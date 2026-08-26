Premier wprowadza stopnie alarmowe do końca listopada. Służby z pilnym apelem do Polaków
Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia przedłużające obowiązywanie podwyższonych stopni alarmowych w całej Polsce – decyzję 26 sierpnia przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Drugi stopień alarmowy BRAVO oraz stopień BRAVO-CRP, dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni, obowiązują teraz na terenie całego kraju do 30 listopada 2026 roku do godziny 23:59. Na wybranych liniach kolejowych, w tym na głównych warszawskich dworcach, utrzymany został wyższy, trzeci stopień CHARLIE. Policja apeluje do Polaków.
Co dokładnie obowiązuje i gdzie?
Decyzja premiera to w rzeczywistości cztery osobne zarządzenia, wydane na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 194). Stopień BRAVO obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osobne zarządzenie wprowadza ten sam stopień wobec polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się poza granicami kraju. Stopień CHARLIE, wyższy o jeden poziom w czterostopniowej skali, dotyczy wyłącznie obszarów linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa – sieć zarządzana przez pierwszy z tych podmiotów obejmuje około 93 procent całej infrastruktury kolejowej w Polsce. Czwarte zarządzenie utrzymuje stopień BRAVO-CRP w cyberprzestrzeni na terenie całego kraju.
To już kolejne przedłużenie – CHARLIE na kolei obowiązuje nieprzerwanie od listopada 2025
Podwyższone stopnie alarmowe nie są nową reakcją na pojedyncze zdarzenie, tylko kontynuacją stanu utrzymywanego od niemal roku. Stopień CHARLIE na wybranych liniach kolejowych wprowadzono po raz pierwszy 18 listopada 2025 roku, a od tamtej pory rząd przedłużał jego obowiązywanie w kilkumiesięcznych odstępach – w lutym, maju i sierpniu 2026 roku, a teraz aż do końca listopada. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wiąże decyzję z utrzymującą się sytuacją geopolityczną w regionie, związaną z działaniami o charakterze ataku hybrydowego, jakie wobec Polski i innych krajów Unii Europejskiej prowadzą Federacja Rosyjska i Białoruś, a także z konsekwencjami zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę.
Co w praktyce oznacza CHARLIE na kolei?
Wyższy stopień alarmowy przekłada się na konkretne, choć w większości niewidoczne dla podróżnych działania służb. Na obszarach objętych stopniem CHARLIE wprowadza się całodobowe dyżury osób odpowiedzialnych za procedury na wypadek zdarzenia o charakterze terrorystycznym, sprawdza się dostępność miejsc wyznaczonych na czasowy pobyt ludności w razie ewakuacji, a uprawnionym funkcjonariuszom wydaje się broń, amunicję oraz środki ochrony osobistej. Uruchamiany jest też dodatkowy, całodobowy nadzór nad miejscami, które wcześniej nie były nim objęte. Na pozostałym obszarze kraju, w niższym stopniu BRAVO, służby prowadzą wzmożoną kontrolę dużych skupisk ludzi oraz obiektów użyteczności publicznej, funkcjonariusze zabezpieczający potencjalne cele mają obowiązek noszenia broni długiej i kamizelek kuloodpornych, a przedszkola, szkoły i uczelnie wprowadzają zakaz wstępu dla osób postronnych.
W Warszawie to głównie największe dworce
Dla mieszkańców stolicy praktyczne znaczenie ma przede wszystkim to, że stacje takie jak Warszawa Centralna czy Warszawa Wschodnia znajdują się na liniach zarządzanych przez PKP PLK, a więc podlegają wyższemu stopniowi CHARLIE, a nie tylko ogólnokrajowemu BRAVO obowiązującemu w pozostałych miejscach miasta. W praktyce oznacza to więcej patroli uzbrojonych funkcjonariuszy w kamizelkach kuloodpornych, częstsze kontrole bagażu i pasażerów oraz dodatkowy nadzór nad infrastrukturą dworcową, szczególnie w godzinach szczytu, gdy na peronach gromadzi się najwięcej osób.
Co robić, jeśli coś wzbudzi Twoją czujność?
Obowiązywanie podwyższonych stopni alarmowych nie wiąże się dla zwykłych mieszkańców z żadnymi ograniczeniami swobód obywatelskich ani zmianami w codziennym funkcjonowaniu – to sygnał przede wszystkim dla służb i administracji publicznej, by zachowały szczególną czujność. Policja przypomina jednak, że bezpieczeństwo w tym okresie zależy nie tylko od działań mundurowych, ale też od uważności samych obywateli. Szczególną uwagę warto zwracać na nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, a także na samochody, zwłaszcza dostawcze, zaparkowane w pobliżu miejsc większych zgromadzeń. Każdą taką sytuację – podobnie jak każdą inną informację mogącą wskazywać na zagrożenie – należy natychmiast zgłosić służbom pod numerem alarmowym 112, zamiast czekać, aż zajmie się tym ktoś inny.
Policja z oficjalnym apelem
Policja w informacji o przedłużeniu stopni alarmowych zwraca się z apelem do Polaków.
Podczas obowiązywania stopnia alarmowego należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.
Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli, a także czujności obywateli.
NIE LEKCEWAŻ ŻADNEJ INFORMACJI O ZAGROŻENIU! NATYCHMIAST POWIADOM SŁUŻBY DZWONIĄC NA NUMER TEL. 112.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.