Sezon grzewczy w Warszawie – kiedy administracja musi włączyć ogrzewanie? Konkretny próg, nie „zwykle we wrześniu”
W mieszkaniu robi się chłodno, kalendarz pokazuje dopiero początek września, a na klatce schodowej administracja wciąż wywiesza tę samą informację – „ogrzewanie zostanie uruchomione zgodnie z warunkami pogodowymi”. Brzmi jak wymówka, ale to dosłowne odzwierciedlenie przepisów – w polskim prawie nie istnieje sztywna data startu sezonu grzewczego. Istnieje za to konkretny próg, po którego przekroczeniu zarządca budynku traci prawo do dalszego zwlekania.
Nie kalendarz, tylko temperatura decyduje o starcie sezonu
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, okres grzewczy rozpoczyna się z chwilą, gdy warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła do budynków – nie w konkretnym, z góry ustalonym dniu roku. To dlatego w chłodniejsze lata grzejniki w Warszawie bywają uruchamiane już w drugiej połowie września, a w łagodniejsze – dopiero w październiku, mimo że chodzi dokładnie o te same przepisy.
Próg, który uruchamia obowiązek: trzy dni poniżej 10-12 stopni
W praktyce zarządcy budynków i orzecznictwo posługują się utrwaloną interpretacją: gdy średnia dobowa temperatura powietrza na zewnątrz utrzymuje się poniżej 10-12 stopni Celsjusza przez co najmniej trzy kolejne dni, powstaje podstawa do uruchomienia ogrzewania. Drugim, niezależnym punktem odniesienia jest temperatura wewnątrz mieszkań – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, z późn. zm.), będące aktem wykonawczym do Prawa budowlanego, wymaga zapewnienia co najmniej 20 stopni Celsjusza w pokojach, przedpokojach i kuchniach oraz co najmniej 24 stopni w łazienkach. Jeśli temperatura w mieszkaniu spada poniżej tych wartości z powodu braku ogrzewania, mamy do czynienia z naruszeniem obowiązujących norm, niezależnie od tego, jaka jest akurat data w kalendarzu.
Kiedy według prognoz włączy się ogrzewanie w tym roku
Najnowsza, eksperymentalna prognoza długoterminowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej daje pewną wskazówkę, choć trzeba do niej podchodzić z dużą ostrożnością. Według aktualnych danych IMGW wrzesień 2026 roku ma być w całym kraju cieplejszy od wieloletniej normy z lat 1991-2020, a w pierwszej połowie miesiąca możliwe są jeszcze pojedyncze fale gorąca z temperaturami lokalnie przekraczającymi 30 stopni. Wyraźniejsze ochłodzenie synoptycy zapowiadają dopiero na drugi tydzień września – wtedy temperatury mają wrócić do wartości typowych dla tej pory roku, czyli w ciągu dnia przeważnie kilkanaście stopni. Jeśli ten scenariusz się potwierdzi, to właśnie w połowie września warunki po raz pierwszy w tym sezonie mogłyby zbliżyć się do progu, o którym mowa wyżej – trzech kolejnych dni ze średnią dobową temperaturą poniżej 10-12 stopni.
To jednak wyłącznie poszlaka, nie zapowiedź konkretnej daty. IMGW samo podkreśla, że prognozy na tak długi termin mają charakter eksperymentalny, dotyczą uśrednionych warunków dla całego kraju i całego miesiąca, a nie konkretnego dnia w konkretnym mieście – lokalnie sytuacja w Warszawie może się od nich różnić, czasem znacząco. Duża niepewność wynika z ryzyka nagłych, często lokalnych zjawisk pogodowych, których żaden model nie jest w stanie przewidzieć z wyprzedzeniem liczonym w tygodniach. Warto więc traktować drugi tydzień września jako orientacyjny moment, od którego warto zacząć bacznie obserwować własny termometr i prognozę krótkoterminową, a nie jako pewnik, na którym można oprzeć decyzję o rezygnacji z dodatkowego koca czy grzejnika elektrycznego na noc.
