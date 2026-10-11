Polska przygotowuje ewakuację milionów mieszkańców. Plany obejmują 2477 gmin! Warszawa szykuje metro i specjalne autobusy
W całej Polsce przygotowano dokumentację ewakuacyjną obejmującą 2477 gmin. Samorządy musiały wskazać trasy wyjazdu, miejsca zbiórek i sposoby transportowania mieszkańców w razie wojny, powodzi lub katastrofy. Warszawa przygotowuje dodatkowo stacje metra do pełnienia funkcji miejsc ukrycia i zamówiła 120 autobusów, które będzie można przystosować do przewozu osób na noszach. W sytuacji kryzysowej o bezpieczeństwie mieszkańców mogą decydować minuty.
Polska rozbudowuje system ochrony ludności i obrony cywilnej. Przygotowania obejmują nie tylko instytucje państwowe i służby ratownicze, ale również wszystkie gminy, które mają odpowiadać za organizację ewakuacji mieszkańców.
Podstawą zmian jest ustawa z 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej, obowiązująca od 1 stycznia 2025 roku.
Przepisy zobowiązały samorządy do przygotowania dokumentów potrzebnych do opracowania wojewódzkich planów ewakuacji.
Z informacji zawartych w materiałach dotyczących wdrażania systemu wynika, że do końca 2025 roku dokumenty przygotowały wszystkie 2477 gmin.
Każda gmina musiała przygotować plan. Chodzi o konkretne miejsca i drogi
Dokumentacja ewakuacyjna nie ogranicza się do ogólnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
Samorządy musiały przeanalizować zagrożenia występujące na ich obszarze i wskazać rozwiązania pozwalające na przemieszczenie ludności w sytuacji kryzysowej.
Chodzi między innymi o wyznaczenie tras ewakuacyjnych, miejsc zbiórek, obiektów przeznaczonych do czasowego pobytu mieszkańców oraz zasad organizowania transportu.
Plany mają uwzględniać różne scenariusze, od klęsk żywiołowych i katastrof technicznych po zagrożenia związane z działaniami zbrojnymi.
Samo przygotowanie dokumentacji nie oznacza, że zarządzono ewakuację. Jest to działanie na wypadek sytuacji, w której opuszczenie zagrożonego terenu okaże się konieczne.
Decyzja w 15 minut? W kryzysie nie będzie czasu na długie narady
Jednym z najważniejszych założeń systemu jest możliwość szybkiego reagowania.
W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia lokalne władze mogą podejmować działania ewakuacyjne bez oczekiwania na zakończenie wielostopniowych procedur administracyjnych.
W zależności od skali zagrożenia decyzje i działania koordynacyjne należą do właściwych organów administracji.
W analizach przygotowań do sytuacji kryzysowych pojawia się czas 15 minut jako przykład niezwykle krótkiego okresu, w którym może być konieczne podjęcie reakcji.
Nie oznacza to jednak, że przepisy wprowadzają jeden, obowiązujący w całym kraju, 15-minutowy termin wydania każdej decyzji o ewakuacji.
W praktyce czas reakcji będzie zależał od charakteru zagrożenia, dostępnych informacji i sytuacji na miejscu.
Kto zostanie ewakuowany w pierwszej kolejności?
Przepisy dotyczące organizowania ewakuacji przewidują szczególne uwzględnienie osób wymagających pomocy.
Dotyczy to przede wszystkim dzieci, kobiet w ciąży, pacjentów szpitali, osób z niepełnosprawnościami, osób mających trudności z samodzielnym poruszaniem się oraz podopiecznych placówek całodobowej opieki.
W takich przypadkach konieczne może być wykorzystanie transportu sanitarnego lub specjalistycznych pojazdów.
Jednocześnie system przewiduje możliwość samoewakuacji osób, które mogą bezpiecznie opuścić zagrożony obszar własnym środkiem transportu.
Szczegółowe zasady przemieszczania się powinny jednak wynikać z komunikatów służb. Samodzielny wyjazd niewłaściwą trasą może utrudnić akcję ratowniczą.
Warszawa przygotowuje metro. Miejsce dla ponad 100 tysięcy osób
Stolica rozwija własny program ochrony mieszkańców.
