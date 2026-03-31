Ponad połowa Polaków robi tak po gotowaniu. Grozi za to więzienie
Po smażeniu kotletów zostało ci trochę oleju na patelni. Wylewasz do zlewu? Właśnie popełniłeś wykroczenie – a w poważniejszych przypadkach nawet przestępstwo. Tylko 27,5 proc. Polaków wie, gdzie ten olej naprawdę powinna trafić. Reszta nieświadomie niszczy kanalizację, zabija oczyszczalnie i naraża się na mandat do 5 000 zł. A wystarczy butelka po wodzie.
Wylałeś do zlewu? Właśnie złamałeś prawo
Zużyty olej kuchenny ma swój kod w ewidencji odpadów: 20 01 25. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach każdy wytwórca odpadów jest zobowiązany do ich prawidłowego zagospodarowania. Wylanie oleju do kanalizacji, do zlewu, do toalety lub na ziemię jest wprost zakazane – i to nie jest przepis, o którym nikt nie wie. To przepis, za który płaci się realnie.
Osoba prywatna, która wyleje olej do kanalizacji lub rowu melioracyjnego, może dostać mandat do 500 zł na miejscu albo trafić przed sąd, który wymierzy grzywnę do 5 000 zł. Jeśli skala działania jest większa – na przykład regularnie wylewa olej z frytkownicy – może wejść w grę art. 183 Kodeksu karnego, który za nielegalne składowanie i utylizację odpadów przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Art. 182 KK – za zanieczyszczenie wody lub gleby w stopniu zagrażającym zdrowiu – mówi o tym samym wymiarze kary. Dla firm kary są jeszcze wyższe: za nielegalne pozbywanie się oleju do 50 000 zł, a w skrajnych przypadkach nawet milion złotych.
Nikt nie chodzi po blokach i nie sprawdza, co leci z kuchennego zlewu. Ale prawo obowiązuje tak samo, jak przy rozdzielaniu plastiku od papieru – z tą różnicą, że konsekwencje są poważniejsze.
1 litr oleju = milion litrów skażonej wody
Dlaczego przepisy są tak surowe? Bo skala zniszczeń jest nieproporcjonalna do objętości odpadu. Jeden litr oleju wylany do kanalizacji jest w stanie zanieczyścić nawet milion litrów wody – potwierdzają to dane firm zajmujących się zawodowo odbiorem odpadów olejowych. Tłuszcz, który trafia do ścieków, unosi się na ich powierzchni tworząc kożuch odcinający dopływ tlenu do bakterii rozkładających materię organiczną w oczyszczalniach. Bez tych bakterii oczyszczalnie przestają działać prawidłowo.
Ale zanim w ogóle dotrze do oczyszczalni, robi spore spustoszenie po drodze. Olej stygnie na ściankach rur i zamienia się w twardą, lepką powłokę, do której przyklejają się resztki jedzenia, mydło i inne zanieczyszczenia. Z czasem ta warstwa rośnie i rośnie – aż do zablokowania całej instalacji. W domach jednorodzinnych efektem jest zatkane przyłącze lub zniszczona przydomowa oczyszczalnia. W bloku – problem dotyka wszystkich mieszkańców jednocześnie, a koszt udrożnienia często spada na wspólnotę. Gabriela Krawiec-Górzańska, prezeska spółki Zaw-Kom zarządzającej gospodarką ściekową w gminie Zawadzkie, mówiła publicznie, że fachowcy regularnie trafiają na grube nawisy twardego tłuszczu w instalacjach wewnętrznych budynków – takie, że usunięcie ich wymaga demontażu kafelek, mebli kuchennych albo odwiertów w posadzce.
Gdzie naprawdę powinien trafić olej z patelni
Odpowiedź zależy od tego, ile oleju masz i gdzie mieszkasz. Zacznijmy od najprostszego przypadku – kilka łyżek tłuszczu po smażeniu, który już się nie nadaje do ponownego użytku.
- Wariant pierwszy: odpady zmieszane. Mała ilość oleju zlana do szczelnie zamkniętej plastikowej butelki PET może trafić do pojemnika na odpady zmieszane. To rozwiązanie dopuszczalne dla naprawdę małych ilości, w sytuacji gdy nie ma w pobliżu lepszej opcji. Ważne: plastikowa butelka, szczelnie zakręcona – szklana może się stłuc podczas transportu i zanieczyścić całą frakcję.
- Wariant drugi: PSZOK. Każda gmina w Polsce musi posiadać co najmniej jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który przyjmuje zużyty olej spożywczy bezpłatnie. Wystarczy przelać ostudzony olej do plastikowej butelki i zabrać ze sobą przy okazji wizyty. Nie trzeba się nigdzie rejestrować ani za nic płacić. Godziny otwarcia PSZOK różnią się w zależności od gminy – warto sprawdzić na stronie urzędu.
