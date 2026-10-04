Prowadzisz firmę? Sam ZUS to nie wszystko. Składka zdrowotna zależy od sposobu rozliczenia
Przedsiębiorca opłacający składki musi pamiętać, że składki społeczne to tylko część comiesięcznych obciążeń. Osobno dochodzi składka zdrowotna, a sposób jej obliczania zależy m.in. od wybranej formy opodatkowania. W 2026 roku minimalna miesięczna składka dla przedsiębiorców na skali podatkowej i podatku liniowym wynosi 432,54 zł. Na ryczałcie obowiązują natomiast trzy poziomy: 498,35 zł, 830,58 zł oraz 1495,04 zł miesięcznie – zależnie od wysokości przychodów.
Skala podatkowa – składka zależy od dochodu
Przedsiębiorcy rozliczający działalność według skali podatkowej płacą składkę zdrowotną wynoszącą 9 proc. dochodu z działalności gospodarczej.
Jednocześnie obowiązuje minimalna wysokość składki. W 2026 roku jest to 432,54 zł miesięcznie.
Oznacza to, że nawet jeżeli wyliczone 9 proc. dochodu dałoby niższą kwotę, przedsiębiorca nie może zejść poniżej ustawowego minimum w okresie, w którym znajduje ono zastosowanie.
Przy samym minimalnym poziomie 12 miesięcy oznacza:
432,54 zł × 12 = 5190,48 zł.
To jednak tylko przykład pokazujący skalę minimalnego miesięcznego obciążenia. Przy odpowiednio wysokim dochodzie rzeczywista składka na skali będzie większa.
Podatek liniowy – procent jest niższy, ale minimum pozostaje
Inaczej wygląda mechanizm dla przedsiębiorców korzystających z podatku liniowego.
Składka zdrowotna wynosi w ich przypadku 4,9 proc. dochodu, przy czym również tutaj działa minimalna miesięczna składka wynosząca w 2026 roku 432,54 zł.
Nie można więc po prostu porównać 9 proc. na skali z 4,9 proc. na liniowym i na tej podstawie stwierdzić, która forma jest korzystniejsza.
Na końcowe obciążenie przedsiębiorcy wpływają również zasady samego podatku, koszty, dochód oraz możliwość rozliczania składki zdrowotnej w sposób przewidziany dla danej formy opodatkowania.
Na ryczałcie nie liczy się dochód
Jeszcze inaczej wygląda sytuacja przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Tutaj wysokość składki zdrowotnej jest powiązana z rocznym przychodem, a nie z dochodem po odjęciu kosztów.
W 2026 roku obowiązują trzy miesięczne poziomy składki:
498,35 zł – przy przychodach do 60 tys. zł rocznie,
830,58 zł – przy przychodach powyżej 60 tys. zł, ale nieprzekraczających 300 tys. zł,
1495,04 zł – po przekroczeniu 300 tys. zł rocznego przychodu.
Różnica pomiędzy najniższym i najwyższym poziomem wynosi więc niemal 1000 zł miesięcznie.
Ile wychodzi w ciągu roku?
Jeżeli przez 12 miesięcy zastosowanie miałaby najniższa stawka ryczałtowa, proste przemnożenie daje:
498,35 zł × 12 = 5980,20 zł.
Dla środkowego poziomu:
830,58 zł × 12 = 9966,96 zł.
Natomiast przy najwyższej miesięcznej stawce:
1495,04 zł × 12 = 17 940,48 zł.
Trzeba jednak uważać z interpretacją tych wyliczeń. Nie oznacza to, że każdy ryczałtowiec zapłaci dokładnie jedną z tych kwot w skali całego roku. Przekroczenie progu przychodowego w trakcie roku wpływa na rozliczenie składki, a po zakończeniu roku następuje jej roczne rozliczenie.
Przychód 50 tys. zł – pierwszy próg
Przedsiębiorca na ryczałcie, którego roczny przychód wynosi 50 tys. zł, mieści się w pierwszym przedziale – do 60 tys. zł.
Miesięczna składka zdrowotna odpowiada w 2026 roku kwocie 498,35 zł.
To dobry przykład pokazujący specyfikę ryczałtu: koszty prowadzenia firmy nie decydują o przypisaniu przedsiębiorcy do danego progu składki zdrowotnej. Kluczowy jest przychód.
100 tys. zł przychodu – składka rośnie
Przy 100 tys. zł rocznego przychodu przedsiębiorca znajduje się już w drugim przedziale.
W 2026 roku odpowiada mu składka w wysokości 830,58 zł miesięcznie.
Różnica względem najniższego poziomu wynosi 332,23 zł miesięcznie.
300 tys. zł to ważna granica
Drugi przedział obejmuje przychody powyżej 60 tys. zł i do 300 tys. zł.
Dopiero przekroczenie 300 tys. zł przenosi przedsiębiorcę do najwyższego przedziału.
Wtedy miesięczna składka zdrowotna według stawek na 2026 rok wynosi 1495,04 zł.
To o 664,46 zł więcej miesięcznie niż kwota przypisana do środkowego przedziału.
500 tys. zł przychodu – najwyższy poziom
Przedsiębiorca na ryczałcie osiągający 500 tys. zł rocznego przychodu przekracza granicę 300 tys. zł.
Obejmuje go więc najwyższa podstawa naliczania składki zdrowotnej, co odpowiada kwocie 1495,04 zł miesięcznie według parametrów obowiązujących w 2026 roku.
Właśnie dlatego dwie firmy płacące podatek w formie ryczałtu mogą mieć zupełnie inną wysokość składki zdrowotnej.
Karta podatkowa ma jeszcze inne zasady
Osobny mechanizm dotyczy przedsiębiorców korzystających z karty podatkowej.
W ich przypadku składka zdrowotna nie jest obliczana ani tak jak na skali, ani według trzech progów właściwych dla ryczałtu.
To pokazuje, dlaczego przy porównywaniu obciążeń przedsiębiorców samo stwierdzenie „płaci ZUS” niewiele mówi. Znaczenie ma zarówno zakres opłacanych składek społecznych, jak i forma opodatkowania działalności oraz wynikający z niej sposób ustalenia składki zdrowotnej.
Sama stawka podatku nie pokazuje kosztu prowadzenia firmy
Przy wyborze formy opodatkowania przedsiębiorca powinien więc patrzeć na kilka elementów jednocześnie.
Ryczałt może mieć atrakcyjną stawkę podatkową dla określonego rodzaju działalności, ale podatek jest liczony od przychodu, bez standardowego pomniejszania go o koszty uzyskania przychodu. Do tego dochodzi składka zdrowotna uzależniona od przedziału przychodów.
Na skali i podatku liniowym zdrowotna jest natomiast powiązana przede wszystkim z dochodem, choć działa również minimalna miesięczna kwota.
W 2026 roku różnice są znaczące: od minimum 432,54 zł miesięcznie na skali i liniowym do 1495,04 zł miesięcznie w najwyższym przedziale dla ryczałtowców. Dlatego wysokość samej składki zdrowotnej może w skali roku oznaczać dla przedsiębiorcy wiele tysięcy złotych obciążenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.