Jednym z jego elementów jest projekt „Podziemna Tarcza”, zakładający wykorzystanie infrastruktury metra jako miejsc ukrycia w sytuacji zagrożenia.
Według przedstawionych założeń warszawskie metro mogłoby zapewnić tymczasowe schronienie ponad 100 tysiącom osób.
W przestrzeniach technicznych przy stacjach planowane jest również magazynowanie wyposażenia potrzebnego podczas sytuacji kryzysowych, w tym łóżek polowych, koców i śpiworów.
Niezwykle istotne jest jednak rozróżnienie dwóch pojęć.
Miejsce ukrycia nie jest tym samym co pełnowartościowy schron.
Nie wszystkie stacje metra posiadają rozwiązania pozwalające zapewnić ochronę przed skażeniami chemicznymi, biologicznymi czy promieniotwórczymi.
Dlatego zapowiedzi dotyczących wykorzystania metra nie należy interpretować jako gwarancji pełnej ochrony przed każdym rodzajem zagrożenia.
120 autobusów z miejscami na nosze. Warszawa przygotowuje transport na kryzys
Kolejnym elementem przygotowań jest zakup 120 przegubowych autobusów Solaris.
Pojazdy mają być wykorzystywane na co dzień w komunikacji miejskiej, ale przewidziano również możliwość dostosowania ich do potrzeb ewakuacji.
Każdy z autobusów ma posiadać miejsca umożliwiające zamocowanie czterech noszy.
Rozwiązanie ma pozwalać na stosunkowo szybkie przystosowanie pojazdu do transportowania osób wymagających pomocy.
Dostawy autobusów zaplanowano na okres od drugiej połowy 2026 roku do 2027 roku.
Oznacza to, że nie wszystkie zamówione pojazdy muszą być już dostępne.
Alert RCB może nie wystarczyć. Co, jeśli zabraknie prądu i internetu?
Jednym z największych wyzwań podczas ewakuacji jest szybkie przekazanie mieszkańcom wiarygodnych informacji.
Podstawowym narzędziem ostrzegania pozostaje Alert RCB, czyli wiadomości SMS wysyłane na telefony znajdujące się na określonym obszarze.
W przypadku rozległych awarii energetycznych lub telekomunikacyjnych działanie telefonów i internetu może jednak zostać ograniczone.
Dlatego służby zalecają korzystanie również z innych źródeł informacji, w szczególności radia zasilanego bateriami lub korbką.
W sytuacji rzeczywistego zagrożenia ważne będą komunikaty administracji publicznej, policji, straży pożarnej i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Co przygotować na wypadek konieczności opuszczenia domu?
Rządowe materiały dotyczące bezpieczeństwa zalecają wcześniejsze przygotowanie podstawowego wyposażenia ewakuacyjnego.
W plecaku powinny znaleźć się przede wszystkim dokumenty lub ich kopie, leki, woda, żywność niewymagająca gotowania, latarka, radio, powerbank, gotówka i podstawowe środki higieniczne.
Warto również wcześniej ustalić z rodziną miejsce spotkania i sposób kontaktu na wypadek problemów z łącznością.
Przygotowanie takich rzeczy nie oznacza, że zagrożenie jest bezpośrednie. Ma ułatwić działanie w sytuacji, gdy na spokojne pakowanie może zabraknąć czasu.
Polska przygotowuje się na różne scenariusze. To nie jest rozkaz ewakuacji
Dokumentacja przygotowana przez gminy, inwestycje w Warszawie oraz rozbudowa systemów alarmowania są częścią długoterminowych działań związanych z ochroną ludności.
Obejmują zarówno zagrożenia militarne, jak i powodzie, pożary, awarie przemysłowe czy inne katastrofy.
Nie wydano ogólnopolskiego nakazu opuszczania domów. Nie ma też podstaw, aby sam fakt przygotowania planów ewakuacyjnych traktować jako zapowiedź nadchodzącej wojny.
Znaczenie tych działań jest jednak poważne: państwo i samorządy przygotowują procedury, które w sytuacji rzeczywistego zagrożenia mogą decydować o sprawności ewakuacji i bezpieczeństwie mieszkańców.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.