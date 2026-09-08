Poważny wypadek na Mazowszu. Cztery osoby trafiły do szpitala, droga całkowicie zablokowana
Poważne utrudnienia na drodze krajowej nr 62 w rejonie Popłacina pod Płockiem. We wtorek, 8 września, około godz. 12:00 zderzyły się tam Toyota i Opel. Do szpitala trafiły łącznie 4 osoby – obaj kierowcy oraz dwoje pasażerów Toyoty. Droga jest całkowicie zablokowana, a policja przewiduje, że utrudnienia mogą potrwać do około godz. 15:30.
Ze wstępnych ustaleń płockich policjantów wynika, że 77-letni kierowca Toyoty najprawdopodobniej rozpoczął manewr wyprzedzania w chwili, gdy jego samochód był już wyprzedzany przez Opla kierowanego przez 69-letniego mężczyznę. Doszło do zderzenia pojazdów. Policja wyraźnie zaznacza, że są to dopiero wstępne ustalenia – dokładny przebieg i przyczyny zdarzenia będą wyjaśniane w dalszym postępowaniu.
Obaj kierowcy byli trzeźwi. Cztery osoby zostały przewiezione do szpitala
W wyniku zderzenia obrażeń doznali obaj kierujący oraz dwoje pasażerów Toyoty. Wszystkie 4 osoby zostały przewiezione do szpitala. Badanie przeprowadzone przez policjantów wykazało, że zarówno 77-letni kierowca Toyoty, jak i 69-letni kierujący Oplem byli trzeźwi.
Na miejscu cały czas pracują funkcjonariusze. Zabezpieczają ślady, wykonują oględziny i przygotowują dokumentację, która ma pomóc w dokładnym odtworzeniu przebiegu zdarzenia. Na tym etapie policja nie przesądza odpowiedzialności żadnego z uczestników. Informacje o manewrze wyprzedzania są wstępnymi ustaleniami dokonanymi bezpośrednio po wypadku.
O zdarzeniu informowała również płocka straż pożarna. Pierwsze informacje służb potwierdzały zderzenie 2 samochodów osobowych, którymi podróżowały łącznie 4 osoby, oraz całkowitą blokadę DK62. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
DK62 całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do 15:30
Wypadek spowodował całkowite zamknięcie drogi krajowej nr 62 w Popłacinie. Policja przekazuje, że kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami nawet do około godz. 15:30. Czas może się zmienić w zależności od przebiegu czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy oraz usuwania rozbitych samochodów z jezdni.
Osoby planujące przejazd DK62 w rejonie Płocka powinny w najbliższych godzinach, jeśli mają taką możliwość, wybrać inną trasę i przed wyjazdem sprawdzić bieżącą sytuację drogową. Dopóki policja nie zakończy oględzin i zabezpieczania śladów, droga może pozostać nieprzejezdna w obu kierunkach.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.