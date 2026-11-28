Smog na Mazowszu. Kiedy ogłasza się alert smogowy?
Sezon grzewczy trwa, a wraz z nim rośnie zagrożenie smogiem w województwie mazowieckim. Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) 28 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 stężenie pyłu PM10 w Warszawie wynosiło 19,7 µg/m³, a w Siedlcach 7,7 µg/m³. Choć te pomiary nie wskazywały na poważne zanieczyszczenie, sytuacja może szybko się zmienić. Na Mazowszu obowiązują już zakazy użytkowania starych pieców, a od 2028 roku przepisy staną się jeszcze bardziej restrykcyjne. Za ich łamanie grozi grzywna do 5000 zł. Sprawdzamy aktualne pomiary, normy smogu, alerty oraz obowiązki właścicieli domów.
Jesień i zima to okres, w którym mieszkańcy Warszawy, Radomia, Płocka, Siedlec i mniejszych miejscowości Mazowsza coraz częściej odczuwają skutki zanieczyszczenia powietrza. Szczególnie niebezpieczne mogą być wieczory i noce, gdy intensywnie pracują domowe urządzenia grzewcze, a niekorzystne warunki atmosferyczne utrudniają rozpraszanie dymu. Problem dotyczy nie tylko dużych miast, ale również podwarszawskich miejscowości i terenów zabudowanych domami jednorodzinnymi. GIOŚ wskazuje, że jednym z najważniejszych źródeł zimowych zanieczyszczeń pozostaje indywidualne ogrzewanie budynków.
Smog na Mazowszu 28 listopada 2026. Jakim powietrzem oddychają mieszkańcy?
Najnowsze sprawdzone pomiary Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazują, że w sobotę, 28 listopada, w wybranych punktach województwa mazowieckiego stężenia pyłów były stosunkowo niskie.
Na warszawskiej stacji pomiarowej przy al. Niepodległości 227/233 o godzinie 14:00 odnotowano 19,7 µg/m³ pyłu PM10 oraz 14,4 µg/m³ pyłu PM2,5.
W tym samym czasie na stacji w Siedlcach, przy ul. Konarskiego 11, stężenie PM10 wynosiło 7,7 µg/m³, a PM2,5 – 5,1 µg/m³.
Wcześniejsze odczyty w Warszawie były jeszcze niższe. O godzinie 10:00 stężenie PM10 wynosiło 11,4 µg/m³, a PM2,5 – 6,6 µg/m³.
Dane te pokazują, że w ciągu kilku godzin poziom pyłów może się zmieniać.
Warto jednak pamiętać, że pomiary dotyczą konkretnych stacji. Nie odzwierciedlają automatycznie sytuacji we wszystkich dzielnicach Warszawy ani w całym województwie mazowieckim.
Mieszkańcy Otwocka, Piaseczna, Legionowa, Wołomina czy innych miejscowości mogą oddychać powietrzem o zupełnie innym stężeniu zanieczyszczeń.
Wynika to między innymi z lokalnej zabudowy, liczby domowych palenisk, natężenia ruchu samochodowego oraz warunków pogodowych.
Podane wartości są pomiarami godzinowymi. Nie można ich bezpośrednio utożsamiać ze średnią dobową ani na ich podstawie stwierdzić, czy w całym dniu przekroczono normy.
GIOŚ zaznacza również, że bieżące wyniki automatycznych pomiarów podlegają późniejszej weryfikacji.
Alerty smogowe na Mazowszu. GIOŚ ostrzegał już mieszkańców powiatu otwockiego
Choć 28 listopada w wybranych punktach regionu odnotowano stosunkowo korzystne wyniki, nie oznacza to, że Mazowsze jest wolne od problemu smogu.
W listopadzie GIOŚ wydawał już ostrzeżenia dla części województwa.
7 listopada 2026 roku opublikowano powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powiecie otwockim.
Chodziło o możliwość osiągnięcia średniodobowego stężenia wynoszącego 100 µg/m³.
Według GIOŚ zagrożenie wynikało z niekorzystnych warunków meteorologicznych, które utrudniały rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, oraz zwiększonej emisji z sektora komunalno-bytowego.
