Tragedia na Mazowszu. Nie żyje 65-letni rowerzysta

7 września 2026 20:49 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

Tragiczny wypadek w Ciechanowie. W niedzielę, 7 września, na ul. Powstańców Wielkopolskich doszło do zdarzenia z udziałem samochodu osobowego i rowerzysty. 65-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają teraz dokładny przebieg i przyczyny tragedii.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Policja w Ciechanowie.

Do wypadku doszło około godz. 7.50. Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie, w zdarzeniu uczestniczył Ford prowadzony przez 45-letniego mieszkańca powiatu ciechanowskiego oraz 65-letni rowerzysta, również mieszkający w tym powiecie. Obrażenia odniesione przez cyklistę okazały się śmiertelne. Mężczyzna zmarł na miejscu.

Zobacz również:

65-letni rowerzysta zginął na miejscu. Kierowca Forda był trzeźwy

Policja potwierdziła, że 45-letni kierowca Forda był trzeźwy. Na tym etapie funkcjonariusze nie przesądzają jednak, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek ani jaki dokładnie był jego przebieg. Ciechanowscy policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczane i analizowane są informacje, które pozwolą odtworzyć to, co wydarzyło się rano na ul. Powstańców Wielkopolskich.

To ważne, ponieważ sam fakt udziału samochodu i rowerzysty w zdarzeniu nie pozwala jeszcze przesądzać o jego przyczynie. Dopiero prowadzone postępowanie ma odpowiedzieć na pytania dotyczące zachowania obu uczestników, przebiegu zdarzenia oraz wszystkich okoliczności, które mogły doprowadzić do tragedii. Policja w oficjalnym komunikacie nie podała informacji o zarzutach ani nie wskazała osoby odpowiedzialnej za wypadek.

Według lokalnych informacji do zdarzenia doszło w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Wielkopolskich z ul. Janiny Fetlińskiej. Na miejscu pracowały służby ratunkowe i policjanci. Mimo podjętych działań życia 65-latka nie udało się uratować.

Policja apeluje do kierowców i rowerzystów. Chwila nieuwagi może skończyć się tragedią

Po śmiertelnym wypadku ciechanowska policja ponownie zaapelowała do wszystkich uczestników ruchu o szczególną ostrożność i przestrzeganie przepisów. Dotyczy to zarówno kierujących samochodami, jak i osób poruszających się rowerami. W przypadku spotkania samochodu z niechronionym uczestnikiem ruchu różnica masy i zabezpieczeń powoduje, że skutki nawet jednego błędu mogą być dla rowerzysty wyjątkowo poważne.

Szczególnej uwagi wymagają skrzyżowania, przejazdy dla rowerów, drogi podporządkowane oraz miejsca, w których tor jazdy samochodu przecina się z ruchem jednośladów. Kierowca powinien odpowiednio wcześnie obserwować otoczenie i dostosować prędkość do sytuacji na drodze, natomiast rowerzysta przed wykonaniem manewru powinien upewnić się, że został zauważony i może go bezpiecznie wykonać. W przypadku porannego ruchu dodatkowym problemem mogą być pośpiech, ograniczona koncentracja oraz warunki atmosferyczne.

Zobacz również:

Dokładna przyczyna niedzielnego wypadku w Ciechanowie nie jest jeszcze znana. Policja podkreśla, że sprawa pozostaje przedmiotem postępowania prowadzonego pod nadzorem prokuratora. Do czasu zakończenia czynności nie należy więc przypisywać winy żadnemu z uczestników zdarzenia.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna