modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP i rozwój współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił również, że w projekcie budżetu na przyszły rok na bezpieczeństwo zaplanowano około 200 mld zł.

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