MSZ odradza wszystkie podróże do jednego z państw. Wielu Polaków lata tam z Warszawy
To ostrzeżenie może zmienić plany wielu podróżnych. MSZ apeluje o rezygnację z wyjazdów do jednego z państw i przypomina, że zalecenie obejmuje także podróże tranzytowe.
MSZ wydało najwyższy alert. Mieszkańcy Warszawy z lotami do Kataru powinni to sprawdzić
Polacy planujący podróż na Bliski Wschód powinni zachować szczególną ostrożność. Ministerstwo Spraw Zagranicznych utrzymuje najwyższy, czwarty poziom ostrzeżenia dla Kataru, a zalecenie obejmuje również osoby lecące tam jedynie na przesiadkę. Powodem jest napięta sytuacja bezpieczeństwa w regionie.
MSZ: „Nie podróżuj”. To najwyższy poziom ostrzeżenia
Jak poinformowała Ambasada RP w Dosze, dla Kataru nadal obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych – „Nie podróżuj”. Oznacza to, że polskie władze odradzają wszelkie wyjazdy do tego kraju, także tranzytowe. Komunikat jest związany z utrzymującym się zagrożeniem wynikającym z sytuacji na Bliskim Wschodzie.
Placówka apeluje do Polaków przebywających już w Katarze, aby śledzili wyłącznie oficjalne komunikaty władz katarskich, MSZ oraz Ambasady RP. W razie ogłoszenia alarmu zaleca pozostanie w bezpiecznym budynku, z dala od okien i przeszklonych elewacji.
Co dzieje się na Bliskim Wschodzie?
Ostrzeżenie ma związek z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa w regionie. Mimo wcześniejszych prób wypracowania porozumienia między USA i Iranem, w ostatnich dniach ponownie doszło do eskalacji działań zbrojnych. Według dostępnych informacji Irańska Gwardia Rewolucyjna przeprowadziła ataki na cele związane z siłami amerykańskimi w Katarze i Omanie, a wcześniej Stany Zjednoczone uderzyły w irańskie obiekty wojskowe.
Warszawa. Wielu pasażerów podróżuje przez Katar
Ostrzeżenie może mieć szczególne znaczenie dla mieszkańców Warszawy. Lotnisko Chopina obsługuje połączenia do Dohy, a dla wielu podróżnych Katar jest popularnym punktem przesiadkowym w drodze do Azji, Australii czy Afryki.
MSZ podkreśla, że zalecenie „Nie podróżuj” obejmuje również podróże tranzytowe. Oznacza to, że ostrzeżenie dotyczy nie tylko osób planujących pobyt w Katarze, ale także pasażerów mających tam jedynie przesiadkę. Przed wyjazdem warto sprawdzić komunikaty przewoźnika oraz aktualne informacje publikowane przez MSZ.
Jak działają ostrzeżenia MSZ?
Ministerstwo Spraw Zagranicznych stosuje czterostopniową skalę ostrzeżeń dla podróżnych:
- 1 – Zachowaj zwykłą ostrożność,
- 2 – Zachowaj szczególną ostrożność,
- 3 – Odradza się podróże, które nie są konieczne,
- 4 – Nie podróżuj – najwyższy poziom ostrzeżenia, oznaczający odradzanie wszelkich wyjazdów.
Najwyższy poziom jest stosowany wyłącznie w sytuacjach, gdy zagrożenie dla bezpieczeństwa podróżnych oceniane jest jako bardzo wysokie.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź to przed wyjazdem
- Sprawdź aktualny poziom ostrzeżeń MSZ przed każdą podróżą zagraniczną.
- Jeżeli Twój lot prowadzi przez Katar, zweryfikuj komunikaty linii lotniczej.
- Śledź informacje publikowane przez MSZ i Ambasadę RP w Dosze.
- Jeżeli przebywasz w Katarze, stosuj się do zaleceń lokalnych władz i polskiej placówki dyplomatycznej.
- Rozważ zmianę planów podróży do czasu poprawy sytuacji bezpieczeństwa.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.