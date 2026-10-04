Prąd tańszy nawet o 20 proc.? Rząd podał terminy. Co z rachunkami w Warszawie?
Ministerstwo Energii przewiduje spadek cen prądu dla odbiorców, a podane liczby mogą zainteresować każdego, kto regularnie płaci rachunki za mieszkanie lub dom. W Warszawie znaczenie mają również inwestycje w sieć, która dostarcza energię do budynków. Wiceminister Konrad Wojnarowski wskazał 2 terminy, w których konsumenci mają odczuć efekty przebudowy polskiej energetyki. Zanim jednak zaczniemy liczyć przyszłe oszczędności, trzeba oddzielić tę prognozę od stawek obowiązujących na dzisiejszej fakturze.
Resort przewiduje 10 proc. obniżki do 2030 roku i 20 proc. do 2040 roku
Podczas konferencji Energy Days w Katowicach wiceminister energii Konrad Wojnarowski przedstawił oczekiwania dotyczące cen dla konsumentów. Według relacji WNP.pl, przytoczonej również przez Rzeczpospolitą, inwestycje o wartości około 1 bln zł mają przynieść spadek o 10 proc. do 2030 roku oraz nawet o 20 proc. do 2040 roku. Wojnarowski zaznaczył, że mówi o cenach finalnych dla odbiorcy, a nie jedynie o notowaniach na rynku hurtowym. Nakłady mają obejmować przebudowę energetyki w perspektywie kilkunastu lat. Sama wypowiedź nie ustanawia jednak nowego cennika ani automatycznej obniżki dla wszystkich gospodarstw domowych.
Pierwszy z podanych terminów dzielą od obecnego roku około 4 lata, drugi około 14 lat. Oznacza to, że prognoza nie odpowiada na pytanie, ile zapłacimy za prąd tej zimy ani jakie stawki otrzymamy w kolejnej umowie. Nie jest też harmonogramem corocznych, równych obniżek. Z perspektywy domowego budżetu liczyć się będą ceny wpisane do konkretnej taryfy lub oferty, wysokość opłat za dostarczenie energii i rzeczywiste zużycie. Dopiero połączenie tych elementów pokaże, czy dana rodzina faktycznie płaci mniej.
Nowe źródła i magazyny mają zmniejszyć koszty wytwarzania energii
Ministerstwo Energii opisało kierunek zmian w przyjętym przez rząd Krajowym Planie w dziedzinie Energii i Klimatu. W zależności od scenariusza udział odnawialnych źródeł w produkcji energii elektrycznej ma wzrosnąć do 51,6-53,2 proc. w 2030 roku oraz 65,6-68,9 proc. w 2040 roku. Dokument zakłada rozwój energetyki wiatrowej, fotowoltaiki, sieci oraz magazynowania energii. Pierwsze bloki jądrowe przewidziano w drugiej połowie lat 30. W ministerialnym komunikacie koszty wytwarzania mają spaść o około 8 proc. do 2030 roku i o 18 proc. do 2040 roku względem 2025 roku. Są to inne wielkości niż podane podczas konferencji szacunki cen dla konsumentów: koszt produkcji nie jest całą ceną, którą płaci odbiorca.
Magazyny mają pomóc wykorzystać energię wyprodukowaną wtedy, gdy jest jej dużo i kosztuje mniej, w godzinach większego zapotrzebowania. Minister energii Miłosz Motyka podczas Energy Days wskazywał cel osiągnięcia 6 GW mocy zainstalowanej w magazynach do 2030 roku. Mechanizm oszczędności wyjaśniało także Ministerstwo Klimatu i Środowiska: magazyn pobiera energię w tańszym okresie, a później oddaje ją do sieci, ograniczając zapotrzebowanie na droższe wytwarzanie w szczycie. W komunikacie z 16 grudnia 2025 roku resort podał, że na liście rankingowej NFOŚiGW znalazły się 172 duże magazyny, planowane do końca 2028 roku, z dofinansowaniem 4,15 mld zł. To opis zatwierdzonych planów i wsparcia, a nie informacja, że wszystkie te instalacje już pracują.
Tańsza energia nie zawsze oznacza niższą kwotę na fakturze
Taką sytuację pokazują dane Urzędu Regulacji Energetyki dotyczące taryf na 2026 rok. Średnia cena sprzedaży energii w zatwierdzonych taryfach PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enei i Energi Obrót wyniosła 495,16 zł/MWh netto. Była około 1 proc. niższa od ceny mrożonej stosowanej w 2025 roku, ale równocześnie taryfy dystrybucyjne wzrosły średnio o 9,36 proc. URE wiązał ten wzrost między innymi z nakładami na rozbudowę i modernizację sieci. Dla gospodarstwa w taryfie G11 zużywającego średnio 1,8 MWh rocznie regulator szacował wzrost miesięcznego rachunku o około 3 proc. Przywołana średnia cena sprzedaży nie jest jednolitą stawką dla każdego mieszkańca Polski ani cennikiem wszystkich sprzedawców działających w Warszawie.
Na rachunku płacimy bowiem za więcej niż samą energię czynną. URE w swoim poradniku rozdziela należności za zakup prądu od opłat związanych z jego dostarczeniem. Dochodzą składniki stałe i zależne od zużycia, a w niektórych ofertach rynkowych także opłata handlowa lub dodatkowe usługi. Z tego powodu informacja o tańszej produkcji energii albo spadku ceny na giełdzie nie wystarcza do wyliczenia oszczędności w mieszkaniu. Cena samej kilowatogodziny może się obniżyć, podczas gdy inne pozycje rosną. Na kwotę do zapłaty wpływa również to, czy porównujemy rozliczenie faktycznego zużycia, czy wystawioną wcześniej prognozę.
