Przedsiębiorcy mogą dostać znacznie wyższy rachunek. Od 2027 zmieniają się zasady ryczałtu
Rząd chce mocno ograniczyć możliwość korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od 2027 roku limit przychodów pozwalający wybrać tę formę opodatkowania ma spaść z 2 mln euro do zaledwie 250 tys. euro. To jednak nie wszystko. Projekt przewiduje również nową stawkę 17 proc. dla nadwyżki przychodów przekraczającej w trakcie roku 300 tys. euro. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku, ale na razie są projektem skierowanym do Sejmu.
Limit spada z 2 mln do 250 tys. euro
To najbardziej fundamentalna zmiana dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem.
Obecnie limit przychodów umożliwiający korzystanie z ryczałtu wynosi 2 mln euro. Rządowy projekt zakłada jego obniżenie aż do 250 tys. euro.
W praktyce limit zostałby więc zmniejszony ośmiokrotnie.
Co szczególnie istotne, przy ustalaniu prawa do ryczałtu w 2027 roku brane mają być pod uwagę przychody osiągnięte w 2026 roku. Jeżeli przekroczą równowartość 250 tys. euro, przedsiębiorca nie będzie mógł wybrać ryczałtu w kolejnym roku.
W 2027 roku pojawi się również stawka 17 proc.
Druga zmiana działa według innego mechanizmu.
Projekt przewiduje, że jeśli przedsiębiorca uprawniony do ryczałtu przekroczy w trakcie 2027 roku 300 tys. euro przychodów, nadwyżka ponad tę granicę zostanie objęta 17-procentową stawką ryczałtu.
I tutaj trzeba bardzo uważać na sformułowania.
17 proc. nie będzie naliczane od całego przychodu przedsiębiorcy. Wyższa stawka ma dotyczyć nadwyżki ponad 300 tys. euro.
Dwa różne progi: 250 tys. i 300 tys. euro
Na pierwszy rzut oka może to wyglądać sprzecznie. Dlaczego limit korzystania z ryczałtu wynosi 250 tys. euro, skoro dodatkowa stawka pojawia się dopiero po przekroczeniu 300 tys. euro?
Wyjaśnienie tkwi w sposobie działania przepisów.
250 tys. euro ma decydować o możliwości wyboru ryczałtu na podstawie przychodów osiągniętych w poprzednim roku.
Natomiast 300 tys. euro ma być granicą stosowaną do przychodów osiąganych już w trakcie roku, w którym przedsiębiorca prawidłowo korzysta z ryczałtu.
Przykładowo: przedsiębiorca zmieścił się w limicie w 2026 roku, więc rozpoczyna 2027 rok na ryczałcie. Jego firma szybko rośnie i w trakcie 2027 roku przekracza 300 tys. euro przychodu. Wtedy nadwyżka ponad tę wartość ma zostać opodatkowana według stawki 17 proc.
Ile to będzie w złotych?
Przy średnim kursie euro NBP z 1 października 2026 roku wynoszącym 4,3770 zł, 250 tys. euro odpowiada około 1,094 mln zł, a 300 tys. euro około 1,313 mln zł.
Trzeba jednak traktować te wartości przede wszystkim jako zobrazowanie skali zmian. Dla ustawowego limitu zastosowanie mają szczegółowe zasady przeliczania kwot wyrażonych w euro określone w przepisach.
250 tys. zł przychodu – co się zmieni?
Weźmy przedsiębiorcę osiągającego 250 tys. zł rocznego przychodu.
Taka kwota znajduje się zdecydowanie poniżej projektowanego limitu 250 tys. euro. Jest też daleko od granicy 300 tys. euro uruchamiającej nową stawkę 17 proc.
Sama opisywana reforma nie oznacza więc, że przedsiębiorca z 250 tys. zł przychodu automatycznie zapłaci wyższy ryczałt.
Jeżeli spełnia pozostałe warunki, nadal będzie mógł korzystać z właściwej dla swojej działalności stawki ryczałtu.
500 tys. zł przychodu – również poniżej granicy
Podobnie wygląda sytuacja przy 500 tys. zł rocznego przychodu.
To również zdecydowanie mniej niż równowartość 250 tys. euro.
Taki przedsiębiorca – przy założeniu spełnienia pozostałych wymogów – nadal zmieści się w projektowanym limicie i sama nowa stawka 17 proc. nie obejmie go przy takim poziomie przychodów.
A przy 1 mln zł?
Tutaj robi się znacznie ciekawiej.
1 mln zł rocznego przychodu nadal znajduje się poniżej równowartości 250 tys. euro według kursu z początku października 2026 roku.
Przedsiębiorca osiągający taki poziom przychodów nadal mieściłby się więc w projektowanym limicie – oczywiście ostateczną granicę w złotych należy ustalać według reguł wynikających z ustawy.
Co więcej, milion złotych nadal znajduje się poniżej równowartości 300 tys. euro, czyli progu uruchamiającego 17-procentową stawkę dla nadwyżki.
Przy przychodach 250 tys., 500 tys. i 1 mln zł nie można więc uczciwie napisać, że sama ta reforma automatycznie spowoduje wyższy podatek.
Największa zmiana zaczyna się powyżej około 1,1 mln zł
Znacznie większe konsekwencje mogą dotknąć przedsiębiorców osiągających przychody przekraczające równowartość 250 tys. euro rocznie.
Jeżeli taki poziom zostanie osiągnięty w 2026 roku, według projektu przedsiębiorca nie będzie mógł wybrać ryczałtu w 2027 roku.
To ogromna różnica względem obecnego limitu wynoszącego 2 mln euro.
Dla części firm będzie to oznaczało konieczność przejścia na inną formę opodatkowania.
Jeszcze wyższa granica uruchomi 17 proc.
Osobny scenariusz dotyczy przedsiębiorcy, który prawidłowo rozpocznie rok na ryczałcie, ale w jego trakcie gwałtownie zwiększy sprzedaż.
Po przekroczeniu 300 tys. euro przychodów osiągniętych w danym roku nadwyżka ma zostać opodatkowana stawką 17 proc.
To może być szczególnie dotkliwe dla działalności, które obecnie korzystają z dużo niższych stawek ryczałtu.
Nie można jednak podać jednej uniwersalnej kwoty podwyżki dla wszystkich przedsiębiorców. Obecna stawka ryczałtu zależy bowiem od rodzaju prowadzonej działalności i osiąganych przychodów.
Zmiana ma obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku
Rząd wskazuje 1 stycznia 2027 roku jako planowany termin wejścia nowych zasad w życie. Nowe przepisy dotyczące limitu miałyby więc już uwzględniać przychody przedsiębiorcy osiągnięte w 2026 roku.
Rada Ministrów przyjęła projekt 29 września 2026 roku i tego samego dnia został on skierowany do Sejmu.
To oznacza, że nie są to jeszcze obowiązujące przepisy. Projekt musi przejść proces legislacyjny, a jego treść może ulec zmianie.
Jeżeli jednak zostanie uchwalony w obecnym kształcie, dla przedsiębiorców na ryczałcie najważniejsze będą dwie granice: 250 tys. euro przychodu decydujące o możliwości wyboru ryczałtu oraz 300 tys. euro, po którego przekroczeniu nadwyżka osiągnięta w trakcie roku ma być objęta stawką 17 proc.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.