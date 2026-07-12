Poważny wypadek na DK19. Zderzyły się trzy samochody, droga jest całkowicie zablokowana
Duże utrudnienia czekają kierowców podróżujących drogą krajową nr 19. W miejscowości Kożuchy doszło do poważnego zderzenia trzech pojazdów. Trasa została całkowicie zablokowana w obu kierunkach, a na miejscu pracują służby ratunkowe.
Trzy samochody uczestniczyły w zderzeniu
Jak poinformowała Policja w Łosicach, do zdarzenia doszło na odcinku drogi krajowej nr 19 przebiegającym przez miejscowość Kożuchy. W wypadku brały udział trzy samochody osobowe.
Na opublikowanych zdjęciach widać poważnie uszkodzone pojazdy oraz rozrzucone na jezdni elementy karoserii. Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia i wyjaśnia okoliczności wypadku.
Droga zablokowana w obu kierunkach
W wyniku zdarzenia DK19 jest całkowicie nieprzejezdna. Dla kierowców wyznaczono objazdy lokalnymi drogami.
Według wstępnych informacji utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin, jednak czas ten może ulec zmianie w zależności od przebiegu działań służb oraz usuwania uszkodzonych pojazdów z jezdni.
Policja apeluje do kierowców
Funkcjonariusze proszą wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń wydawanych przez służby oraz korzystanie z wyznaczonych objazdów.
Kierowcy planujący podróż drogą krajową nr 19 powinni liczyć się z dużymi opóźnieniami i, jeśli to możliwe, wybrać alternatywną trasę. Trwa ustalanie dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.