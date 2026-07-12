Poważny wypadek na DK19. Zderzyły się trzy samochody, droga jest całkowicie zablokowana

12 lipca 2026 17:46 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Duże utrudnienia czekają kierowców podróżujących drogą krajową nr 19. W miejscowości Kożuchy doszło do poważnego zderzenia trzech pojazdów. Trasa została całkowicie zablokowana w obu kierunkach, a na miejscu pracują służby ratunkowe.

Fot. Warszawa w Pigułce

Trzy samochody uczestniczyły w zderzeniu

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Jak poinformowała Policja w Łosicach, do zdarzenia doszło na odcinku drogi krajowej nr 19 przebiegającym przez miejscowość Kożuchy. W wypadku brały udział trzy samochody osobowe.

Na opublikowanych zdjęciach widać poważnie uszkodzone pojazdy oraz rozrzucone na jezdni elementy karoserii. Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia i wyjaśnia okoliczności wypadku.

Droga zablokowana w obu kierunkach

W wyniku zdarzenia DK19 jest całkowicie nieprzejezdna. Dla kierowców wyznaczono objazdy lokalnymi drogami.

Według wstępnych informacji utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin, jednak czas ten może ulec zmianie w zależności od przebiegu działań służb oraz usuwania uszkodzonych pojazdów z jezdni.

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Funkcjonariusze proszą wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń wydawanych przez służby oraz korzystanie z wyznaczonych objazdów.

Kierowcy planujący podróż drogą krajową nr 19 powinni liczyć się z dużymi opóźnieniami i, jeśli to możliwe, wybrać alternatywną trasę. Trwa ustalanie dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia.

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