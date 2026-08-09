Pożar domu pod Warszawą. Na miejscu kilka zastępów straży pożarnej
W niedzielę wieczorem, 9 sierpnia, w Suchocinie doszło do pożaru domu. Ogień pojawił się w budynku przy ulicy Modlińskiej. Na miejsce skierowano liczne siły straży pożarnej z powiatów nowodworskiego i legionowskiego. Za informację dzięjemy redakcji Wirtualny Nowy Dwór.
Trwa akcja gaśnicza. Według informacji dostępnych na tę chwilę nie ma osób poszkodowanych. Okoliczności pojawienia się ognia będą wyjaśniane.
Pożar przy ulicy Modlińskiej w Suchocinie
Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem przy ulicy Modlińskiej w Suchocinie. Po otrzymaniu zgłoszenia do pożaru skierowano jednostki Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.
Na miejscu pracują strażacy z JRG Nowy Dwór Mazowiecki oraz JRG Legionowo. W działania zaangażowani są również druhowie z OSP Jabłonna, OSP Chotomów i OSP Janówek.
Strażacy prowadzą działania gaśnicze i zabezpieczają miejsce zdarzenia.
Kilka jednostek walczy z pożarem
Skala zadysponowanych sił pokazuje, że do akcji konieczne było skierowanie jednostek z różnych miejscowości. Na miejscu współpracują strażacy zawodowi oraz ochotnicy.
Najważniejszym zadaniem jest ugaszenie pożaru oraz zabezpieczenie budynku i jego najbliższego otoczenia.
Na obecnym etapie nie przekazano informacji o osobach poszkodowanych. To najważniejsza wiadomość w pierwszych komunikatach dotyczących zdarzenia.
Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana
Nie wiadomo obecnie, co doprowadziło do pojawienia się ognia. Ustalenie przyczyny będzie możliwe po zakończeniu najpilniejszych działań ratowniczo-gaśniczych i przeprowadzeniu odpowiednich czynności.
Nie ma również szczegółowych informacji dotyczących rozmiaru zniszczeń w budynku.
W przypadku tego rodzaju zdarzeń sytuacja może zmieniać się bardzo szybko. Kolejne informacje mogą pojawić się po zakończeniu akcji strażaków.
Utrudnienia w rejonie działań służb
Mieszkańcy i kierowcy przejeżdżający ulicą Modlińską powinni zachować ostrożność. Obecność kilku zastępów straży pożarnej oraz prowadzone działania mogą powodować lokalne utrudnienia.
Nie należy zbliżać się do miejsca pożaru ani utrudniać przejazdu pojazdom ratowniczym. Strażacy muszą mieć możliwość swobodnego prowadzenia akcji oraz dojazdu do budynku.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Jeżeli mieszkasz w Suchocinie lub przemieszczasz się w rejonie ulicy Modlińskiej, zachowaj szczególną ostrożność i stosuj się do poleceń służb. W pobliżu miejsca pożaru mogą pracować kolejne pojazdy ratownicze.
Akcja gaśnicza nadal trwa. Na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Przyczyna pożaru oraz dokładna skala strat nie są jeszcze znane.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.