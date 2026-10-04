Prawie 7 tysięcy złotych co miesiąc do końca życia! ZUS wypłaca rekordowe dodatki dla wybranych roczników
Przekroczenie progu setnych urodzin to w Polsce nie tylko prestiżowy jubileusz, ale również realny i znaczący zastrzyk finansowy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca najstarszym seniorom tak zwane świadczenie honorowe, którego wysokość po tegorocznej waloryzacji wzrosła do prawie 7 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Co ważne, do otrzymania tych pieniędzy nie jest potrzebny ani jeden dzień stażu pracy. Kto otrzymuje przelew automatycznie, a kto musi pamiętać o złożeniu wniosku?
Ponad 4 tysiące stulatków z ekstra emeryturą. Kwota zbliża się do granicy 7000 zł brutto
Liczba Polaków dożywających sędziwego wieku rośnie w błyskawicznym tempie. Podczas gdy w 2018 roku specjalny dodatek z ZUS pobierało około 1,9 tysiąca osób, pod koniec 2025 roku było ich 4057, a obecnie świadczenie honorowe trafia już do 4262 seniorów. Prognozy Ministerstwa Finansów wskazują, że do 2040 roku liczba stulatków w Polsce przekroczy 20 tysięcy, a w 2060 roku sięgnie niemal 70 tysięcy osób. Przykładem dynamicznych zmian jest województwo świętokrzyskie, gdzie w samym powiecie kieleckim mieszka aż 40 stulatków, a najstarszy kielczanin skończył 105 lat.
Samo świadczenie uległo gruntownej reformie w 2024 roku, kiedy zyskało stałą podstawę ustawową oraz gwarancję corocznej waloryzacji marcowej. Do końca lutego 2026 roku stawka wynosiła 6589,67 zł brutto. Po marcowej waloryzacji o wskaźnik 5,3 procent kwota ta wzrosła o 349,25 zł i wynosi obecnie 6938,92 zł brutto miesięcznie. Pieniądze te są wypłacane co miesiąc i stanowią dodatek niezależny od dotychczasowej emerytury czy renty.
Staż pracy bez znaczenia. Kiedy ZUS przyznaje pieniądze z urzędu, a kiedy na wniosek?
Jedną z najważniejszych zalet świadczenia honorowego jest całkowity brak wymogów dotyczących historii zatrudnienia. Pieniądze przysługują każdemu obywatelowi, który ukończył 100 lat, niezależnie od tego, czy przepracował dekady, czy ze względu na sytuację życiową nigdy nie odprowadzał składek emerytalnych.
Procedura przyznawania wypłaty zależy od tego, czy senior znajdował się już w systemie ZUS. Dla osób pobierających emeryturę lub rentę dodatek przyznawany jest całkowicie automatycznie (z urzędu) – senior ani jego rodzina nie muszą dopełniać żadnych formalności. Wniosek w placówce ZUS muszą natomiast złożyć osoby, które wcześniej nie pobierały świadczeń, co dotyczy m.in. kobiet, które poświęciły życie wychowaniu dzieci i nie wypracowały prawa do własnej emerytury.
Dlaczego żyjemy coraz dłużej? Statystyki GUS i pięć filarów długowieczności
Systematyczny wzrost liczby stulatków jest efektem stale wydłużającej się przeciętnej długości życia. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w 2024 roku oczekiwana długość życia wyniosła blisko 75 lat dla mężczyzn i ponad 82 lata dla kobiet. Od 1990 roku wskaźnik ten wzrósł odpowiednio o 8,7 roku u mężczyzn oraz o 7 lat u kobiet, osiągając najwyższe poziomy w historii pomiarów.
Badacze z Uniwersytetu Harvarda na podstawie analizy danych medycznych ponad 120 tysięcy wolontariuszy wyodrębnili pięć kluczowych nawyków, które najbardziej sprzyjają dożyciu setnych urodzin. Należą do nich: unikanie palenia tytoniu, ograniczenie spożycia alkoholu, regularna aktywność fizyczna, dbałość o zdrową dietę oraz utrzymywanie prawidłowej masy ciała. Codzienne wybory zdrowotne połączone z rozwojem medycyny dają coraz większej liczbie seniorów szansę na osiągnięcie sędziwego wieku i skorzystanie z wysokiego wsparcia państwa.
Jak krok po kroku wyglądają zasady przyznawania świadczenia honorowego
Zobacz zestaw najważniejszych faktów dotyczących dodatku dla stulatków z ZUS:
- 6938,92 zł brutto miesięcznie – aktualna wysokość świadczenia honorowego obowiązująca od marca 2026 roku.
- Zero wymogów dotyczących stażu pracy – dodatek przysługuje każdemu, kto ukończył 100 lat życia.
- Automatyczna wypłata dla emerytów – ZUS przyznaje pieniądze z urzędu osobie pobierającej rentę lub emeryturę.
- Wniosek dla osób poza systemem ZUS – konieczność zgłoszenia się do placówki dla seniorów bez prawa do emerytury.
- Gwarantowana waloryzacja co roku – od 2024 roku kwota jest ustawowo podnoszona w marcu.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.