Poważne utrudnienia w warszawskim metrze. Wyłączonych kilka stacji, problemy od Imielina do Centrum

2 września 2026 15:42 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Poważne utrudnienia na pierwszej linii warszawskiego metra. Początkowo pasażerowie informowali nas o zamknięciu stacji Służew, jednak sytuacja jest znacznie poważniejsza. Problemy obejmują już odcinek od Imielina w kierunku Centrum, a kilka stacji zostało wyłączonych z obsługi pasażerów.

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Metro zostało zamknięte. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro
Metro zostało zamknięte. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Do naszej redakcji napływają kolejne zgłoszenia od podróżnych. Osoby korzystające z linii M1 powinny przygotować się na znaczne wydłużenie podróży i korzystać z komunikacji naziemnej.

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Kilka stacji metra wyłączonych

Pierwsze informacje dotyczyły stacji Służew, jednak pasażerowie zgłaszają, że utrudnienia obejmują znacznie większą część linii M1.

Problemy występują na odcinku od Imielina w kierunku Centrum. Oznacza to poważne komplikacje dla mieszkańców Ursynowa i Mokotowa, którzy w środku dnia korzystają z metra, aby dostać się do centralnej części Warszawy.

Sytuacja jest dynamiczna i zakres wyłączeń może się zmieniać.

Masowe zgłoszenia od pasażerów

O utrudnieniach informują nas pasażerowie znajdujący się na kolejnych stacjach. Część osób musi zmieniać zaplanowaną trasę i przesiadać się do autobusów oraz tramwajów.

Przy tak dużym wyłączeniu należy liczyć się również ze zwiększoną liczbą pasażerów w komunikacji naziemnej wzdłuż trasy metra.

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Na tę chwilę nie mamy potwierdzonej przez służby przyczyny zdarzenia, dlatego nie będziemy jej przesądzać.

Pasażerowie powinni szukać alternatywnych tras

Osoby, które dopiero planują podróż linią M1 przez Ursynów, Mokotów i w kierunku centrum Warszawy, powinny przed wyjściem sprawdzić aktualne komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego.

Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia ani kiedy wszystkie wyłączone stacje zostaną ponownie otwarte.

Sytuacja jest rozwojowa. Artykuł będzie aktualizowany wraz z pojawieniem się oficjalnych informacji.

AKTUALIZACJA: Doszło do zasłabnięcia w pociągu. Trwa przywracanie ruchu.

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