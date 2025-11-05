Pożar sklepu dużej sieci pod Warszawą. W nocy z ogniem walczyło kilkanaście zastępów straży
W nocy z wtorku na środę w Grodzisku Mazowieckim wybuchł pożar sklepu dużej sieci przy ulicy Piaskowej. Ogień objął dużą część budynku. Na miejscu przez wiele godzin pracowało kilkanaście zastępów straży pożarnej. Obecnie trwa dogaszanie i prace rozbiórkowe spalonych elementów konstrukcji.
Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do straży pożarnej przed godziną 2 w nocy. Po przybyciu pierwszych jednostek okazało się, że płonie znaczna część hali. Z dachu unosiły się kłęby gęstego dymu, a płomienie były widoczne z daleka.
W kulminacyjnym momencie akcji w działaniach uczestniczyło 16 zastępów straży pożarnej z Grodziska Mazowieckiego i okolicznych miejscowości. Strażacy skupili się nie tylko na gaszeniu, ale również na niedopuszczeniu, by ogień rozprzestrzenił się na pobliskie budynki.
Około godziny 6:00 rano sytuacja została opanowana, a działania strażaków weszły w fazę dogaszania i rozbiórki nadpalonych elementów konstrukcji. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Ustaleniem jej zajmą się biegli z zakresu pożarnictwa, którzy rozpoczną pracę, gdy teren zostanie całkowicie zabezpieczony.
