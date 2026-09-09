Poważny wypadek na Mazowszu. Pociąg uderzył w ciężarówkę i wypadł z torów. W składzie było 150 osób
Poważny wypadek kolejowy na Mazowszu. Na przejeździe w Sokolnikach Suchych w gminie Wieniawa pociąg pasażerski zderzył się z samochodem ciężarowym. Siła uderzenia była na tyle duża, że kilka wagonów składu wypadło z torów. Według pierwszych informacji pociągiem podróżowało około 150 osób. Na miejscu trwa akcja służb ratunkowych.
Do zdarzenia doszło w środę, 9 września, krótko przed godziną 12 na terenie powiatu przysuskiego.
Wypadek miał miejsce na przejeździe kolejowym w miejscowości Sokolniki Suche, na linii kolejowej nr 22. Pociąg pasażerski zderzył się tam z samochodem ciężarowym.
O zdarzeniu poinformował wójt gminy Wieniawa Krzysztof Sobczak.
Pociąg uderzył w ciężarówkę. Wagony wypadły z torów
Z przekazanych przez samorządowca pierwszych informacji wynika, że w wypadku uczestniczył pociąg IC oraz samochód ciężarowy.
Konsekwencje zderzenia okazały się bardzo poważne.
Kilka wagonów pociągu uległo wykolejeniu.
Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Trwa zabezpieczanie terenu oraz działania związane ze zdarzeniem.
Według informacji podawanych przez TVP Info w składzie znajdowało się około 150 pasażerów.
Na tym etapie nie ma jeszcze pełnego, oficjalnego bilansu dotyczącego osób poszkodowanych. Informacje napływają na bieżąco.
Służby pracują na miejscu
Teren wypadku został objęty działaniami służb. Wójt gminy Wieniawa zaapelował do mieszkańców oraz kierowców, aby nie zbliżali się do miejsca zdarzenia.
Samorządowiec prosi o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń ratowników oraz innych służb pracujących na miejscu.
Jest to szczególnie istotne ze względu na skalę zdarzenia oraz konieczność zapewnienia swobodnego dojazdu pojazdom ratunkowym.
Poważne utrudnienia na kolei i drogach
Wypadek oznacza również poważne konsekwencje komunikacyjne.
Należy spodziewać się utrudnień zarówno w ruchu kolejowym, jak i drogowym w rejonie Sokolnik Suchych.
Wykolejenie kilku wagonów oznacza, że przed przywróceniem normalnego ruchu konieczne będzie nie tylko usunięcie uszkodzonego składu, ale również sprawdzenie stanu torowiska i infrastruktury kolejowej.
Dokładna skala uszkodzeń nie jest jeszcze znana.
W składzie było około 150 osób
Jedną z najważniejszych informacji dotyczących zdarzenia jest liczba osób znajdujących się w pociągu.
Według pierwszych doniesień składem podróżowało około 150 osób.
Na razie nie należy jednak wyciągać wniosków dotyczących liczby ewentualnych poszkodowanych. Służby prowadzą działania na miejscu i dopiero ich oficjalne komunikaty pozwolą ustalić pełny bilans zdarzenia.
Nie są również jeszcze znane wszystkie okoliczności, które doprowadziły do zderzenia pociągu z ciężarówką na przejeździe.
Trzeba omijać rejon wypadku
Władze gminy apelują, aby osoby, które nie muszą znajdować się w rejonie zdarzenia, wybrały inną trasę.
Każdy dodatkowy samochód może utrudniać poruszanie się pojazdom służb ratunkowych.
Kierowcy i pasażerowie kolei powinni również przygotować się na utrudnienia oraz możliwe zmiany w organizacji ruchu.
Sytuacja jest rozwojowa. Będziemy aktualizować informacje po pojawieniu się kolejnych oficjalnych komunikatów służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.