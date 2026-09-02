Utrudnienia na linii metra M1. Pasażerowie zgłaszają utrudnienia
Duże utrudnienia na pierwszej linii warszawskiego metra. Stacja Służew została zamknięta dla pasażerów. Do redakcji napływają zgłoszenia od osób korzystających z komunikacji miejskiej. Na miejscu należy liczyć się ze zmianami w kursowaniu pociągów i wydłużeniem podróży.
Sytuacja jest dynamiczna. Na ten moment nie ma potwierdzonych informacji dotyczących przyczyny zamknięcia stacji.
Metro Służew zamknięte
Pasażerowie informują o problemach na stacji Służew na linii M1. Stacja została wyłączona z obsługi podróżnych.
Osoby planujące przejazd przez tę część Warszawy powinny przygotować się na utrudnienia i śledzić bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego.
Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia.
Masowe zgłoszenia od pasażerów
Informacje o sytuacji docierają do naszej redakcji od pasażerów. Czekamy na szczegółowy komunikat służb i transportu miejskiego dotyczący powodów zamknięcia stacji oraz organizacji ruchu pociągów.
Artykuł będzie aktualizowany.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.