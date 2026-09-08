Utrudnienia w kierunku Warszawy. Pożar auta na A2

8 września 2026 16:09 | Autor: Bartłomiej Radecki | Mazowsze | Brak komentarzy

Na autostradzie A2 na wysokości Michałówka w województwie mazowieckim zapalił się samochód dostawczy. Na miejscu prowadzona była akcja gaśnicza, a zdarzenie spowodowało utrudnienia na trasie w kierunku Warszawy. Według policji nikt nie został poszkodowany.

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Policyjna taśma.
Policyjna taśma. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Auto dostawcze stanęło w ogniu

Na miejscu pojawiły się służby, które prowadziły akcję gaśniczą. Z dostępnych informacji wynika, że pożar objął samochód dostawczy.

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Najważniejsza informacja jest taka, że w zdarzeniu nie było osób poszkodowanych.

Policja przekazała jednak, że w związku z akcją służb występowały utrudnienia w ruchu.

Utrudnienia w kierunku Warszawy

Problemy dotyczą odcinka A2 od miejscowości Stary Konik do Michałówka. To fragment trasy prowadzącej w stronę Warszawy.

Kierowcy jadący tym odcinkiem powinni liczyć się ze spowolnieniem ruchu i zachować szczególną ostrożność w rejonie działania służb.

W czasie takich zdarzeń sytuacja na drodze może zmieniać się dynamicznie, dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić aktualne informacje drogowe.

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Służby prowadziły akcję na A2

Na razie nie podano informacji o przyczynie pożaru ani o skali uszkodzeń pojazdu. Nie wiadomo też, jak długo potrwają wszystkie utrudnienia związane z usuwaniem skutków zdarzenia.

Najważniejsze jest jednak to, że pożar nie spowodował obrażeń u osób podróżujących trasą, a działania służb koncentrowały się na ugaszeniu pojazdu i zabezpieczeniu miejsca.

Kierowcy jadący A2 w stronę Warszawy powinni uważać szczególnie w rejonie Michałówka i Starego Konika.

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