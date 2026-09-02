Utrudnienia na linii metra M1. Pasażerowie zgłaszają utrudnienia

2 września 2026 15:31 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Duże utrudnienia na pierwszej linii warszawskiego metra. Stacja Służew została zamknięta dla pasażerów. Do redakcji napływają zgłoszenia od osób korzystających z komunikacji miejskiej. Na miejscu należy liczyć się ze zmianami w kursowaniu pociągów i wydłużeniem podróży.

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Ogromne utrudnienia w metrze. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Fot. Warszawa w Pigułce

Sytuacja jest dynamiczna. Na ten moment nie ma potwierdzonych informacji dotyczących przyczyny zamknięcia stacji.

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Pasażerowie informują o problemach na stacji Służew na linii M1. Stacja została wyłączona z obsługi podróżnych.

Osoby planujące przejazd przez tę część Warszawy powinny przygotować się na utrudnienia i śledzić bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego.

Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia.

Masowe zgłoszenia od pasażerów

Informacje o sytuacji docierają do naszej redakcji od pasażerów. Czekamy na szczegółowy komunikat służb i transportu miejskiego dotyczący powodów zamknięcia stacji oraz organizacji ruchu pociągów.

Artykuł będzie aktualizowany.

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