W praktyce oznacza to przede wszystkim wpływ domowego ogrzewania na jakość powietrza.
Na regionalnej stronie GIOŚ nie znalazł się nowy komunikat dotyczący poziomu informowania lub alarmowego dla Mazowsza na 28 listopada.
Nie oznacza to jednak, że we wszystkich miejscowościach powietrze było jednakowo czyste.
Lokalne stężenia mogą zwiększać się nawet w ciągu kilku godzin, szczególnie wieczorem, gdy mieszkańcy intensywniej ogrzewają domy.
Dlatego przed spacerem lub aktywnością fizyczną warto sprawdzać aktualne odczyty najbliższej stacji pomiarowej.
Jakie normy smogu obowiązują na Mazowszu? PM10 i PM2,5
Na terenie województwa mazowieckiego obowiązują krajowe normy jakości powietrza.
Najważniejsze dotyczą pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5.
PM10 to drobne cząstki unoszące się w powietrzu, których średnica aerodynamiczna nie przekracza 10 mikrometrów.
PM2,5 to jeszcze mniejsze cząstki, zdolne docierać głęboko do układu oddechowego.
W 2026 roku obowiązują następujące poziomy dopuszczalne:
- PM10 – 50 µg/m³ jako średnia dobowa. Przekroczenie tej wartości dopuszczalne jest maksymalnie 35 razy w roku.
- PM10 – 40 µg/m³ jako średnia roczna.
- PM2,5 – 20 µg/m³ jako średnia roczna.
Warto podkreślić, że norma dobowa odnosi się do średniej z całych 24 godzin, a nie do pojedynczego odczytu.
Jeśli więc o godzinie 18:00 urządzenie wskaże 60 µg/m³ PM10, nie oznacza to automatycznie formalnego przekroczenia średniodobowej normy.
Ostateczny wynik zależy od stężenia zarejestrowanego w całym okresie pomiarowym.
Normy prawne nie są również równoznaczne z granicą całkowitego bezpieczeństwa dla zdrowia.
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca niższe stężenia zanieczyszczeń, ponieważ długotrwały kontakt z pyłami może mieć negatywne konsekwencje nawet przy wartościach mieszczących się w krajowych limitach.
Kiedy ogłasza się alert smogowy w Warszawie i na Mazowszu?
Przepisy przewidują dwa szczególnie ważne progi dotyczące pyłu PM10.
Pierwszy to poziom informowania wynoszący 100 µg/m³ jako średnia dobowa.
Po jego przekroczeniu uruchamiane są procedury informowania mieszkańców o zagrożeniu.
GIOŚ zaleca wtedy ograniczenie przebywania na zewnątrz przede wszystkim dzieciom, seniorom, kobietom w ciąży oraz osobom z chorobami serca i układu oddechowego.
Drugi próg to poziom alarmowy wynoszący 150 µg/m³.
Osiągnięcie tak wysokiego średniodobowego stężenia oznacza bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia.
W takich warunkach zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami do niezbędnego minimum.
Władze mogą również wdrażać działania przewidziane w planach krótkoterminowych, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń.
Ostrzeżenia mogą być publikowane także przed wystąpieniem przekroczenia, jeżeli prognozy wskazują na wysokie ryzyko jego wystąpienia.
Mieszkańcy Mazowsza powinni więc zwracać uwagę nie tylko na bieżące pomiary, ale również na oficjalne komunikaty GIOŚ i lokalnych władz.
Smog na Mazowszu nadal jest problemem. Ponad milion mieszkańców na obszarach przekroczeń
Nawet jeśli w danym dniu poziom pyłów jest stosunkowo niski, wieloletnie dane pokazują, że problem zanieczyszczenia powietrza w województwie mazowieckim nadal pozostaje poważny.
W raporcie GIOŚ dotyczącym jakości powietrza w 2025 roku wskazano, że we wszystkich czterech mazowieckich strefach oceny dotrzymano obowiązujących poziomów dopuszczalnych PM10 i PM2,5.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie zanieczyszczenia pozostawały poniżej norm.
Największym problemem okazał się benzo(a)piren, czyli substancja należąca do rakotwórczych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
Powstaje ona między innymi podczas niepełnego spalania węgla i drewna.
