Pościg ulicami Warszawy. Gnał przez dwie dzielnice, staranował policję. Z impetem wbił się w latarnię

6 listopada 2025 22:48 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Wieczorny spokój na warszawskich ulicach przerwał dramatyczny pościg, który zakończył się potężnym wypadkiem na skrzyżowaniu Stawki i Okopowej. Wszystko zaczęło się dziś, 6 listopada, po godzinie 19, kiedy policjanci próbowali zatrzymać kierowcę BMW, który nie zastosował się do przepisów przy Rondzie Czterdziestolatka. Mężczyzna zamiast zatrzymać się, wcisnął gaz do dechy.

Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Szalona ucieczka przez centrum miasta

Jak informuje Warszawska Grupa Luka&Maro, pościg prowadził przez Śródmieście i Wolę. W akcję nie zaangażowano tylko jednej jednostki, ale ściągnięto kilka radiowozów, które próbowały odciąć drogę uciekającemu kierowcy. BMW pędziło z dużą prędkością, mijając kolejne auta. Miało dojść jeszcze do kolizji z kilkoma autami, ale są to wciąż informacje wstępne. Policja sprawdza dokładną liczbę uszkodzonych pojazdów i przebieg zdarzenia.

Ucieczka zakończyła się na skrzyżowaniu Stawki i Okopowej. Policjanci ustawili blokadę, jednak kierowca próbował jeszcze ją ominąć. BMW zahaczyło o radiowóz, po czym wpadło w poślizg i z impetem uderzyło w słup oświetleniowy.

Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

W aucie były dwie osoby: kierowca i pasażerka. Kobieta odniosła obrażenia, którymi zajęli się ratownicy medyczni. Mężczyznę zatrzymano na miejscu. Jak ustalili funkcjonariusze, miał dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Policja sprawdza, czy w momencie pościgu był pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Ulica Stawki została całkowicie zablokowana w obu kierunkach między Okopową a Smoczą. Prace mogą potrwać kilka godzin, bo uszkodzone są zarówno auta, jak i infrastruktura drogowa.

Wieczorne korki w tej części miasta są nieuniknione. Policja apeluje o omijanie rejonu Woli i Śródmieścia i korzystanie z objazdów. Warto też pamiętać, że podobne sytuacje pokazują, jak niebezpieczna potrafi być ucieczka przed policją – nawet drobne wykroczenie może skończyć się tragedią, gdy kierowca traci panowanie nad autem.

Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

