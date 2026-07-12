Rozporządzenie podpisane. W wielu miejscach pracownicy po prostu dostaną wolne
Po raz pierwszy w Polsce powstają sztywne progi temperatury, po przekroczeniu których pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę. Brzmi jak natychmiastowa ulga dla tych, którzy teraz pocą się na budowach i w halach – ale na realne działanie tych przepisów trzeba poczekać do zimy.
35 stopni w pomieszczeniu, 32 na zewnątrz przy pracach ciężkich
9 lipca 2026 roku Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podpisała rozporządzenie zmieniające przepisy o ogólnych zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokument wprowadza dwa twarde progi: 35 stopni Celsjusza w pomieszczeniach pracy – dla każdego rodzaju wykonywanych obowiązków, oraz 32 stopnie na otwartej przestrzeni, ale wyłącznie przy pracach ciężkich fizycznie. Po przekroczeniu tych wartości pracodawca będzie musiał czasowo wstrzymać pracę – i to w oparciu o faktyczny pomiar temperatury, a nie o prognozę pogody na dany dzień.
To nie jedyne progi w rozporządzeniu. Już przy temperaturze 25-28 stopni pracodawcy będą zobowiązani wdrożyć konkretne działania techniczne lub organizacyjne ograniczające wpływ upału na zatrudnionych – zanim dojdzie do sytuacji granicznej wymagającej całkowitego wstrzymania pracy.
Kiedy to naprawdę zadziała? Nie tego lata
Tu pojawia się rozczarowanie, które umyka w pierwszych nagłówkach: rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 927, a przepisy wchodzą w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia – czyli 11 stycznia 2027 roku. Mimo podpisu ministra i medialnego rozgłosu, obecne lato 2026 przejdzie bez nowych, twardych progów temperaturowych. Firmy dostały pół roku na przygotowanie infrastruktury, procedur i harmonogramów pracy – to one, a nie pracownicy w najbliższych tygodniach, są głównym adresatem tego zapisu w ustawie.
Co możesz zrobić już teraz, zanim przepisy zaczną obowiązywać
Do czasu wejścia w życie nowych progów obowiązuje ogólna zasada z art. 210 Kodeksu pracy: jeśli warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, pracownik może powstrzymać się od wykonywania obowiązków albo opuścić stanowisko, po poinformowaniu przełożonego – i zachowuje przy tym prawo do wynagrodzenia. Przepisy nie wskazują jednak konkretnej temperatury progowej – to, czy 33 czy 36 stopni oznacza realne zagrożenie, ocenia się indywidualnie, co w praktyce bywa źródłem sporów między pracownikiem a przełożonym.
Na wniosek minister Dziemianowicz-Bąk Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi już teraz wzmożone kontrole zakładów pracy w związku z falami upałów – inspektorzy sprawdzają dostęp do wody, organizację odpoczynku oraz to, czy pracownicy na zewnątrz mają zapewnione zacienione, zadaszone miejsca do przerw.
Wyjątki: nie każda praca zostanie wstrzymana
Rozporządzenie przewiduje katalog wyłączeń od obowiązku czasowego wstrzymania pracy – wynikających z konieczności zapewnienia ciągłości podstawowych usług publicznych, bezpieczeństwa państwa i obywateli oraz nieprzerwanej opieki nad pacjentami. Oznacza to, że część zawodów – służby mundurowe, personel medyczny, pracownicy infrastruktury krytycznej – nie skorzysta z automatycznego wstrzymania pracy nawet po przekroczeniu progów temperaturowych.
Co to oznacza dla Ciebie? Warszawa, budowy i magazyny
Dla pracowników warszawskich budów, magazynów na obrzeżach miasta i firm kurierskich to zapowiedź realnej zmiany organizacji pracy latem – ale dopiero od przyszłego roku. Do tego czasu warto pilnować, żeby pracodawca wywiązywał się z już istniejących, ogólnych obowiązków BHP: dostępu do wody, przerw w cieniu, możliwości schronienia się przed najgorętszą porą dnia.
Jeśli pracujesz fizycznie na zewnątrz i czujesz realne objawy przegrzania – zawroty głowy, osłabienie, mdłości – masz prawo przerwać pracę już dziś, na podstawie art. 210 Kodeksu pracy, niezależnie od tego, ile dokładnie pokazuje termometr.
Pracodawcy planujący inwestycje budowlane czy remontowe w Warszawie na przyszłe lato powinni już teraz uwzględnić nowe progi w harmonogramach – 11 stycznia 2027 roku to data, po której organizacja pracy w upalne dni przestanie być kwestią dobrej woli.
Jeśli masz wątpliwości, czy Twój pracodawca łamie obecne przepisy BHP dotyczące upałów, możesz zgłosić to do Państwowej Inspekcji Pracy – kontrole w tym zakresie trwają już teraz, niezależnie od terminu wejścia w życie nowego rozporządzenia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.