Zarządca nie może po prostu zignorować zimna w mieszkaniu
To zarządca budynku – spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa albo firma administrująca – podejmuje decyzję o uruchomieniu ogrzewania i zgłasza zapotrzebowanie do dostawcy ciepła lub uruchamia własną kotłownię. Ma przy tym pewien margines interpretacyjny co do dokładnego dnia, w którym zdecyduje się na ten krok, ale margines ten kończy się w momencie, gdy temperatury w lokalach mieszkalnych realnie spadają poniżej ustawowego minimum. Wówczas bierność administracji przestaje być decyzją gospodarczą, a staje się zaniechaniem obowiązku wynikającego wprost z przepisów technicznych dla budynków.
Co zrobić, gdy administracja się spóźnia
Pierwszym krokiem powinno być pisemne zgłoszenie problemu do zarządcy – nie do samego dostawcy ciepła, bo to zarządca, a nie na przykład Veolia czy inna ciepłownia, odpowiada za relację z mieszkańcami i decyzję o uruchomieniu instalacji. Warto opisać dokładnie sytuację: adres, datę i godzinę pomiaru, zmierzoną temperaturę w pomieszczeniu, najlepiej z dokumentacją zdjęciową termometru. Pojedyncze zgłoszenie bywa mniej skuteczne niż zbiorowe pismo podpisane przez kilku czy kilkunastu mieszkańców tej samej klatki – w praktyce to właśnie liczba zgłoszeń najczęściej przyspiesza reakcję administracji. Jeśli pisemne wezwania nie przynoszą efektu, a sytuacja się przedłuża, mieszkańcom przysługuje droga cywilna – można domagać się od zarządcy naprawienia szkody albo obniżenia opłat za nienależycie świadczoną usługę zarządzania nieruchomością. W sytuacjach poważniejszych, zwłaszcza gdy w lokalu mieszka osoba starsza, małe dziecko albo osoba chorująca, dla której zbyt niska temperatura stanowi realne zagrożenie zdrowia, można też zgłosić sprawę do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – inspektor ma prawo nakazać zarządcy usunięcie nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu użytkowników budynku.
W Warszawie o dostawę ciepła trzeba zabiegać u Veolii
Większość stolicy zasilana jest z miejskiej sieci ciepłowniczej obsługiwanej przez Veolię Energię Warszawa, dawniej działającą pod marką SPEC. Dla pojedynczego mieszkańca oznacza to, że nie ma bezpośredniej drogi kontaktu z dostawcą w sprawie własnego mieszkania – to zarządca budynku zgłasza zapotrzebowanie na uruchomienie dostawy ciepła do konkretnej nieruchomości, a mieszkaniec pozostaje w relacji wyłącznie ze swoją spółdzielnią, wspólnotą albo administracją. Dlatego każda interwencja w sprawie zimnych kaloryferów w warszawskim bloku czy kamienicy powinna trafiać najpierw do biura zarządcy, a nie do infolinii samej ciepłowni.
Zanim zadzwonisz do administracji, zmierz temperaturę o tej samej porze przez kilka dni
Pojedynczy pomiar wykonany wieczorem, gdy na zewnątrz akurat mocniej ochłodziło, łatwo podważyć argumentem, że to chwilowe wahnięcie pogody. Znacznie mocniejszym argumentem w rozmowie z zarządcą jest seria pomiarów z kilku kolejnych dni, wykonanych o zbliżonej porze, najlepiej rano i wieczorem, razem z krótką notatką o warunkach na zewnątrz. Taka dokumentacja od razu pokazuje, czy przekroczony został właśnie ten trzydniowy próg chłodu, na który powołują się zarządcy i orzecznictwo, i znacznie trudniej ją zignorować niż pojedynczą telefoniczną skargę.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.