Według GIOŚ w 2025 roku poziom docelowy benzo(a)pirenu nie został dotrzymany w strefie obejmującej Radom oraz w strefie mazowieckiej, obejmującej znaczną część pozostałego obszaru województwa.
Obszary przekroczeń obejmowały około 58 proc. powierzchni strefy miasta Radomia.
W całym województwie na terenach, gdzie stwierdzono przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu, mieszkało ponad 1,16 mln osób.
To pokazuje, że nawet przy poprawie wskaźników pyłowych problem szkodliwych substancji powstających podczas ogrzewania budynków nie został całkowicie rozwiązany.
GIOŚ wskazuje, że główną przyczyną przekroczeń benzo(a)pirenu na Mazowszu pozostaje emisja z indywidualnego ogrzewania budynków w sezonie grzewczym.
Dlaczego smog pojawia się przede wszystkim jesienią i zimą?
Jednym z najważniejszych źródeł zanieczyszczeń w województwie mazowieckim są domowe urządzenia grzewcze wykorzystujące paliwa stałe.
Problem jest szczególnie widoczny w miejscowościach z dużą liczbą domów jednorodzinnych ogrzewanych węglem lub drewnem.
Stare kotły i piece często emitują znacznie więcej pyłów oraz szkodliwych związków chemicznych niż nowoczesne urządzenia spełniające wymagania emisyjne.
Gdy temperatura spada, mieszkańcy zużywają więcej opału.
Jeżeli dodatkowo występuje słaby wiatr, a powietrze przy ziemi jest chłodniejsze od warstw znajdujących się wyżej, zanieczyszczenia mogą utrzymywać się blisko powierzchni.
W takich warunkach nawet niewielkie osiedle domów jednorodzinnych może zostać otoczone warstwą dymu.
W Warszawie istotne znaczenie ma również transport samochodowy.
Z kolei w mniejszych miejscowościach, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna, wpływ indywidualnych źródeł ogrzewania może być szczególnie odczuwalny w bezpośrednim sąsiedztwie budynków.
To jeden z powodów, dla których samorząd Mazowsza wprowadził uchwałę antysmogową określającą wymagania dotyczące pieców, kotłów, kominków i paliw.
Jakie piece są zakazane na Mazowszu w 2026 roku?
Uchwała antysmogowa obowiązuje na terenie całego województwa mazowieckiego.
Została przyjęta w 2017 roku, a następnie zmieniona w 2022 roku.
Jej przepisy dotyczą między innymi instalacji o mocy do 1 MW, w których spalane są paliwa stałe.
Obejmują więc zarówno domy jednorodzinne, jak i inne budynki ogrzewane za pomocą odpowiednich kotłów, pieców i kominków.
Od 1 stycznia 2023 roku na Mazowszu nie wolno użytkować tzw. kopciuchów.
Chodzi o kotły na węgiel lub drewno, które nie spełniają wymagań klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012.
Są to przede wszystkim stare, pozaklasowe urządzenia grzewcze.
Sam fakt, że piec nadal działa, nie oznacza, że można z niego legalnie korzystać.
Jeżeli urządzenie nie spełnia obowiązujących wymagań, jego eksploatacja jest zabroniona.
Ograniczenia obejmują również kominki i inne miejscowe ogrzewacze pomieszczeń.
Od 2023 roku powinny one spełniać wymagania ekoprojektu albo być wyposażone w rozwiązania ograniczające emisję pyłów do wymaganego poziomu.
Dlatego właściciele starszych kominków powinni sprawdzić ich dokumentację techniczną.
Od 2028 roku kolejne zakazy. Kotły klasy 3 i 4 będzie trzeba wyłączyć
Mieszkańcy województwa mazowieckiego powinni pamiętać o kolejnym ważnym terminie.
Od 1 stycznia 2028 roku zacznie obowiązywać zakaz użytkowania kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 i 4.
Zmiana obejmie całe województwo.
Oznacza to, że część urządzeń, które w listopadzie 2026 roku mogą być jeszcze legalnie używane, będzie musiała zostać wyłączona z eksploatacji.
