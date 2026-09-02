Rondo Wiatraczna znów będzie zwężone. Od soboty duże zmiany dla kierowców i autobusów
Po krótkiej przerwie drogowcy wracają na Rondo Wiatraczna. Od soboty 5 września kierowcy stracą 2 z 3 pasów na części ronda, zniknie też możliwość przejazdu na wprost z Wiatracznej. Zmiany obejmą również kilkanaście linii autobusowych, dlatego mieszkańcy Pragi-Południe powinni przygotować się na objazdy co najmniej do połowy września.
Prace ruszą w sobotę o godz. 7:00
Zarząd Dróg Miejskich potwierdził, że kolejny etap remontu Ronda Wiatraczna rozpocznie się w sobotę 5 września o godz. 7:00. Drogowcy będą wymieniać krawężniki oraz nawierzchnię jezdni. Ten etap robót ma potrwać do połowy września.
Prace wracają na rondo po krótkiej przerwie związanej z asfaltowaniem ulicy Szaserów. Pod koniec sierpnia otwarto ponownie ulicę Zakole oraz północną część Ronda Wiatraczna, co pozwoliło rozpocząć kolejny etap robót na Szaserów. Teraz ekipy wracają na jedno z najważniejszych skrzyżowań Pragi-Południe.
2 pasy zostaną zamknięte. Zostanie tylko jeden
Największa zmiana będzie dotyczyła samego ronda. Drogowcy zamkną lewy i środkowy pas, przez co wjazd od strony Grochowskiej, Alei Waszyngtona oraz Alei Stanów Zjednoczonych będzie możliwy tylko jednym pasem.
Nie będzie również możliwości przejazdu przez tory z ulicy Wiatracznej prosto na rondo. Zniknie także przejazd z ronda od strony Alei Stanów Zjednoczonych w Grochowską w kierunku Targowej.
Na samej Wiatracznej, od ulicy Zakole do ronda, kierowcy będą mieli tylko jeden pas. Z Wiatracznej będzie można wyjechać wyłącznie w prawo, w stronę Targowej.
Objazdy poprowadzą przez Grenadierów i Podskarbińską
Kierowcy jadący do Wiatracznej będą kierowani ulicami Grenadierów, Podskarbińską i Dwernickiego. Osoby jadące od strony Marsa w kierunku Alei Stanów Zjednoczonych i Alei Waszyngtona powinny wybrać trasę przez Ostrobramską i Grenadierów.
Z Grochowskiej od strony Targowej kierowcy będą mogli zawrócić za ulicą Modrzewiową i dojechać w stronę Podskarbińskiej. Ulica Zakole pozostanie przejezdna. W tym etapie roboty będą prowadzone przy niej poza jezdnią.
Największych utrudnień można spodziewać się w godzinach szczytu, szczególnie na Grochowskiej, Alei Waszyngtona, Alei Stanów Zjednoczonych oraz ulicach wykorzystywanych jako objazdy.
Kilkanaście linii autobusowych zmieni trasy
Zmiany dotkną nie tylko kierowców. Objazdami pojadą autobusy kursujące przez Rondo Wiatraczna i jego okolice.
Linia 123 w kierunku Dworca Wschodniego oraz linie 142, 145, 183, 521, 702, 704, 720, 722 i 730 w kierunku pętli Wiatraczna pojadą Grochowską i Międzyborską, a następnie wjadą na rondo od strony Alei Waszyngtona.
Linia 141 w kierunku P+R Al. Krakowska oraz 143 w kierunku Pomnika Lotnika pojadą Zamieniecką i Ostrobramską.
Autobus 148 w kierunku Wiatracznej zostanie skierowany przez Ostrobramską, Grenadierów i Aleję Stanów Zjednoczonych.
Zmiany obejmą też linie 173, 188 i 523
Linia 173 w kierunku Starej Miłosnej pojedzie Podskarbińską, Międzyborską i Aleją Waszyngtona.
Autobus 188 w kierunku PKP Gocławek oraz 523 w stronę PKP Olszynka Grochowska pojadą Grenadierów, Podskarbińską i Dwernickiego. W przeciwnym kierunku trasa poprowadzi przez Dwernickiego, Podskarbińską, Międzyborską i Aleję Waszyngtona.
Linia 125 w kierunku Międzylesia oraz nocna N03 w stronę Ursynowa będą kursowały Międzyborską i Aleją Waszyngtona.
Z kolei linie 521 oraz N24 w kierunku Dworca Centralnego pojadą Grochowską i Międzyborską. Przed podróżą warto sprawdzić aktualny rozkład, ponieważ zmiany tras mogą wpływać również na czas przejazdu i obsługiwane przystanki.
To kolejny etap dużego remontu na Pradze-Południe
Roboty na Rondzie Wiatraczna nie są osobną, krótką naprawą. Stanowią część większego programu remontowego obejmującego także Aleję Stanów Zjednoczonych i inne stołeczne arterie.
ZDM rozstrzygnął w czerwcu przetarg obejmujący między innymi frezowanie Ronda Wiatraczna i Alei Stanów Zjednoczonych. W całym 2026 r. miasto planuje wyremontować co najmniej 40 km warszawskich dróg, a na start przeznaczono na ten cel 100 mln zł.
Prace na samym rondzie rozpoczęły się już w sierpniu. W pierwszym etapie zamknięto ulicę Zakole oraz 2 pasy na północnej części ronda. Po zakończeniu tej części robót drogowcy na krótko udostępnili całą jezdnię, aby skoordynować remont z pracami na ulicy Szaserów.
We wrześniu utrudnienia jeszcze się nie skończą
Obecne zwężenie ma potrwać do połowy września, ale nie będzie ostatnim etapem robót. Po jego zakończeniu drogowcy przeniosą się na kolejną część ronda.
W drugiej połowie września zamknięte mają zostać prawe pasy na rondzie. Wężej będzie również w Alei Stanów Zjednoczonych w kierunku Grenadierów.
Następnie nowy asfalt pojawi się w Alei Stanów Zjednoczonych. W ramach inwestycji zaplanowano także zmiany poprawiające bezpieczeństwo pieszych, w tym nowe azyle przy przejściach. Całość robót ma zakończyć się jesienią.
Rondo Wiatraczna to jeden z ważniejszych punktów Pragi-Południe
Skala utrudnień wynika z położenia samego ronda. Łączą się tutaj Grochowska, Aleja Waszyngtona, Aleja Stanów Zjednoczonych i Wiatraczna, a w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się duży węzeł przesiadkowy obsługujący mieszkańców Pragi-Południe oraz osoby dojeżdżające ze wschodnich części Warszawy i miejscowości podwarszawskich.
Każde ograniczenie przepustowości ronda szybko przenosi się więc na sąsiednie ulice. Przy zamknięciu 2 pasów korki mogą pojawić się nie tylko bezpośrednio na Wiatracznej, ale także na Grochowskiej, Ostrobramskiej, Grenadierów, Podskarbińskiej i Alei Waszyngtona.
Osoby, które nie muszą przejeżdżać przez rondo, mogą rozważyć wcześniejszy wybór alternatywnej trasy, zamiast zmieniać ją dopiero po dotarciu do korka.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.