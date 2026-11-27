„Próbowali mnie zastraszyć”. Ksiądz z osiedla ujawnia kulisy spotkania z przełożonymi. Padły mocne słowa
Ksiądz znany w mediach społecznościowych jako „Ksiądz z osiedla” opublikował poruszający wpis, w którym ujawnił kulisy spotkania z władzami swojego zgromadzenia zakonnego. Duchowny twierdzi, że zamiast rozmowy czekało go przesłuchanie, podczas którego przedstawiono mu szereg zarzutów dotyczących jego działalności społecznej, medialnej oraz przestrzegania zasad życia zakonnego. Jak relacjonuje, na zakończenie spotkania miał usłyszeć, aby nikomu o nim nie mówił.
W piątek, 27 listopada, duchowny zamieścił w mediach społecznościowych obszerną relację ze spotkania, które odbyło się 2 listopada w Krakowie. Jak przekonuje, został wezwany w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji na jego temat. Na miejscu miał jednak zastać cały zarząd prowincjalny oraz adwokata kościelnego.
– „Próbowali mnie zastraszyć, a na koniec powiedzieli: »tylko nie mów nikomu«” – napisał duchowny.
Zarzuty dotyczące działalności społecznej i powrotów na plebanię
Według relacji księdza jednym z tematów spotkania było przestrzeganie zakonnego harmonogramu dnia. Duchowny miał zostać zapytany, czy zdarzało mu się wracać na plebanię po godzinie 22. Przyznał, że tak, tłumacząc to prowadzeniem klubokawiarni.
Kolejne pytania dotyczyły założenia fundacji. Ksiądz przekonuje, że przed rozpoczęciem swoich przedsięwzięć konsultował się z prowincjałem, a następnie przesyłał stosowne podania. Podkreślił również, że fundacja działa od pięciu lat, a na prośbę władz zgromadzenia przygotowywał sprawozdanie z jej działalności.
Podczas spotkania miał jednak usłyszeć, że wobec braku dokumentu zatwierdzającego jego działania mogą zostać uznane za samowolne.
Pytali również o występy w telewizji. Ksiądz zabrał głos w sprawie programu TVN
Przełożeni mieli poruszyć również kwestię medialnej aktywności duchownego. Ksiądz przyznał, że nie przed każdym wystąpieniem telewizyjnym występował o zgodę.
Jak wyjaśnił, nie zrobił tego między innymi przed udziałem w programie poświęconym świętemu Janowi Pawłowi II, ponieważ uznał, że nie będzie to konieczne.
Jednocześnie zaznaczył, że na udział w programie „The Traitors” emitowanym przez TVN posiadał pisemne pozwolenie.
Pomagał potrzebującym pod Mostem Świętokrzyskim. Teraz mówi o braku wsparcia przełożonych
Duchowny odniósł się również do swojej wieloletniej działalności społecznej w Warszawie, w tym inicjatyw prowadzonych pod Mostem Świętokrzyskim oraz klubokawiarni „Cyrk Motyli”, funkcjonujących bez tradycyjnego cennika.
Jak podkreślił, jego przedsięwzięcia przez cztery lata zyskały wsparcie wielu osób i zainteresowanie ogólnopolskich mediów.
Według jego relacji, mimo wcześniejszej zgody prowincjała na otwieranie klubokawiarni, zainteresowanie ze strony przełożonych było niewielkie. Po jednej z wizytacji duchownemu planowano natomiast zwiększyć liczbę obowiązków parafialnych, w tym katechez oraz prowadzonych grup.
Przedstawiciel władz zgromadzenia miał tłumaczyć tę decyzję troską o większe zaangażowanie księdza w życie parafii.
„Swoją wypowiedzią przekreśliłeś swoją przyszłość w zgromadzeniu”
Szczególnie mocny fragment publikacji dotyczy słów, które według duchownego miały paść podczas spotkania ze strony przedstawicieli władz zakonnych.
Ksiądz twierdzi, że sekretarz prowincjalny miał powiedzieć mu, iż swoją wypowiedzią przekreślił przyszłość w zgromadzeniu. Z kolei adwokat kościelny miał zasugerować, że sprawa zmierza w kierunku ukarania duchownego.
Na zakończenie spotkania ksiądz miał zostać poproszony, aby na razie nikomu nie opowiadał o jego przebiegu.
Duchowny zdecydował się jednak publicznie przedstawić swoją wersję wydarzeń.
Ksiądz domaga się ujawnienia protokołu. Zapowiada ciąg dalszy
Autor wpisu zwrócił się również do osób uczestniczących w spotkaniu. Jeżeli kwestionują przedstawioną przez niego relację, oczekuje opublikowania protokołu.
– „Jeżeli ktoś twierdzi, że spotkanie miało inny przebieg, to proszę opublikować protokół…” – napisał.
Publikację zakończył zapowiedzią ciągu dalszego, sugerując, że nie ujawnił jeszcze wszystkich okoliczności sprawy.
Na podstawie udostępnionego wpisu nie można ustalić, czy wobec duchownego formalnie wszczęto postępowanie dyscyplinarne ani czy podjęto decyzję o jego ukaraniu.
Przedstawione informacje pochodzą z osobistej relacji księdza. Nie dysponujemy stanowiskiem władz zgromadzenia ani protokołem spotkania, który pozwoliłby niezależnie zweryfikować jego przebieg.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.