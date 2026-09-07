Tragedia na Mazowszu. Nie żyje 65-letni rowerzysta
Tragiczny wypadek w Ciechanowie. W niedzielę, 7 września, na ul. Powstańców Wielkopolskich doszło do zdarzenia z udziałem samochodu osobowego i rowerzysty. 65-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają teraz dokładny przebieg i przyczyny tragedii.
Do wypadku doszło około godz. 7.50. Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie, w zdarzeniu uczestniczył Ford prowadzony przez 45-letniego mieszkańca powiatu ciechanowskiego oraz 65-letni rowerzysta, również mieszkający w tym powiecie. Obrażenia odniesione przez cyklistę okazały się śmiertelne. Mężczyzna zmarł na miejscu.
65-letni rowerzysta zginął na miejscu. Kierowca Forda był trzeźwy
Policja potwierdziła, że 45-letni kierowca Forda był trzeźwy. Na tym etapie funkcjonariusze nie przesądzają jednak, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek ani jaki dokładnie był jego przebieg. Ciechanowscy policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczane i analizowane są informacje, które pozwolą odtworzyć to, co wydarzyło się rano na ul. Powstańców Wielkopolskich.
To ważne, ponieważ sam fakt udziału samochodu i rowerzysty w zdarzeniu nie pozwala jeszcze przesądzać o jego przyczynie. Dopiero prowadzone postępowanie ma odpowiedzieć na pytania dotyczące zachowania obu uczestników, przebiegu zdarzenia oraz wszystkich okoliczności, które mogły doprowadzić do tragedii. Policja w oficjalnym komunikacie nie podała informacji o zarzutach ani nie wskazała osoby odpowiedzialnej za wypadek.
Według lokalnych informacji do zdarzenia doszło w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Wielkopolskich z ul. Janiny Fetlińskiej. Na miejscu pracowały służby ratunkowe i policjanci. Mimo podjętych działań życia 65-latka nie udało się uratować.
Policja apeluje do kierowców i rowerzystów. Chwila nieuwagi może skończyć się tragedią
Po śmiertelnym wypadku ciechanowska policja ponownie zaapelowała do wszystkich uczestników ruchu o szczególną ostrożność i przestrzeganie przepisów. Dotyczy to zarówno kierujących samochodami, jak i osób poruszających się rowerami. W przypadku spotkania samochodu z niechronionym uczestnikiem ruchu różnica masy i zabezpieczeń powoduje, że skutki nawet jednego błędu mogą być dla rowerzysty wyjątkowo poważne.
Szczególnej uwagi wymagają skrzyżowania, przejazdy dla rowerów, drogi podporządkowane oraz miejsca, w których tor jazdy samochodu przecina się z ruchem jednośladów. Kierowca powinien odpowiednio wcześnie obserwować otoczenie i dostosować prędkość do sytuacji na drodze, natomiast rowerzysta przed wykonaniem manewru powinien upewnić się, że został zauważony i może go bezpiecznie wykonać. W przypadku porannego ruchu dodatkowym problemem mogą być pośpiech, ograniczona koncentracja oraz warunki atmosferyczne.
Dokładna przyczyna niedzielnego wypadku w Ciechanowie nie jest jeszcze znana. Policja podkreśla, że sprawa pozostaje przedmiotem postępowania prowadzonego pod nadzorem prokuratora. Do czasu zakończenia czynności nie należy więc przypisywać winy żadnemu z uczestników zdarzenia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.