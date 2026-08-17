Poważny wypadek na Mazowszu. Ciężarówka przewróciła się na drodze, ogromne utrudnienia
Poważny wypadek na Mazowszu. Ciężarowa Scania z naczepą zjechała z drogi i przewróciła się na bok we Wróblewie na trasie Radzanów – Mława. Ranna została 19-letnia pasażerka. Na miejscu pracują służby, a zdarzenie powoduje poważne utrudnienia.
Do wypadku doszło w poniedziałek 17 sierpnia tuż po godz. 4:00. Policjanci ustalają dokładny przebieg i przyczyny zdarzenia.
Ciężarówka wypadła z drogi
Według wstępnych ustaleń policjantów 20-letni mieszkaniec powiatu żuromińskiego kierował ciężarową Scanią z naczepą.
Na łuku drogi kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Ciężarówka zjechała do przydrożnego rowu, a następnie przewróciła się na prawy bok.
Skala zdarzenia spowodowała konieczność interwencji służb ratunkowych.
19-letnia pasażerka została ranna
Ciężarówką podróżowała również 19-letnia kobieta, mieszkanka powiatu żuromińskiego.
Pasażerka została ranna i wymagała pomocy medycznej.
Kobietę przetransportowano do szpitala w Ciechanowie.
Kierowca zdołał samodzielnie wydostać się z pojazdu. Jak informuje policja, nie odniósł obrażeń wymagających hospitalizacji.
Policja zbadała kierowcę
Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości 20-latka.
Kierowca ciężarówki był trzeźwy.
Policjanci prowadzą teraz czynności, które mają pozwolić na dokładne odtworzenie przebiegu wypadku i ustalenie jego przyczyn.
Gęsta mgła ograniczała widoczność
W chwili zdarzenia na drodze panowały trudne warunki.
Policja przekazała, że widoczność była ograniczona przez mgłę.
To jeden z elementów, które będą brane pod uwagę podczas ustalania dokładnych okoliczności wypadku. Na obecnym etapie policjanci mówią o wstępnych ustaleniach.
Ogromne utrudnienia po wypadku
Przewrócony zestaw ciężarowy może powodować poważne utrudnienia na trasie Radzanów – Mława w rejonie Wróblewa.
Usunięcie ciężarówki z naczepą wymaga odpowiedniego sprzętu i zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Kierowcy przejeżdżający przez ten rejon powinni liczyć się z utrudnieniami i stosować się do poleceń służb.
Jeżeli jest taka możliwość, warto rozważyć inną trasę i zarezerwować więcej czasu na podróż.
Policja ustala przyczyny
Na razie wiadomo, że ciężarówka na łuku drogi straciła stabilność, zjechała do rowu i przewróciła się na bok.
Dokładna przyczyna wypadku nie została jeszcze ustalona.
Policjanci analizują okoliczności zdarzenia. Istotne będą między innymi warunki panujące na drodze oraz informacje zebrane podczas czynności prowadzonych na miejscu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli w poniedziałek 17 sierpnia jedziesz trasą Radzanów – Mława przez Wróblewo, przygotuj się na utrudnienia w miejscu wypadku.
Na drodze pracują służby, a usunięcie przewróconego zestawu ciężarowego może wymagać czasu.
Dodatkowym zagrożeniem są warunki atmosferyczne. Mgła może znacznie ograniczać widoczność, dlatego kierowcy powinni zmniejszyć prędkość, zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu i zachować szczególną ostrożność.
W wypadku ranna została 19-letnia pasażerka ciężarówki. Trafiła do szpitala w Ciechanowie. Kierujący pojazdem był trzeźwy, a policja nadal wyjaśnia dokładne przyczyny zdarzenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.