Inne zasady dotyczą kotłów klasy 5 oraz urządzeń spełniających wymagania ekoprojektu.
Przykładowo kotły klasy 5 zainstalowane przed 11 listopada 2017 roku mogą być użytkowane do końca swojej żywotności.
Przepisy przewidują również określone wyjątki dotyczące kotłów węglowych spełniających wymagania ekoprojektu, które zostały wcześniej uruchomione.
Nie oznacza to jednak, że każde urządzenie klasy 5 można bez ograniczeń użytkować w każdym miejscu Mazowsza.
Znaczenie mają także lokalne przepisy dotyczące rodzaju stosowanego paliwa.
Dlatego przed wymianą lub dalszym użytkowaniem kotła należy sprawdzić jego klasę, datę instalacji oraz warunki obowiązujące w danej miejscowości.
Zakaz palenia węglem w Warszawie. Przepisy obowiązują już od 2023 roku
W Warszawie obowiązują bardziej restrykcyjne zasady dotyczące ogrzewania.
Od 1 października 2023 roku na terenie stolicy nie wolno stosować węgla kamiennego ani paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem.
Zakaz dotyczy granic administracyjnych miasta.
Oznacza to, że mieszkańcy Warszawy nie mogą swobodnie korzystać z każdego kotła węglowego, nawet jeśli urządzenie spełnia określone wymagania techniczne.
Uchwała przewiduje jednak wyjątki.
Dotyczą one między innymi kotłów na węgiel spełniających wymagania ekoprojektu, które zostały uruchomione przed 1 czerwca 2022 roku.
Takie instalacje mogą być eksploatowane do końca żywotności na zasadach określonych w przepisach.
Dlatego właściciele budynków nie powinni zakładać, że każdy kocioł węglowy automatycznie kwalifikuje się do wyjątku.
Konieczne jest sprawdzenie daty uruchomienia oraz dokumentacji technicznej.
Od 2028 roku zakaz węgla obejmie również okolice Warszawy
Kolejne ograniczenia obejmą nie tylko stolicę, lecz także okoliczne powiaty.
Od 1 stycznia 2028 roku zakaz stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem zacznie obowiązywać w gminach dziewięciu powiatów otaczających Warszawę.
Chodzi o powiaty grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni oraz wołomiński.
Oznacza to nowe obowiązki między innymi dla części mieszkańców Legionowa, Otwocka, Piaseczna, Pruszkowa, Wołomina, Grodziska Mazowieckiego i okolicznych miejscowości.
Również w tym przypadku obowiązują wyjątki dla określonych instalacji uruchomionych wcześniej i spełniających odpowiednie wymagania.
Nie należy więc utożsamiać przyszłego zakazu z obowiązkiem natychmiastowej likwidacji wszystkich urządzeń wykorzystujących węgiel.
Właściciele powinni jednak już teraz sprawdzić, czy ich instalacje będą mogły być użytkowane po 1 stycznia 2028 roku.
W przypadku konieczności wymiany ogrzewania warto uwzględnić czas potrzebny na wybór urządzenia, przygotowanie instalacji i ewentualne uzyskanie dofinansowania.
Czym nie wolno palić w piecu na Mazowszu?
Mazowiecka uchwała antysmogowa reguluje nie tylko rodzaje urządzeń grzewczych.
Określa również paliwa, których nie wolno stosować.
Od 1 lipca 2018 roku w kotłach, piecach i kominkach objętych uchwałą zakazane jest spalanie mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek wytwarzanych z ich wykorzystaniem.
Nie wolno również stosować węgla brunatnego i paliw produkowanych z jego wykorzystaniem.
Zakaz obejmuje także węgiel kamienny w postaci sypkiej o uziarnieniu od 0 do 3 mm.
Niedozwolone jest ponadto spalanie biomasy o wilgotności przekraczającej 20 proc.
Dotyczy to między innymi zbyt mokrego drewna.
Warto pamiętać, że mokre drewno podczas spalania emituje więcej dymu i zanieczyszczeń, a jednocześnie zapewnia mniej efektywne ogrzewanie.
Osobną kwestią jest spalanie odpadów.