- Wariant trzeci: czarno-pomarańczowe pojemniki. W wielu gminach, szczególnie w województwie śląskim i okolicznych, stoją specjalne pojemniki przeznaczone wyłącznie na zużyty olej i tłuszcze jadalne. Mają charakterystyczny czarno-pomarańczowy kolor. Zasada jest identyczna jak przy PSZOK: butelka PET, szczelnie zamknięta, wrzucona do pojemnika. Dzięki temu olej trafia bezpośrednio do recyklingu.
- Wariant czwarty: olejomaty. Polska odpowiedź na problem zużytego oleju – automatyczne urządzenia działające na zasadzie podobnej do butelkomatu. Olejomaty działają już w blisko 40 gminach w całym kraju. Pierwsze uruchomiono w gminie Redzikowo w czerwcu 2024 roku, a w lutym 2025 roku podobne rozwiązanie wdrożono w 10 gminach wokół Poznania. Do olejomatu wrzuca się butelkę PET z olejem – urządzenie dostępne jest całą dobę, nie wymaga obecności pracowników, a zebrany odpad przekazywany jest bezpośrednio do przetworzenia na biokomponenty.
Co się dzieje z olejem po recyklingu – i dlaczego warto
Olej spożywczy po zebraniu nie trafia na składowisko – zostaje przetworzony. Głównym produktem recyklingu jest biodiesel i uwodnione oleje roślinne (HVO) – biopaliwa o wyraźnie niższej emisji CO₂ niż paliwa konwencjonalne. Z jednego litra zużytego oleju można wyprodukować składnik biopaliwa o zbliżonej wartości energetycznej do oleju napędowego. Zużyty tłuszcz trafia też do produkcji kosmetyków, środków czystości, smarów i asfaltu.
Zebrany olej ma nawet swój kod w dokumentach lotnictwa: część linii lotniczych dodaje przetworzone oleje spożywcze (UCO – Used Cooking Oil) jako komponent paliwa lotniczego, zmniejszając w ten sposób emisję w lotach. To absurdalnie dalekie zastosowanie dla czegoś, co zostało po smażeniu frytek – ale to właśnie pokazuje, że chodzi o cenny surowiec, nie o odpad do wyrzucenia.
Z punktu widzenia statystyk: poziom recyklingu odpadów komunalnych w Polsce wyniósł w 2023 roku zaledwie 15,8 proc. według danych GUS. Segregacja zużytego oleju – choć brzmi marginalnie – realnie poprawia ten wynik, bo zebrany olej wlicza się do gminnych raportów recyklingowych jako kod odpadu 20 01 25.
Można też po prostu znaleźć mu inne zastosowanie
Jeśli olej nie jest przypalony i nie ma w nim resztek jedzenia – można go po prostu użyć ponownie. Wystarczy przelać przez gęste sitko do słoika i przechowywać w lodówce lub zacienionym miejscu. Olej lniany, kokosowy czy rzepakowy, któremu minął termin przydatności, ale nie zaśmierdział i nie pleśnieje, może posłużyć do impregnacji drewna – blatów kuchennych, desek podłogowych, tarasowych, rączek narzędzi. Tłuszcz po smażeniu nadaje się też do wyrobu mydła gospodarczego lub świeczek olejnych, jeśli ktoś lubi DIY. Każde z tych zastosowań jest lepsze niż zlew.
Trzymaj pod zlewem butelkę i problem z głowy
Najprostszy sposób na rozwiązanie problemu raz na zawsze: zostaw pod zlewem lub obok kuchenki jedną pustą butelkę PET z szeroką szyjką. Po każdym smażeniu, gdy olej ostygnie, wlewasz go przez lejek do butelki. Kiedy butelka się zapełni – zawozisz ją do PSZOK lub wrzucasz do specjalnego pojemnika, jeśli taki stoi w twojej okolicy. Cała procedura zajmuje dosłownie kilkanaście sekund przy każdym smażeniu i jedną wycieczkę kilka razy do roku.
Przed pierwszą taką wycieczką wejdź na stronę swojej gminy lub wyszukaj „PSZOK” i podaj swoją miejscowość – sprawdzisz godziny otwarcia i adres. Jeśli w okolicy działają olejomaty, ich lokalizacje znajdziesz na stronie olejomaty.pl. Nie trzeba się nigdzie rejestrować, nic zgłaszać ani za nic płacić.
Tłuszcz w rurach to nie tylko problem ekologiczny ani prawny – to też realne pieniądze. Usunięcie tłuszczowego zatoru ze starej instalacji w budynku potrafi kosztować kilka tysięcy złotych i zająć kilka dni. Butelka PET pod zlewem kosztuje zero.
