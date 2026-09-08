Utrudnienia w kierunku Warszawy. Pożar auta na A2
Na autostradzie A2 na wysokości Michałówka w województwie mazowieckim zapalił się samochód dostawczy. Na miejscu prowadzona była akcja gaśnicza, a zdarzenie spowodowało utrudnienia na trasie w kierunku Warszawy. Według policji nikt nie został poszkodowany.
Auto dostawcze stanęło w ogniu
Na miejscu pojawiły się służby, które prowadziły akcję gaśniczą. Z dostępnych informacji wynika, że pożar objął samochód dostawczy.
Najważniejsza informacja jest taka, że w zdarzeniu nie było osób poszkodowanych.
Policja przekazała jednak, że w związku z akcją służb występowały utrudnienia w ruchu.
Utrudnienia w kierunku Warszawy
Problemy dotyczą odcinka A2 od miejscowości Stary Konik do Michałówka. To fragment trasy prowadzącej w stronę Warszawy.
Kierowcy jadący tym odcinkiem powinni liczyć się ze spowolnieniem ruchu i zachować szczególną ostrożność w rejonie działania służb.
W czasie takich zdarzeń sytuacja na drodze może zmieniać się dynamicznie, dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić aktualne informacje drogowe.
Służby prowadziły akcję na A2
Na razie nie podano informacji o przyczynie pożaru ani o skali uszkodzeń pojazdu. Nie wiadomo też, jak długo potrwają wszystkie utrudnienia związane z usuwaniem skutków zdarzenia.
Najważniejsze jest jednak to, że pożar nie spowodował obrażeń u osób podróżujących trasą, a działania służb koncentrowały się na ugaszeniu pojazdu i zabezpieczeniu miejsca.
Kierowcy jadący A2 w stronę Warszawy powinni uważać szczególnie w rejonie Michałówka i Starego Konika.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.