Policzmy to na umownym przykładzie, niezwiązanym z cennikiem konkretnej firmy. Rodzina płaci 300 zł miesięcznie, z czego 180 zł przypada na zakup energii, a 120 zł na pozostałe należności. Obniżenie wyłącznie części energetycznej o 10 proc. daje 18 zł oszczędności. Cała faktura spada wtedy do 282 zł, czyli o 6 proc., pod warunkiem niezmienionego zużycia i pozostałych opłat. Przy spadku tej samej części o 20 proc. oszczędność wynosi 36 zł, a rachunek 264 zł. Ten przykład pokazuje, dlaczego nie można bez dodatkowych danych przenosić procentowej zmiany jednego składnika na całość wydatków.
Gdyby natomiast o 10 proc. zmniejszyła się rzeczywiście cała miesięczna należność wynosząca 300 zł, różnica wyniosłaby 30 zł, czyli 360 zł rocznie. Przy 20 proc. byłoby to 60 zł miesięcznie i 720 zł w skali roku. Są to wyłącznie obliczenia dla przyjętej kwoty, a nie przewidywany zwrot lub rabat od dostawcy. Wypowiedź wiceministra wskazuje oczekiwany kierunek zmian cen finalnych, ale nie podaje osobnego wyliczenia dla każdej taryfy i każdego poziomu zużycia. Nie pozwala więc dzisiaj obiecać wszystkim odbiorcom identycznej oszczędności.
Warszawa potrzebuje także modernizacji sieci na Bemowie, Mokotowie i w Wawrze
Stołeczny wątek ma konkretne adresy. W komunikacie z 10 czerwca 2025 roku Stoen Operator zapowiadał spotkania informacyjne dotyczące budowy linii wysokiego napięcia na terenie Ożarowa Mazowieckiego i Bemowa, w rejonie Mory-Jawczyce. Drugi projekt obejmował przebudowę linii na Mokotowie i w Wawrze: w rejonie ulicy Antoniewskiej, przez Wał Zawadowski, Wisłę i Wał Miedzeszyński w kierunku ulicy Ligustrowej. To przykłady inwestycji sieciowych zapowiedzianych przez operatora, nie osobna obietnica obniżenia rachunków w tych dzielnicach. Sam komunikat o konsultacjach nie potwierdza również zakończenia prac. Pokazuje natomiast, czego dotyczą plany rozbudowy infrastruktury w stolicy.
Operator wyjaśniał w osobnym materiale, że rozwój linii wysokiego napięcia umożliwia przesyłanie większych ilości energii oraz ograniczanie strat i wzmacnianie stabilności systemu. Wskazywał też znaczenie sieci dla rosnącej liczby źródeł odnawialnych. Dla mieszkańca bloku lub domu oznacza to, że sama budowa nowych elektrowni nie wyczerpuje potrzeb systemu: wyprodukowaną energię trzeba jeszcze dostarczyć do odbiorców. Inwestycje sieciowe mają przy tym własne koszty. Właśnie dlatego przyszłe korzyści z przebudowy energetyki trzeba oceniać razem z opłatami za dystrybucję, a nie wyłącznie przez cenę produkcji prądu.
Przy porównywaniu ofert w Warszawie trzeba również rozdzielić sprzedawcę energii od operatora sieci. Stoen udostępnia procedurę zmiany sprzedawcy, ale podpisanie nowej umowy sprzedaży nie oznacza, że przewody prowadzące do mieszkania zacznie obsługiwać inna firma. Zmieniają się warunki zakupu energii, podczas gdy usługa dystrybucji pozostaje związana z siecią, do której podłączony jest budynek. Ta różnica ma znaczenie zwłaszcza przy ofertach reklamowanych jako tańsze: atrakcyjna stawka za energię nie mówi jeszcze, ile wyniesie pełny koszt jej zakupu i dostarczenia. Do porównaia potrzebne są wszystkie pozycje, a nie największa liczba z reklamy.
Rachunek i warunki umowy pokażą, gdzie można oszczędzić już teraz
Najlepiej zacząć od ostatniej faktury rozliczeniowej i zużycia z pełnych 12 miesięcy. Na tej podstawie można zestawić koszt zakupu energii z pozostałymi opłatami i poprosić sprzedawcę o kalkulację nowej oferty dla własnego zużycia. Porównanie powinno obejmować koszt roczny, opłatę handlową, płatne dodatki oraz okres obowiązywania ceny. URE w poradniku o ofertach sprzedaży zaleca sprawdzenie również czasu trwania umowy, zasad rozliczenia po zakończeniu oferty i warunków jej wcześniejszego wypowiedzenia. Samo hasło o niższej cenie prądu nie wyjaśnia, co stanie się z należnością po doliczeniu wszystkich usług i opłat.
Wybór taryfy wymaga z kolei spojrzenia na godziny korzystania z urządzeń. G11 przewiduje jednakową cenę energii przez całą dobę, a G12 rozdziela ją na 2 strefy. Przed zmianą trzeba sprawdzić godziny tańszej strefy w konkretnej ofercie i policzyć, ile zużycia rzeczywiście da się do niej przenieść. Nie ma podstaw, by zakładać, że taryfa dwustrefowa będzie korzystniejsza dla każdej rodziny. Oferta z ceną dynamiczną wymaga jeszcze większej uwagi: URE wskazuje na potrzebę licznika zdalnego odczytu oraz dostosowywania zużycia do zmiennych cen. Prognoza resortu na 2030 i 2040 rok nie zastąpi takiego obliczenia. Decyzję o umowie podejmujemy na podstawie warunków, które obowiązują teraz i które sprzedawca przedstawia na piśmie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.