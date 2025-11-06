Pościg ulicami Warszawy. Gnał przez dwie dzielnice, staranował policję. Z impetem wbił się w latarnię
Wieczorny spokój na warszawskich ulicach przerwał dramatyczny pościg, który zakończył się potężnym wypadkiem na skrzyżowaniu Stawki i Okopowej. Wszystko zaczęło się dziś, 6 listopada, po godzinie 19, kiedy policjanci próbowali zatrzymać kierowcę BMW, który nie zastosował się do przepisów przy Rondzie Czterdziestolatka. Mężczyzna zamiast zatrzymać się, wcisnął gaz do dechy.
Szalona ucieczka przez centrum miasta
Jak informuje Warszawska Grupa Luka&Maro, pościg prowadził przez Śródmieście i Wolę. W akcję nie zaangażowano tylko jednej jednostki, ale ściągnięto kilka radiowozów, które próbowały odciąć drogę uciekającemu kierowcy. BMW pędziło z dużą prędkością, mijając kolejne auta. Miało dojść jeszcze do kolizji z kilkoma autami, ale są to wciąż informacje wstępne. Policja sprawdza dokładną liczbę uszkodzonych pojazdów i przebieg zdarzenia.
Ucieczka zakończyła się na skrzyżowaniu Stawki i Okopowej. Policjanci ustawili blokadę, jednak kierowca próbował jeszcze ją ominąć. BMW zahaczyło o radiowóz, po czym wpadło w poślizg i z impetem uderzyło w słup oświetleniowy.
W aucie były dwie osoby: kierowca i pasażerka. Kobieta odniosła obrażenia, którymi zajęli się ratownicy medyczni. Mężczyznę zatrzymano na miejscu. Jak ustalili funkcjonariusze, miał dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Policja sprawdza, czy w momencie pościgu był pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
Ulica Stawki została całkowicie zablokowana w obu kierunkach między Okopową a Smoczą. Prace mogą potrwać kilka godzin, bo uszkodzone są zarówno auta, jak i infrastruktura drogowa.
Wieczorne korki w tej części miasta są nieuniknione. Policja apeluje o omijanie rejonu Woli i Śródmieścia i korzystanie z objazdów. Warto też pamiętać, że podobne sytuacje pokazują, jak niebezpieczna potrafi być ucieczka przed policją – nawet drobne wykroczenie może skończyć się tragedią, gdy kierowca traci panowanie nad autem.
