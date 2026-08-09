Tragedia na Wiśle. Mężczyzna stracił przytomność, trwała długa reanimacja
Tragicznie zakończyła się akcja ratownicza na Wiśle w rejonie Wyspe Rembowskiej, znanej również jako Wyspa Czerska. Ratownicy zostali wezwani do mężczyzny, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mimo długotrwałej reanimacji jego życia nie udało się uratować.
Alarm na Wiśle. Do akcji ruszyło wiele służb
O działaniach poinformowało Piaseczyńskie WOPR – Grupa Interwencyjna Góra Kalwaria. Akcja została przeprowadzona w czwartek, 6 sierpnia 2026 roku.
Ratownicy WOPR wspierali działania prowadzone przez służby na lądzie w rejonie Wyspy Rembowskiej, nazywanej także Wyspą Czerską.
Z przekazanych informacji wynika, że zgłoszenie dotyczyło mężczyzny z nagłym zatrzymaniem krążenia. Na miejscu rozpoczęła się walka o jego życie.
Długotrwała reanimacja. Mężczyzny nie udało się uratować
Służby prowadziły resuscytację przez dłuższy czas. Niestety działania ratowników nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Mężczyzny nie udało się uratować.
W akcji uczestniczyli między innymi strażacy z PSP Piaseczno i OSP Góra Kalwaria, a także załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.
WOPR skierował na miejsce 3 zespoły
Piaseczyńskie WOPR przekazało, że w działaniach uczestniczyły 3 jego zespoły. Był to zespół mobilny wyposażony w skuter ratowniczy i platformę lifesled, zespół mobilny z poduszkowcem oraz samochód operacyjny z quadem.
Zaangażowanie tak różnych jednostek pokazuje skalę przeprowadzonej operacji. Działania wymagały współpracy ratowników działających zarówno na wodzie, jak i na lądzie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Wisła jest miejscem wypoczynku wielu mieszkańców Warszawy i Mazowsza, ale pozostaje dużą, naturalną rzeką. Jeżeli jesteśmy świadkami sytuacji, w której ktoś może potrzebować pomocy, powinniśmy jak najszybciej zawiadomić służby ratunkowe i dokładnie wskazać miejsce zdarzenia.
W przypadku zdarzeń nad rzeką precyzyjna lokalizacja ma szczególne znaczenie. Warto podać charakterystyczne punkty znajdujące się w pobliżu oraz wszystkie informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie na miejsce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.