Przerwa w szkołach od 1 do 11 listopada? Rodzice mogą być zaskoczeni. Wszystko zależy od decyzji dyrektorów
Czy uczniowie w Polsce powinni otrzymać dłuższą jesienną przerwę od nauki? Listopadowy kalendarz ponownie wywołuje pytania o dodatkowe dni wolne. W tym roku Wszystkich Świętych przypada w niedzielę, a Narodowe Święto Niepodległości w środę. Pomiędzy tymi datami znajduje się sześć dni nauki, które teoretycznie mogłyby zostać objęte dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć. Nie oznacza to jednak, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało o zamknięciu szkół od 1 do 11 listopada.
Jedenaście dni bez szkoły? Listopadowy kalendarz zwraca uwagę
Listopad od lat jest miesiącem, w którym uczniowie mogą liczyć na przerwy związane ze świętami państwowymi i religijnymi.
W 2026 roku układ dni wolnych jest jednak dość nietypowy.
Wszystkich Świętych, obchodzone 1 listopada, wypada w niedzielę. Z kolei 11 listopada, kiedy Polacy świętują rocznicę odzyskania niepodległości, przypada w środę.
Między tymi datami znajduje się sześć dni, w których zgodnie ze standardowym kalendarzem powinny odbywać się lekcje.
Są to 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 10 listopada, przy czym 2 listopada jest dniem, który część szkół już wcześniej wyznaczyła jako wolny od zajęć dydaktycznych.
Wprowadzenie dłuższej przerwy wymagałoby jednak odpowiednich decyzji organizacyjnych.
Czy eksperci MEN rekomendują przerwę od 1 do 11 listopada?
W oficjalnym kalendarzu roku szkolnego 2026/2027 nie przewidziano ogólnopolskich ferii jesiennych obejmujących pierwsze jedenaście dni listopada.
Nie ma również potwierdzonego stanowiska ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej, które zalecałoby wszystkim placówkom wprowadzenie takiej przerwy.
To istotne, ponieważ informacje o możliwym wydłużeniu wolnego nie są równoznaczne z decyzją resortu.
Gdyby w przyszłości pojawiła się formalna propozycja zmiany organizacji roku szkolnego, konieczne byłoby jej oficjalne przedstawienie.
Na 14 października 2026 roku nie ma podstaw, aby informować rodziców, że ogólnokrajowa przerwa została zatwierdzona.
Dyrektor może zdecydować o dodatkowym wolnym
Choć ministerstwo nie ustanowiło listopadowych ferii, poszczególne szkoły dysponują możliwością wyznaczania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Zasady określa rozporządzenie dotyczące organizacji roku szkolnego.
W szkołach podstawowych dyrektor może co do zasady ustalić do ośmiu takich dni w roku szkolnym.
W liceach ogólnokształcących i technikach limit wynosi dziesięć dni.
Terminy są ustalane po zasięgnięciu wymaganych opinii, a informacje o nich powinny zostać przekazane uczniom i rodzicom do końca września.
Właśnie dlatego dzieci uczęszczające do dwóch różnych placówek, nawet w tej samej miejscowości, nie zawsze mają identyczny kalendarz.
Długa przerwa oznaczałaby wykorzystanie większości dni dyrektorskich
Wprowadzenie wolnego przez cały okres od 1 do 11 listopada wymagałoby wyznaczenia siedmiu dodatkowych dni bez lekcji: 2–6 oraz 9–10 listopada.
W szkole podstawowej oznaczałoby to wykorzystanie niemal całego standardowego rocznego limitu.
Tymczasem dni dyrektorskie są często potrzebne również przy organizacji egzaminów, szkolnych wydarzeń i innych sytuacji przewidzianych przepisami.
Z tego powodu tak długa przerwa nie jest rozwiązaniem, którego można oczekiwać automatycznie.
Znacznie bardziej prawdopodobne są pojedyncze dni wolne w pobliżu świąt, o ile zostały wcześniej zaplanowane przez konkretną szkołę.
Niektóre placówki przedłużają listopadowy odpoczynek
W kalendarzach szkolnych na rok 2026/2027 można znaleźć przykłady dodatkowych dni wolnych wyznaczonych w listopadzie.
Część szkół zdecydowała się na wolny poniedziałek 2 listopada.
Inne placówki zaplanowały dodatkowe dni bez lekcji po Święcie Niepodległości, czyli 12 i 13 listopada.
W takim przypadku uczniowie mogą odpoczywać od środy 11 listopada aż do niedzieli 15 listopada.
To pięć kolejnych dni bez standardowych zajęć.
Nie należy jednak traktować takich rozwiązań jako powszechnie obowiązujących.
Każda szkoła powinna opublikować własny harmonogram.
Rodzice muszą pamiętać o jeszcze jednej rzeczy
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych nie zawsze oznacza całkowite zamknięcie szkoły.
W placówkach objętych odpowiednimi przepisami powinny być w tym czasie organizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.
Dla pracujących rodziców to szczególnie ważna informacja.
Jeżeli dziecko nie ma lekcji, ale opiekunowie nie mogą wziąć urlopu, warto wcześniej dowiedzieć się, czy szkoła zapewni opiekę i na jakich zasadach.
Najlepiej sprawdzić wiadomości w dzienniku elektronicznym lub skontaktować się z sekretariatem.
A może Polska potrzebuje ferii jesiennych?
Pomysł wprowadzenia regularnej przerwy jesiennej może być przedmiotem dyskusji o organizacji roku szkolnego.
Z jednej strony dłuższy odpoczynek mógłby pozwolić uczniom zregenerować siły po pierwszych tygodniach nauki.
Z drugiej strony taka zmiana wymagałaby uwzględnienia liczby dni nauki, organizacji egzaminów oraz możliwości zapewnienia opieki młodszym dzieciom.
Szczególne znaczenie miałaby sytuacja rodziców pracujących, dla których dodatkowe dni bez lekcji oznaczają konieczność organizowania opieki.
Na razie jednak ogólnopolskie ferie jesienne pozostają poza oficjalnym kalendarzem MEN.
Co obowiązuje w listopadzie 2026 roku?
Najważniejsza informacja dla rodziców jest jednoznaczna.
Nie ogłoszono ogólnopolskiej przerwy szkolnej od 1 do 11 listopada 2026 roku.
Ustawowo wolnym dniem w tym przedziale jest 11 listopada. Wszystkich Świętych przypada natomiast w niedzielę.
Pozostałe dni są zasadniczo dniami nauki, chyba że konkretna szkoła wyznaczyła dodatkowe wolne.
Rodzice planujący wyjazdy lub opiekę nad dziećmi powinni więc sprawdzić kalendarz własnej placówki.
To właśnie tam znajdą wiążącą informację o listopadowych dniach bez zajęć.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.