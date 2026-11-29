Potężny pożar hali na Mazowszu. Dach zawalił się do środka. W akcji 70 strażaków
W nocy z 28 na 29 listopada 2026 roku wybuchł pożar hali magazynowej przy ulicy Tarnobrzeskiej w Radomiu. Jak informuje RMF24, ogień przedostał się na konstrukcję dachu, która uległa uszkodzeniu i zapadła się do wnętrza budynku. W szczytowym momencie z żywiołem walczyło 26 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, czyli około 70 strażaków. W magazynie przechowywano żaluzje i rolety. Akcja gaśnicza trwa od kilku godzin, a opanowanie pożaru okazuje się wyjątkowo trudne.
Strażacy zostali wezwani do pożaru hali magazynowej w Radomiu krótko po północy. Gdy pierwsze zastępy przybyły na miejsce, ogień był już na tyle rozwinięty, że objął konstrukcję dachu. Sytuacja szybko stała się poważna. Doszło do uszkodzenia elementów konstrukcyjnych i zawalenia części dachu do środka budynku. Konieczne było zaangażowanie znacznych sił ratowniczych. Według informacji przekazanych przez RMF24 w niedzielę rano działania strażaków nadal trwały.
Pożar hali w Radomiu. Ogień pojawił się po północy
Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę, 29 listopada, przy ulicy Tarnobrzeskiej w Radomiu, w województwie mazowieckim.
Ogień pojawił się w hali magazynowej, w której przechowywane były żaluzje i rolety.
Na miejsce skierowano jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Pożar był już mocno rozwinięty w momencie przyjazdu pierwszych ratowników.
Płomienie dotarły do konstrukcji dachowej obiektu. Wysoka temperatura i oddziaływanie ognia doprowadziły do jej uszkodzenia.
Następnie dach zapadł się do wnętrza hali.
To jeden z najpoważniejszych elementów całego zdarzenia.
Zniszczenie konstrukcji budynku może znacząco komplikować działania gaśnicze i wymaga od ratowników szczególnej ostrożności.
W takich warunkach niezbędna jest bieżąca ocena bezpieczeństwa prowadzenia akcji.
Dach hali zawalił się do środka. Strażacy opisali sytuację
Informacje o przebiegu działań przekazał młodszy aspirant Piotr Markowski z Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.
W rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Radkowskim wyjaśnił, że już w momencie dotarcia pierwszych sił na miejsce pożar obejmował konstrukcję dachową.
Z relacji funkcjonariusza wynika, że ogień zdążył poważnie uszkodzić dach.
W konsekwencji jego konstrukcja zapadła się do wnętrza hali. Taka sytuacja stanowi poważne utrudnienie dla ekip prowadzących działania ratowniczo-gaśnicze.
Uszkodzone elementy konstrukcyjne mogą ograniczać dostęp do niektórych części budynku. Istnieje również ryzyko dalszej utraty stabilności elementów, które zostały poddane działaniu wysokiej temperatury.
Dlatego sposób prowadzenia akcji musi uwzględniać aktualny stan obiektu. Na obecnym etapie nie podano, jak duża część dachu została zniszczona ani jaka jest całkowita skala uszkodzeń hali.
26 zastępów straży pożarnej w Radomiu. W akcji około 70 ratowników
Skala pożaru wymagała zaangażowania znacznych sił ratowniczych.
Według informacji przekazanych przez mł. asp. Piotra Markowskiego w szczytowym momencie na miejscu pracowało 26 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Łącznie w działaniach uczestniczyło około 70 strażaków. To bardzo duże siły jak na jedną interwencję.
Zaangażowanie takiej liczby ratowników pokazuje, jak poważne wyzwanie stanowiło opanowanie płomieni.
Akcja rozpoczęła się po północy i trwała przez kolejne godziny.
W momencie publikacji porannej relacji nie było potwierdzenia całkowitego ugaszenia pożaru.
Nie wiadomo również, jak długo potrwa zabezpieczanie uszkodzonego obiektu.
Nawet po opanowaniu płomieni konieczne może być sprawdzenie, czy wewnątrz budynku nie pozostały ukryte zarzewia ognia.
Co znajdowało się w płonącej hali przy Tarnobrzeskiej?
Nie podano jednak szczegółowych informacji dotyczących ilości magazynowanych towarów, ich składu ani rozmiarów samego magazynu.
Materiały wykorzystywane do produkcji i przechowywania osłon okiennych mogą być zróżnicowane.
W zależności od rodzaju produktu mogą to być między innymi tworzywa sztuczne, tkaniny lub elementy metalowe.
