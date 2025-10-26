Potężny pożar składowiska odpadów. Ogień wciąż się rozprzestrzenia, służby apelują do mieszkańców
Z soboty na niedzielę, 26 października 2025 roku, około godziny 2:40, w miejscowości Sokołów (powiat pruszkowski) przy ulicy Wacława doszło do pożaru składowiska odpadów. Płomienie objęły obszar o powierzchni około 40 metrów kwadratowych, jednak ogień wciąż się rozprzestrzenia. Na miejscu trwa duża akcja gaśnicza, w której uczestniczy wiele zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
W akcji kilkanaście jednostek straży
Do pożaru skierowano liczne jednostki PSP Pruszków oraz OSP z całego powiatu pruszkowskiego, które nieustannie dojeżdżają na miejsce. Strażacy walczą z ogniem w trudnych warunkach – ognisko pożaru obejmuje odpady o różnym składzie, co utrudnia działania ratownicze i stwarza ryzyko ponownego zapłonu.
Według wstępnych informacji nikt nie został poszkodowany, jednak sytuacja pozostaje dynamiczna.
Ryzyko emisji toksycznych substancji
Jak poinformowały lokalne służby, ze względu na rodzaj płonących materiałów istnieje prawdopodobieństwo wydzielania się szkodliwych związków chemicznych. W związku z tym apelują do mieszkańców, by:
-
nie zbliżali się do miejsca zdarzenia,
-
pozostali w domach,
-
zamknęli okna i wyłączyli wentylację.
Dym z pożaru widoczny jest z dużej odległości, a jego kierunek może się zmieniać wraz z wiatrem.
Akcja gaśnicza trwa
Strażacy koncentrują się obecnie na ograniczeniu rozprzestrzeniania się ognia oraz zabezpieczeniu pobliskiego terenu. W działaniach wykorzystywane są m.in. wozy gaśnicze z dużymi zbiornikami wody, a także ciężki sprzęt do przerzucania i separowania odpadów.
Według relacji świadków, na miejsce wciąż ściągane są kolejne jednostki OSP, a akcja może potrwać wiele godzin.
Służby monitorują sytuację
Na miejscu obecne są również patrole policji i przedstawiciele władz lokalnych, którzy koordynują działania w zakresie bezpieczeństwa. Wstępne ustalenia przyczyn pożaru nie są jeszcze znane – śledczy rozpoczną czynności dopiero po całkowitym ugaszeniu ognia.
Co dalej
Lokalne służby kryzysowe pozostają w gotowości. Mieszkańcy powiatu pruszkowskiego proszeni są o śledzenie komunikatów straży pożarnej i urzędów gminnych.
Po zakończeniu akcji przewidziana jest kontrola jakości powietrza w okolicy, aby ocenić ewentualne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.
