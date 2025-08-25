Potężny wybuch gazu na Ochocie. Jeden z mieszkańców ciężko ranny
Jak poinformowała Warszawska Grupa Luka&Maro, tuż po godzinie 1:00 w jednym z bloków przy ulicy Częstochowskiej doszło do silnej eksplozji gazu. Huk obudził mieszkańców kilku pobliskich ulic. Wstrząs był na tyle mocny, że odczuwalny był także kilkanaście metrów dalej.
Według wstępnych ustaleń źródło wybuchu znajdowało się w mieszkaniu na trzecim piętrze. Siła eksplozji spowodowała pożar, który strażacy zdołali szybko opanować.
Ciężko ranny lokator
Jeszcze przed przyjazdem ratowników z mieszkania wydostał się jego lokator. Mężczyzna doznał ciężkich poparzeń i w poważnym stanie trafił do szpitala.
Na szczęście pozostali mieszkańcy bloku nie ucierpieli. Strażacy i policjanci przez kilka godzin zabezpieczali budynek oraz sprawdzali, czy grozi mu dalsze niebezpieczeństwo.
Relacje świadków
Jeden z mieszkańców w rozmowie z nami przyznał, że huk i wstrząsy były tak silne, iż w pierwszej chwili pomyślał, że to trzęsienie ziemi. Wiele osób w panice wybiegło z mieszkań, obawiając się kolejnych eksplozji.
Policja oraz biegli z zakresu pożarnictwa prowadzą śledztwo, aby ustalić przyczyny wybuchu. Lokatorzy mogą wrócić do mieszkań, jednak część z nich będzie wymagała remontu i dodatkowych kontroli instalacji.
