Pożar domu w Grodzisku Mazowieckim. Płonie poddasze budynku jednorodzinnego
W Grodzisku Mazowieckim doszło do pożaru domu jednorodzinnego. Ogień objął poddasze budynku, a kłęby dymu były widoczne z daleka. Na miejscu pracują służby ratunkowe, w tym strażacy z OSP Grodzisk Mazowiecki oraz Państwowej Straży Pożarnej.
Na miejscu jest Warszawska Grupa Luka&Maro, która informuje, że do pożaru wysłano trzy zastępy straży pożarnej, w tym jeden z podnośnikiem, który umożliwia prowadzenie działań gaśniczych z wysokości. Akcja wciąż trwa, a służby koncentrują się na ugaszeniu ognia i niedopuszczeniu do jego rozprzestrzenienia się na niższe kondygnacje. Na miejscu panuje duże zadymienie, co utrudnia działania ratowników.
Na ten moment nie wiadomo, czy w chwili wybuchu pożaru w budynku znajdowały się osoby. Służby nie przekazały informacji o poszkodowanych. Policja i straż pożarna będą ustalać przyczyny zdarzenia po zakończeniu akcji gaśniczej.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.