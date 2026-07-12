MSZ odradza wszystkie podróże do jednego z państw. Wielu Polaków lata tam z Warszawy

12 lipca 2026 14:40 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

To ostrzeżenie może zmienić plany wielu podróżnych. MSZ apeluje o rezygnację z wyjazdów do jednego z państw i przypomina, że zalecenie obejmuje także podróże tranzytowe. 

Grafika poglądowa. Grafika generowana automatycznie przy użyciu Gemini

MSZ wydało najwyższy alert. Mieszkańcy Warszawy z lotami do Kataru powinni to sprawdzić

Polacy planujący podróż na Bliski Wschód powinni zachować szczególną ostrożność. Ministerstwo Spraw Zagranicznych utrzymuje najwyższy, czwarty poziom ostrzeżenia dla Kataru, a zalecenie obejmuje również osoby lecące tam jedynie na przesiadkę. Powodem jest napięta sytuacja bezpieczeństwa w regionie.

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MSZ: „Nie podróżuj”. To najwyższy poziom ostrzeżenia

Jak poinformowała Ambasada RP w Dosze, dla Kataru nadal obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych – „Nie podróżuj”. Oznacza to, że polskie władze odradzają wszelkie wyjazdy do tego kraju, także tranzytowe. Komunikat jest związany z utrzymującym się zagrożeniem wynikającym z sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Placówka apeluje do Polaków przebywających już w Katarze, aby śledzili wyłącznie oficjalne komunikaty władz katarskich, MSZ oraz Ambasady RP. W razie ogłoszenia alarmu zaleca pozostanie w bezpiecznym budynku, z dala od okien i przeszklonych elewacji.

Co dzieje się na Bliskim Wschodzie?

Ostrzeżenie ma związek z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa w regionie. Mimo wcześniejszych prób wypracowania porozumienia między USA i Iranem, w ostatnich dniach ponownie doszło do eskalacji działań zbrojnych. Według dostępnych informacji Irańska Gwardia Rewolucyjna przeprowadziła ataki na cele związane z siłami amerykańskimi w Katarze i Omanie, a wcześniej Stany Zjednoczone uderzyły w irańskie obiekty wojskowe.

Warszawa. Wielu pasażerów podróżuje przez Katar

Ostrzeżenie może mieć szczególne znaczenie dla mieszkańców Warszawy. Lotnisko Chopina obsługuje połączenia do Dohy, a dla wielu podróżnych Katar jest popularnym punktem przesiadkowym w drodze do Azji, Australii czy Afryki.

MSZ podkreśla, że zalecenie „Nie podróżuj” obejmuje również podróże tranzytowe. Oznacza to, że ostrzeżenie dotyczy nie tylko osób planujących pobyt w Katarze, ale także pasażerów mających tam jedynie przesiadkę. Przed wyjazdem warto sprawdzić komunikaty przewoźnika oraz aktualne informacje publikowane przez MSZ.

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Jak działają ostrzeżenia MSZ?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych stosuje czterostopniową skalę ostrzeżeń dla podróżnych:

  • 1 – Zachowaj zwykłą ostrożność,
  • 2 – Zachowaj szczególną ostrożność,
  • 3 – Odradza się podróże, które nie są konieczne,
  • 4 – Nie podróżuj – najwyższy poziom ostrzeżenia, oznaczający odradzanie wszelkich wyjazdów.

Najwyższy poziom jest stosowany wyłącznie w sytuacjach, gdy zagrożenie dla bezpieczeństwa podróżnych oceniane jest jako bardzo wysokie.

Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź to przed wyjazdem

  • Sprawdź aktualny poziom ostrzeżeń MSZ przed każdą podróżą zagraniczną.
  • Jeżeli Twój lot prowadzi przez Katar, zweryfikuj komunikaty linii lotniczej.
  • Śledź informacje publikowane przez MSZ i Ambasadę RP w Dosze.
  • Jeżeli przebywasz w Katarze, stosuj się do zaleceń lokalnych władz i polskiej placówki dyplomatycznej.
  • Rozważ zmianę planów podróży do czasu poprawy sytuacji bezpieczeństwa.
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