Nie ma jednak potwierdzenia, jakie dokładnie materiały znajdowały się w płonącej hali.
Nie można więc na tej podstawie przesądzać o składzie powstającego dymu ani o występowaniu konkretnych substancji niebezpiecznych.
W przypadku dużego pożaru magazynu istotne znaczenie ma zarówno ilość palnych materiałów, jak i konstrukcja samego obiektu.
Duże nagromadzenie towarów może utrudniać dotarcie do źródeł ognia.
Dodatkowym problemem pozostaje uszkodzenie dachu, które już potwierdziły służby.
Czy są poszkodowani w pożarze hali w Radomiu?
Na podstawie informacji opublikowanych w niedzielę 29 listopada o godzinie 9:13 nie można jednoznacznie ustalić, czy w pożarze ucierpiały jakieś osoby.
W udostępnionej relacji nie przedstawiono potwierdzonych informacji o rannych ani ofiarach śmiertelnych.
Nie oznacza to automatycznie, że nikt nie został poszkodowany.
Służby nie przekazały również szczegółowych danych dotyczących ewentualnej ewakuacji pracowników lub osób przebywających w pobliżu hali.
Nie wiadomo, czy w momencie pojawienia się ognia wewnątrz obiektu znajdowali się ludzie.
Dalsze informacje w tej sprawie powinny pochodzić od straży pożarnej lub innych służb uczestniczących w działaniach.
Pożar w Radomiu. Czy mieszkańcy powinni obawiać się dymu?
Podczas dużych pożarów magazynów powstający dym może zawierać szkodliwe produkty spalania.
Ich rodzaj i stężenie zależą od materiałów objętych ogniem.
Nie ma obecnie potwierdzonych danych dotyczących stężenia zanieczyszczeń w pobliżu hali przy ulicy Tarnobrzeskiej.
Nie opublikowano również w udostępnionym materiale informacji o ewentualnych pomiarach prowadzonych przez odpowiednie służby.
Dlatego nie można przesądzać o skali zagrożenia dla mieszkańców okolicznych ulic.
Osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie pożaru powinny jednak unikać przebywania w dymie.
Jeżeli dym dociera do mieszkań, rozsądne jest czasowe zamknięcie okien i ograniczenie dopływu powietrza z zewnątrz do czasu ustąpienia zagrożenia lub otrzymania innych zaleceń służb.
Nie należy również zbliżać się do miejsca pożaru w celu obserwowania akcji.
Obecność osób postronnych może utrudniać pracę ratowników i przejazd pojazdów ratowniczych.
Co było przyczyną pożaru w Radomiu?
Przyczyna pojawienia się ognia nie została dotychczas ustalona w informacjach przekazanych przez RMF24.
Nie wiadomo, czy pożar rozpoczął się wewnątrz hali, czy w innej części obiektu.
Nie przedstawiono także potwierdzonych danych dotyczących ewentualnej awarii instalacji elektrycznej, urządzeń technicznych lub innych okoliczności zdarzenia.
Na tym etapie byłoby więc przedwczesne wskazywanie konkretnej przyczyny.
Ustalenie źródła pożaru może wymagać szczegółowych oględzin zniszczonego obiektu.
Takie czynności są możliwe dopiero po zapewnieniu bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia.
Istotne znaczenie może mieć stan konstrukcji budynku, która została uszkodzona przez ogień.
Dopiero późniejsze ustalenia odpowiednich służb pozwolą określić, od czego rozpoczął się pożar i jak doszło do jego tak szybkiego rozwoju.
Pożar hali przy Tarnobrzeskiej. Co wiadomo 29 listopada?
Najważniejsze informacje dotyczące zdarzenia potwierdzają, że do pożaru doszło po północy, w nocy z 28 na 29 listopada.
Ogień objął halę magazynową przy ulicy Tarnobrzeskiej w Radomiu, gdzie przechowywano żaluzje i rolety.
W momencie przyjazdu strażaków płomienie dotarły już do konstrukcji dachowej, która następnie uległa uszkodzeniu i zapadła się do środka budynku.
W szczytowym momencie z pożarem walczyło około 70 strażaków z 26 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Według porannych informacji RMF24 akcja gaśnicza nadal trwała.
Nie potwierdzono jeszcze przyczyny pożaru, dokładnego zakresu strat ani liczby ewentualnych poszkodowanych.
Mieszkańcy okolicy powinni zachować ostrożność, unikać miejsca prowadzonych działań i stosować się do poleceń służb.
Kolejne oficjalne informacje pozwolą ustalić, kiedy akcja zostanie zakończona i jak poważne są zniszczenia obiektu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.