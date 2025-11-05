Pożar sklepu dużej sieci pod Warszawą. W nocy z ogniem walczyło kilkanaście zastępów straży

5 listopada 2025 07:50 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W nocy z wtorku na środę w Grodzisku Mazowieckim wybuchł pożar sklepu dużej sieci przy ulicy Piaskowej. Ogień objął dużą część budynku. Na miejscu przez wiele godzin pracowało kilkanaście zastępów straży pożarnej. Obecnie trwa dogaszanie i prace rozbiórkowe spalonych elementów konstrukcji.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do straży pożarnej przed godziną 2 w nocy. Po przybyciu pierwszych jednostek okazało się, że płonie znaczna część hali. Z dachu unosiły się kłęby gęstego dymu, a płomienie były widoczne z daleka.

W kulminacyjnym momencie akcji w działaniach uczestniczyło 16 zastępów straży pożarnej z Grodziska Mazowieckiego i okolicznych miejscowości. Strażacy skupili się nie tylko na gaszeniu, ale również na niedopuszczeniu, by ogień rozprzestrzenił się na pobliskie budynki.

Około godziny 6:00 rano sytuacja została opanowana, a działania strażaków weszły w fazę dogaszania i rozbiórki nadpalonych elementów konstrukcji. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Ustaleniem jej zajmą się biegli z zakresu pożarnictwa, którzy rozpoczną pracę, gdy teren zostanie całkowicie zabezpieczony.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl