Czy dziś jest niedziela handlowa? Sprawdź, gdzie zrobisz zakupy w Warszawie
Wielu Polaków przekona się o tym dopiero pod drzwiami sklepu. Zanim wyjdziesz na zakupy, sprawdź, jakie zasady obowiązują w tę niedzielę i gdzie rzeczywiście będzie można coś kupić.
Czy dziś jest niedziela handlowa? Mieszkańcy Warszawy powinni to sprawdzić przed wyjściem z domu
Planujesz zakupy w niedzielę 12 lipca? Wiele osób może się zdziwić po dotarciu pod galerie handlowe i supermarkety. Dziś obowiązuje zakaz handlu, dlatego większość sklepów pozostanie zamknięta. Są jednak wyjątki, dzięki którym wciąż można kupić najpotrzebniejsze produkty.
12 lipca nie jest niedzielą handlową
W niedzielę 12 lipca obowiązuje zakaz handlu wynikający z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Oznacza to, że zamknięta pozostanie większość galerii handlowych, supermarketów, dyskontów oraz sklepów wielkopowierzchniowych.
Zakupy będzie można zrobić jedynie w placówkach objętych ustawowymi wyjątkami. Warto pamiętać, że część z nich może działać w skróconych godzinach.
Gdzie zrobisz zakupy mimo zakazu?
Mimo obowiązujących ograniczeń otwarte pozostaną między innymi:
- stacje paliw,
- apteki,
- piekarnie,
- kwiaciarnie,
- sklepy, w których za ladą pracuje właściciel,
- część sklepów na dworcach i lotniskach.
Przed wyjściem z domu warto sprawdzić godziny otwarcia wybranego punktu, ponieważ mogą różnić się od tych obowiązujących w dni robocze.
Warszawa. Gdzie mieszkańcy stolicy mogą zrobić zakupy?
Dla mieszkańców Warszawy oznacza to, że zamknięte będą galerie handlowe, takie jak Złote Tarasy, Westfield Arkadia, Galeria Mokotów, Wola Park czy Atrium Promenada. Zakupy będzie można zrobić m.in. na stacjach paliw, w części sklepów na dworcach Warszawa Centralna i Warszawa Wschodnia, a także w sklepach prowadzonych przez właścicieli, jeśli korzystają z ustawowego wyjątku.
Coraz częściej w niedziele niehandlowe otwarte pozostają również niektóre niewielkie sklepy osiedlowe. Warto jednak wcześniej sprawdzić informacje udostępnione przez konkretną placówkę.
Kiedy wypada kolejna niedziela handlowa?
Na kolejną niedzielę handlową trzeba będzie poczekać do 30 sierpnia 2026 r. Tego dnia ponownie otwarte będą galerie handlowe, dyskonty, supermarkety i większość sklepów objętych na co dzień zakazem handlu.
Po niej w 2026 roku pozostaną jeszcze trzy niedziele handlowe:
- 6 grudnia,
- 13 grudnia,
- 20 grudnia.
Dlaczego obowiązuje zakaz handlu?
Zasady handlu w niedziele reguluje ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Przepisy przewidują zarówno dni, w których handel jest dozwolony, jak i katalog wyjątków pozwalających części placówek prowadzić działalność również w niedziele niehandlowe.
Co to oznacza dla Ciebie? Nie jedź niepotrzebnie do galerii
- 12 lipca 2026 r. nie jest niedzielą handlową.
- Większość galerii i supermarketów pozostaje zamknięta.
- Zakupy zrobisz m.in. na stacjach paliw, w aptekach, piekarniach oraz wybranych sklepach prowadzonych przez właścicieli.
- Kolejna niedziela handlowa przypada 30 sierpnia 2026 r.
- Przed wyjściem sprawdź godziny otwarcia wybranego sklepu.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.