W domowych piecach nie wolno palić plastikowych opakowań, śmieci, lakierowanych elementów wyposażenia ani innych odpadów, których spalanie w takich urządzeniach jest zabronione.
Podczas spalania takich materiałów do powietrza mogą trafiać wyjątkowo szkodliwe substancje.
Nawet 5000 zł kary za nielegalny piec. Gdzie zgłosić podejrzenie spalania śmieci?
Naruszenie przepisów uchwały antysmogowej może skończyć się konsekwencjami finansowymi.
Za nieprzestrzeganie zakazów grozi mandat, a w przypadku skierowania sprawy do sądu – grzywna do 5000 zł.
Kontrole mogą obejmować zarówno urządzenie grzewcze, jak i paliwo wykorzystywane przez mieszkańców.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przypomina, że podejrzenie spalania niedozwolonych materiałów lub korzystania z nielegalnego pieca należy zgłaszać przede wszystkim do właściwego urzędu gminy albo miasta.
Jeżeli na danym terenie funkcjonuje straż miejska lub gminna, również można zwrócić się do niej o interwencję.
Upoważnieni pracownicy samorządu mogą przeprowadzić kontrolę.
W przypadku prywatnych nieruchomości, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, przepisy przewidują możliwość prowadzenia kontroli w godzinach od 6:00 do 22:00.
Sprawdzane mogą być między innymi dokumenty dotyczące klasy kotła oraz rodzaj opału znajdującego się na posesji.
Właściciele urządzeń powinni więc przechowywać dokumentację potwierdzającą ich parametry.
Jak chronić się przed smogiem w Warszawie i na Mazowszu?
W dni z wysokim stężeniem zanieczyszczeń szczególnie ostrożne powinny być dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby z chorobami serca i układu oddechowego.
Pyły zawieszone mogą powodować podrażnienie dróg oddechowych, kaszel i nasilenie objawów astmy.
Długotrwałe narażenie zwiększa również ryzyko występowania poważniejszych problemów zdrowotnych.
Podczas alertu smogowego warto ograniczyć długie spacery oraz intensywny wysiłek fizyczny na świeżym powietrzu.
Pomocne może być także odpowiednie oczyszczanie powietrza w mieszkaniu.
Najważniejsze pozostaje jednak ograniczanie emisji zanieczyszczeń u źródła.
Dlatego istotne jest przestrzeganie uchwały antysmogowej oraz korzystanie z dopuszczonych urządzeń i paliw.
Aktualne pomiary dla Warszawy i innych miejscowości Mazowsza można sprawdzać na portalu GIOŚ „Jakość Powietrza” i w oficjalnej aplikacji mobilnej tej instytucji.
Masz piec na Mazowszu? Sprawdź go przed 2028 rokiem
Mieszkańcy województwa mazowieckiego powinni przede wszystkim sprawdzić klasę swojego kotła oraz datę jego instalacji.
Kotły pozaklasowe są już objęte zakazem użytkowania.
Od 1 stycznia 2028 roku przepisy obejmą również kotły klasy 3 i 4.
W Warszawie już teraz obowiązuje zakaz stosowania węgla kamiennego, z ustawowo przewidzianymi wyjątkami wynikającymi z uchwały.
Za nieco ponad rok podobne ograniczenie zacznie obowiązywać w dziewięciu powiatach otaczających stolicę.
Osoby planujące wymianę ogrzewania mogą sprawdzić możliwość uzyskania wsparcia w programie Czyste Powietrze oraz w lokalnych programach dotacyjnych.
Warto jednak wcześniej zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi wybranego urządzenia, ponieważ nie każde źródło ciepła kwalifikuje się do dofinansowania.
Najważniejsze jest to, że stosunkowo niskie stężenie smogu w danym dniu nie zwalnia mieszkańców z obowiązku przestrzegania przepisów antysmogowych.
Pomiary z 28 listopada 2026 roku wskazują na korzystniejsze warunki w części województwa, ale sytuacja może zmieniać się wraz z temperaturą, siłą wiatru i intensywnością ogrzewania domów.
Właściciele budynków powinni więc regularnie monitorować jakość powietrza i sprawdzić, czy ich instalacje grzewcze spełniają wymagania obowiązujące na Mazowszu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.